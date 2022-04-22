В Рубежном и Попасной российские оккупанты не прорвались, - Гайдай

Российским оккупантам не удалось прорвать оборону Рубежного и Попасной.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В Рубежном не прорвались... как и в Попасной)) не верьте сепарским писакам. Орки едут домой в кулечках", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай