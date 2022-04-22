Прем'єр Польщі Моравецький переконуватиме Шольца передати Україні важке озброєння: Німеччина зберігає дуже двозначну позицію
Глава польського уряду Матеуш Моравецький переконуватиме німецького канцлера Олафа Шольца змінити думку, щоб Берлін почав передавати Україні важке озброєння.
Про це Моравецький заявив на пресконференії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Німеччина дійсно зберігає дуже двозначну позицію", – підкреслив Моравецький.
Він повідомив, що переконуватиме Щольца у тому, що зараз настав "переломний момент в історії Європи, в історії світу".
"Я переконуватиму, що потрібно діяти разом заради свободи, збільшення шансів на відновлення миру, відновлення безпеки", – заявив Моравецький.
Прем’єр-міністр РП зазначив, що відновлення безпеки означатиме також "рішучу відмову від російської нафти, газу і російського вугілля".
"Треба підкреслювати важливість передачі зброї Україні, оскільки щоб захищатиcя, потрібно мати чим. Тому, важливо передавати боєприпаси, важке озброєння. Відтак, двозначна позиція Німеччини, без сумніву, не допомагає", – підкреслив Моравецький.
Глава польського уряду додав, що він якнайшвидше постарається сконтактуватися з канцлером Шольцом, аби змінити позицію Берліна з цього приводу.
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Просте співпадіння?
З одного боку, на його думку, ніхто не повинен втручатися в прийняття рішень ЗСУ. З іншого боку розгін зради "чому не розгорнули польові шпиталі, передані по гуманітарці". І це на хвилиночку розвідник. Куди їх розгортати поки що немає можливості прикрити ППО? Їх же одразу ***********. Прої бем гумманітарку плюс нові жертви. Так що... ВІРИМО ТІЛЬКИ В ЗСУ
З одного боку, на його думку, ніхто не повинен втручатися в прийняття рішень ЗСУ. З іншого боку розгін зради "чому не розгорнули польові шпиталі, передані по гуманітарці". І це на хвилиночку розвідник. Куди їх розгортати поки що немає можливості прикрити ППО? Їх же одразу ***********. Прої бем гумманітарку плюс нові жертви. Так що... ВІРИМО ТІЛЬКИ В ЗСУ
Нема до них поваги!
Нема до них поваги!
Нема до них поваги!
Нема до них поваги!
Нема до них поваги!
Нема до них поваги!