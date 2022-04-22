Найбільший у світі виробник підшипників SKF остаточно покидає ринок РФ
Шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший в світі виробник підшипників повідомила про повний вихід з Росіїє
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.
SKF сьогодні оголосила, що вирішила припинити будь-яку діяльність і операції в Росії.
"Російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції. Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки немає основи та стабільності для нашого бізнесу", - пілкреслив Рікард Густафсон, президент і генеральний директор компанії.
Тож після російського вторгнення на територію України компанія оцінила ситуацію та вирішила припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в Росії.
"Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, щоб забезпечити майбутнє для наших колег". Списання, пов’язана з виходом, у розмірі приблизно 500 мільйонів шведських крон буде визнано у другому кварталі. Продажі в Росії становили приблизно 2% від загального обороту Групи в 2021 році", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що SKF закриває свій завод у Твері.
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це ж вже якась русофобія!
В общем, удачи россии, и хорошего настроения.
Блін, редактори, в якому коридорі ви навчалися? Не знаєте, вівці, як правильно, то запитайте у технічно освідчених людей.
За цей строк вони оцінили, що якщо на Московї нема валюти, і скоро не буде машин, в яких можна ставити їхні підшипники, то їм там робити нічого.
Тож не робіть з них героїв - це лише холодний підрахунок грошей, не більше!