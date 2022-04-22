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Прем'єр Польщі Моравецький переконуватиме Шольца передати Україні важке озброєння: Німеччина зберігає дуже двозначну позицію

шольц

Глава польського уряду Матеуш Моравецький переконуватиме німецького канцлера Олафа Шольца змінити думку, щоб Берлін почав передавати Україні важке озброєння.

Про це Моравецький заявив на пресконференії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Німеччина дійсно зберігає дуже двозначну позицію", – підкреслив Моравецький.

Він повідомив, що переконуватиме Щольца у тому, що зараз настав "переломний момент в історії Європи, в історії світу".

"Я переконуватиму, що потрібно діяти разом заради свободи, збільшення шансів на відновлення миру, відновлення безпеки", – заявив Моравецький.

Прем’єр-міністр РП зазначив, що відновлення безпеки означатиме також "рішучу відмову від російської нафти, газу і російського вугілля".

"Треба підкреслювати важливість передачі зброї Україні, оскільки щоб захищатиcя, потрібно мати чим. Тому, важливо передавати боєприпаси, важке озброєння. Відтак, двозначна позиція Німеччини, без сумніву, не допомагає", – підкреслив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини викреслив зі списку допомоги України все важке озброєння, - Bild

Глава польського уряду додав, що він якнайшвидше постарається сконтактуватися з канцлером Шольцом, аби змінити позицію Берліна з цього приводу.

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Топ коментарі
+18
Шольц вагається у питанні якій стороні поставляти.
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22.04.2022 07:13
+17
Немає жодної двозначності. Якби не "прес" штатів та не бажання виглядати пристойно в очах "партнерів" по ЄС і НАТО - німці швидше постачали б зброю москалям.
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22.04.2022 07:22
+14
Шольцу-якщо сидіти на 2-х стільцях,то дупу розірве навпіл...
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22.04.2022 07:19
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Шольц вагається у питанні якій стороні поставляти.
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22.04.2022 07:13 Відповісти
Слова Шрьодер, Штайнмаєр, Шольц і шайзе починаються з однієї літери.
Просте співпадіння?
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22.04.2022 08:23 Відповісти
Шльондри
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22.04.2022 09:16 Відповісти
І фрау Шмеркель також.
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22.04.2022 11:56 Відповісти
швайне .. тоже ..
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22.04.2022 11:59 Відповісти
Шольцу-якщо сидіти на 2-х стільцях,то дупу розірве навпіл...
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22.04.2022 07:19 Відповісти
После такого скандала с военной помощью (Юрий Швец на Ютюбе - последний ролик), теперь у Германии появился повод сказать: не дадим, потому что вы ее продадите...
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22.04.2022 07:21 Відповісти
Думаєте Шольтц теж щовечора сидить на ютубі і чекає на відос від Швеця? Якщо ви не ставите собі за мету дезінформацію, то необхідно вказувати, що Швець зазначає як ефективно налагоджена логістика з доставки саме важкого озброєння до місць бойових дій. За його словами ОП дерибанить те, що умовно "можна продати на ринку". Нерідко він сам собі суперечить.
З одного боку, на його думку, ніхто не повинен втручатися в прийняття рішень ЗСУ. З іншого боку розгін зради "чому не розгорнули польові шпиталі, передані по гуманітарці". І це на хвилиночку розвідник. Куди їх розгортати поки що немає можливості прикрити ППО? Їх же одразу ***********. Прої бем гумманітарку плюс нові жертви. Так що... ВІРИМО ТІЛЬКИ В ЗСУ
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22.04.2022 08:07 Відповісти
Нє заздрітє!
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22.04.2022 11:33 Відповісти
Думаєте Шольтц теж щовечора сидить на ютубі і чекає на відос від Швеця? Якщо ви не ставите собі за мету дезінформацію, то необхідно вказувати, що Швець зазначає як ефективно налагоджена логістика з доставки саме важкого озброєння до місць бойових дій. За його словами ОП дерибанить те, що умовно "можна продати на ринку". Нерідко він сам собі суперечить.
З одного боку, на його думку, ніхто не повинен втручатися в прийняття рішень ЗСУ. З іншого боку розгін зради "чому не розгорнули польові шпиталі, передані по гуманітарці". І це на хвилиночку розвідник. Куди їх розгортати поки що немає можливості прикрити ППО? Їх же одразу ***********. Прої бем гумманітарку плюс нові жертви. Так що... ВІРИМО ТІЛЬКИ В ЗСУ
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22.04.2022 08:07 Відповісти
Швець агент и сволоч
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22.04.2022 08:13 Відповісти
Швець агент и сволоч
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22.04.2022 08:13 Відповісти
После такого скандала с военной помощью (Юрий Швец на Ютюбе - последний ролик), теперь у Германии появился повод сказать: не дадим, потому что вы ее продадите...
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22.04.2022 07:21 Відповісти
После такого скандала с военной помощью (Юрий Швец на Ютюбе - последний ролик), теперь у Германии появился повод сказать: не дадим, потому что вы ее продадите...
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22.04.2022 07:22 Відповісти
Кацап ти дебіл!?ні ,ти точно дебіл!!! Що танки продадуть чи сау чи 150мм гармати???? Кацап,ти напевно один з тих ,хто кричав путен введі! іди наУ й!!!
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22.04.2022 08:54 Відповісти
Кацап ти дебіл!?ні ,ти точно дебіл!!! Що танки продадуть чи сау чи 150мм гармати???? Кацап,ти напевно один з тих ,хто кричав путен введі! іди наУ й!!!
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22.04.2022 08:54 Відповісти
Кацап ти дебіл!?ні ,ти точно дебіл!!! Що танки продадуть чи сау, чи 150мм гармати???? Кацап,ти напевно один з тих ,хто кричав путен введі! іди наУ й!!!
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22.04.2022 08:55 Відповісти
Немає жодної двозначності. Якби не "прес" штатів та не бажання виглядати пристойно в очах "партнерів" по ЄС і НАТО - німці швидше постачали б зброю москалям.
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22.04.2022 07:22 Відповісти
партнеры, .. пля
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22.04.2022 12:03 Відповісти
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:26 Відповісти
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:26 Відповісти
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Відповісти
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:15 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:34 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:45 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:45 Відповісти
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Відповісти
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Відповісти
Немцев крепко прижали и вынудили таки давать оружие Украине и даже самое тяжелое,немцы лихорадочно искали повод как бы съехать с базара после того как Шольц получил выговор от Путина и требование любыми способами уйти от поставок. Помощь найти причину пришла.........из Украины от "найвеличнішого лідера **********" Вована Зеленского. Думается что вряд ли ему самому пришла в голову идея унизить в лице Штайнмаера всех немцев так как хоть президент Германии и не имеет властных полномочий но он представляет нацию,это как Королева в Англии или Император в Японии. А Зеленский тупой своей выходкой унизил через Штайнмайера всю немецкую нацию. Кто вложил в его башку этот план по выводу Германии,одного из крупнейших производителей высокоточного тяжёлого вооружения из участников вооружения Украины ещё предстоит выяснить но ясно одно этот человек гораздо опасней даже путина и он рядом с президентом Украины.
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22.04.2022 07:48 Відповісти
Немцев крепко прижали и вынудили таки давать оружие Украине и даже самое тяжелое,немцы лихорадочно искали повод как бы съехать с базара после того как Шольц получил выговор от Путина и требование любыми способами уйти от поставок. Помощь найти причину пришла.........из Украины от "найвеличнішого лідера **********" Вована Зеленского. Думается что вряд ли ему самому пришла в голову идея унизить в лице Штайнмаера всех немцев так как хоть президент Германии и не имеет властных полномочий но он представляет нацию,это как Королева в Англии или Император в Японии. А Зеленский тупой своей выходкой унизил через Штайнмайера всю немецкую нацию. Кто вложил в его башку этот план по выводу Германии,одного из крупнейших производителей высокоточного тяжёлого вооружения из участников вооружения Украины ещё предстоит выяснить но ясно одно этот человек гораздо опасней даже путина и он рядом с президентом Украины.
показати весь коментар
22.04.2022 07:49 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 07:50 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 07:50 Відповісти
Ни че, сейчас гундосик после Штанмаера пошлет и Шольца и все наладится
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22.04.2022 07:55 Відповісти
Ни че, сейчас гундосик после Штанмаера пошлет и Шольца и все наладится
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22.04.2022 07:55 Відповісти
Ни че, сейчас гундосик после Штанмаера пошлет и Шольца и все наладится
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22.04.2022 07:55 Відповісти
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Відповісти
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Відповісти
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Відповісти
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Відповісти
Шольц по путинско методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Відповісти
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной
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22.04.2022 08:07 Відповісти
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент опять вначал
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22.04.2022 08:08 Відповісти
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент опять вначало
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22.04.2022 08:08 Відповісти
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент опять вначало
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22.04.2022 08:09 Відповісти
Шольцу дзвонять з кремля та переконують,що його фотки в жіночих труселях в компанії з двома дебелими нігерами дуже якісні.
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22.04.2022 08:09 Відповісти
В Германии это рейтинг только поднимет , так как это докажет, что он с близок с народом и ни чего левацкого ему не чуждо
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22.04.2022 08:20 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:14 Відповісти
МОЛОДЦЫ ПОЛЯКИ! НЕМЦЕВ ВСЕГДА НАДО ДВИГАТЬ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.04.2022 09:51 Відповісти
А повод этой сволочи дал зебоба ,когда начал корчить из себя "дипломата " -зебилам осталось только аплодировать тому,как бубочка круто "послал" преза Германии ,а те этим воспользовались в ущерб нашей Армии
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22.04.2022 10:17 Відповісти
Послав би Зеленський, чи не послав - позиція Німеччини б не змінилася. Повинно на них тиснути - все робиться правильно.
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22.04.2022 11:35 Відповісти
Скоти срані, вони повинні будуть сидіти за співпрацю з ******...
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22.04.2022 12:37 Відповісти
 
 