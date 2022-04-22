Найбільший у світі виробник підшипників SKF остаточно покидає ринок РФ

Шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший в світі виробник підшипників повідомила про повний вихід з Росіїє

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві компанії.

SKF сьогодні оголосила, що вирішила припинити будь-яку діяльність і операції в Росії.

"Російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції. Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки немає основи та стабільності для нашого бізнесу", - пілкреслив Рікард Густафсон, президент і генеральний директор компанії.

Тож після російського вторгнення на територію України компанія оцінила ситуацію та вирішила припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в Росії.

"Наш намір полягає в тому, щоб позбутися наших російських операцій, щоб забезпечити майбутнє для наших колег". Списання, пов’язана з виходом, у розмірі приблизно 500 мільйонів шведських крон буде визнано у другому кварталі. Продажі в Росії становили приблизно 2% від загального обороту Групи в 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що SKF закриває свій завод у Твері.

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