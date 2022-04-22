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Найбільший у світі виробник підшипників SKF остаточно покидає ринок РФ

skf

Шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший в світі виробник підшипників повідомила про повний вихід з Росіїє

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.

SKF сьогодні оголосила, що вирішила припинити будь-яку діяльність і операції в Росії.

  "Російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції. Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки немає основи та стабільності для нашого бізнесу", - пілкреслив Рікард Густафсон, президент і генеральний директор компанії.

Тож після російського вторгнення на територію України компанія оцінила ситуацію та  вирішила припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в Росії.

"Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, щоб забезпечити майбутнє для наших колег". Списання, пов’язана з виходом, у розмірі приблизно 500 мільйонів шведських крон буде визнано у другому кварталі. Продажі в Росії становили приблизно 2% від загального обороту Групи в 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що SKF закриває свій завод у Твері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільший у світі виробник підшипників із Швеції SKF зупинив завод в Росії
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Топ коментарі
+15
SKF-респект...
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22.04.2022 13:44
+11
та шо ж такоє!
це ж вже якась русофобія!
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22.04.2022 13:45
+8
Заходьте в Україну!
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22.04.2022 13:45
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SKF-респект...
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22.04.2022 13:44 Відповісти
Заходьте в Україну!
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22.04.2022 13:45 Відповісти
Они есть у нас. Это самые распространенные подшипники, наверное.
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22.04.2022 14:17 Відповісти
Давно працює завод СКФ у Луцьку.
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22.04.2022 14:26 Відповісти
До речі в 96 завод в Луцьку хотіли викупити кацапи, але SKF їх обставили в запеклій боротьбі. Якби виграли каци, то з нашим 28 ДПЗ було б те саме, що з Львівським автозаводом- тобто повна дупа.
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22.04.2022 14:48 Відповісти
та шо ж такоє!
це ж вже якась русофобія!
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22.04.2022 13:45 Відповісти
краще менше грошей але чистих чім як херуа ***** все рило в крові
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22.04.2022 13:55 Відповісти
Будут кацапы ставить в свои повозки и пердолеты китайское говнецо. Именно говнецо, так как закупать будут самое дешевое, что есть на алике.
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22.04.2022 13:56 Відповісти
а VBF ?
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22.04.2022 13:59 Відповісти
Як раз вчора придбав підшипник маточини цього виробника ))
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22.04.2022 14:00 Відповісти
В когда я был подростком в 90е, был у меня "российский" велосипед. Со временем там стали скрипеть и проседать подшипники. Когда мы наконец его разобрали и посмотели, что же случилось, оказалось, что там всё раздолбано и половина подшипников вывалилась.

В общем, удачи россии, и хорошего настроения.
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22.04.2022 14:00 Відповісти
Вони виходять з параши не тому що вбивають українців а тому що "немає основи та стабільності для нашого бізнесу". Тобто бізнес понад усе для деякіх.
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22.04.2022 14:01 Відповісти
Чё т шведы сегодня дают жару. Сначала туалетно-прокладочный концерн отправил мокшан за лопухами и ватой, а теперь и эти. По ходу нацистским дятлам придётся обучаться ремеслу папы Карло и с дерева строгать подшипники. Ещё бы в НАТО викинги скорее бы пролезли и будет конкретно збс! У соловья и "бачка" башни посносит напрочь.
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22.04.2022 14:02 Відповісти
Будет импортозамещение из сырого металла.
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22.04.2022 14:03 Відповісти
вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця а не "пІдшипнИк".

Блін, редактори, в якому коридорі ви навчалися? Не знаєте, вівці, як правильно, то запитайте у технічно освідчених людей.
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22.04.2022 14:03 Відповісти
это не страшно - в Сколково уже разрабатывают новые передовые баббиты.
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22.04.2022 14:14 Відповісти
Не пройшло і двох місяців!

За цей строк вони оцінили, що якщо на Московї нема валюти, і скоро не буде машин, в яких можна ставити їхні підшипники, то їм там робити нічого.

Тож не робіть з них героїв - це лише холодний підрахунок грошей, не більше!
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22.04.2022 14:14 Відповісти
А підшипники - крутій прогресу
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22.04.2022 14:19 Відповісти
Так они уже покидали расию окончательно. Как ещё им осталось расию покинуть, - совсем окончательно? безповоротно? насовсем? совсем насовсем?
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22.04.2022 14:22 Відповісти
Интересно лаптеноги сохранили производство подшипников ?
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22.04.2022 14:24 Відповісти
они даже гвозди разучились делать.
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22.04.2022 14:28 Відповісти
На початку нульових наші менеджери з Луцька допомогали ніби в Казахстані запустити підшипниковий завод. А шо там у кацапів- х.з...
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22.04.2022 14:53 Відповісти
 
 