Крупнейший в мире производитель подшипников SKF окончательно покидает рынок РФ
Шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, сообщила о полном выходе из России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании.
SKF сегодня объявила, что решила прекратить какую-либо деятельность и операции в России.
"Российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку нет основы и стабильности для нашего бизнеса", - подчеркнул Рикард Густафсон, президент и генеральный директор компании.
После российского вторжения на территорию Украины компания оценила ситуацию и решила прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России.
"Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег. Списание, связанное с выходом, в размере примерно 500 миллионов шведских крон будет признано во втором квартале. Продажи в России составили около 2% от общего оборота Группы в 2021 году", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что SKF закрывает свой завод в Твери.
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це ж вже якась русофобія!
В общем, удачи россии, и хорошего настроения.
Блін, редактори, в якому коридорі ви навчалися? Не знаєте, вівці, як правильно, то запитайте у технічно освідчених людей.
За цей строк вони оцінили, що якщо на Московї нема валюти, і скоро не буде машин, в яких можна ставити їхні підшипники, то їм там робити нічого.
Тож не робіть з них героїв - це лише холодний підрахунок грошей, не більше!