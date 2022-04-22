В Рубежном и Попасной российские оккупанты не прорвались, - Гайдай
Российским оккупантам не удалось прорвать оборону Рубежного и Попасной.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"В Рубежном не прорвались... как и в Попасной)) не верьте сепарским писакам. Орки едут домой в кулечках", - говорится в сообщении.
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