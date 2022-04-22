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Крупнейший в мире производитель подшипников SKF окончательно покидает рынок РФ

skf

Шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, сообщила о полном выходе из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании.

SKF сегодня объявила, что решила прекратить какую-либо деятельность и операции в России.

"Российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку нет основы и стабильности для нашего бизнеса", - подчеркнул Рикард Густафсон, президент и генеральный директор компании.

После российского вторжения на территорию Украины компания оценила ситуацию и решила прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России.

"Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег. Списание, связанное с выходом, в размере примерно 500 миллионов шведских крон будет признано во втором квартале. Продажи в России составили около 2% от общего оборота Группы в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что SKF закрывает свой завод в Твери.

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Топ комментарии
+15
SKF-респект...
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22.04.2022 13:44
+11
та шо ж такоє!
це ж вже якась русофобія!
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22.04.2022 13:45
+8
Заходьте в Україну!
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22.04.2022 13:45
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SKF-респект...
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22.04.2022 13:44 Ответить
Заходьте в Україну!
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22.04.2022 13:45 Ответить
Они есть у нас. Это самые распространенные подшипники, наверное.
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22.04.2022 14:17 Ответить
Давно працює завод СКФ у Луцьку.
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22.04.2022 14:26 Ответить
До речі в 96 завод в Луцьку хотіли викупити кацапи, але SKF їх обставили в запеклій боротьбі. Якби виграли каци, то з нашим 28 ДПЗ було б те саме, що з Львівським автозаводом- тобто повна дупа.
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22.04.2022 14:48 Ответить
та шо ж такоє!
це ж вже якась русофобія!
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22.04.2022 13:45 Ответить
краще менше грошей але чистих чім як херуа ***** все рило в крові
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22.04.2022 13:55 Ответить
Будут кацапы ставить в свои повозки и пердолеты китайское говнецо. Именно говнецо, так как закупать будут самое дешевое, что есть на алике.
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22.04.2022 13:56 Ответить
а VBF ?
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22.04.2022 13:59 Ответить
Як раз вчора придбав підшипник маточини цього виробника ))
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22.04.2022 14:00 Ответить
В когда я был подростком в 90е, был у меня "российский" велосипед. Со временем там стали скрипеть и проседать подшипники. Когда мы наконец его разобрали и посмотели, что же случилось, оказалось, что там всё раздолбано и половина подшипников вывалилась.

В общем, удачи россии, и хорошего настроения.
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22.04.2022 14:00 Ответить
Вони виходять з параши не тому що вбивають українців а тому що "немає основи та стабільності для нашого бізнесу". Тобто бізнес понад усе для деякіх.
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22.04.2022 14:01 Ответить
Чё т шведы сегодня дают жару. Сначала туалетно-прокладочный концерн отправил мокшан за лопухами и ватой, а теперь и эти. По ходу нацистским дятлам придётся обучаться ремеслу папы Карло и с дерева строгать подшипники. Ещё бы в НАТО викинги скорее бы пролезли и будет конкретно збс! У соловья и "бачка" башни посносит напрочь.
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22.04.2022 14:02 Ответить
Будет импортозамещение из сырого металла.
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22.04.2022 14:03 Ответить
вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця,вальниця а не "пІдшипнИк".

Блін, редактори, в якому коридорі ви навчалися? Не знаєте, вівці, як правильно, то запитайте у технічно освідчених людей.
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22.04.2022 14:03 Ответить
это не страшно - в Сколково уже разрабатывают новые передовые баббиты.
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22.04.2022 14:14 Ответить
Не пройшло і двох місяців!

За цей строк вони оцінили, що якщо на Московї нема валюти, і скоро не буде машин, в яких можна ставити їхні підшипники, то їм там робити нічого.

Тож не робіть з них героїв - це лише холодний підрахунок грошей, не більше!
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22.04.2022 14:14 Ответить
А підшипники - крутій прогресу
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22.04.2022 14:19 Ответить
Так они уже покидали расию окончательно. Как ещё им осталось расию покинуть, - совсем окончательно? безповоротно? насовсем? совсем насовсем?
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22.04.2022 14:22 Ответить
Интересно лаптеноги сохранили производство подшипников ?
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22.04.2022 14:24 Ответить
они даже гвозди разучились делать.
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22.04.2022 14:28 Ответить
На початку нульових наші менеджери з Луцька допомогали ніби в Казахстані запустити підшипниковий завод. А шо там у кацапів- х.з...
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22.04.2022 14:53 Ответить
 
 