У Херсоні російські окупанти змушують місцевих везти до Криму награбоване, а звідти - товари РФ, - "КримSOS"
Солдати Росії викрадають підприємців в окупованому Херсоні і під загрозою смерті змушують працювати на РФ.
Про це розповів голова Правління "КримSOS" Денис Савченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Російські солдати зі зброєю забирають вантажівки та вантажопасажирський автотранспорт у населення та підприємців. Вони приходять до керівників і власників місцевих логістичних компаній, у яких залишився відповідний автопарк, та змушують виконувати їхні накази.
"Людей шантажують, їм загрожують убивством та тортурами рідних. Примушують використовувати наявний транспорт і персонал для обслуговування рейсів до тимчасово окупованого Криму та Росії. Ймовірно, саме у такий спосіб здійснюється вивіз локальних товарів та вкраденого, а також ввезення до Херсонської області російських товарів, що значно дорожчі та гіршої якості, порівняно з місцевими. У Криму представники окупаційних структур приходять до місцевих підприємців та змушують їх налагоджувати торгівлю із Херсоном. Якщо підприємці відмовляються, то їх залякують фізичною розправою та проблемами із бізнесом", – заявив голова Правління КримSOS Денис Савченко.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1517129618091921409
вот еще одна ************:
https://twitter.com/i/status/1517379515483312128
але щоб ще десь залишилися такі покацаплені- дивуюсь...
мають очі - не бачать , мають вуха-не чують.. от мозгів не мають- це саме головне
@saniolli
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https://twitter.com/saniolli/status/1517448845474639872 1 ч
Хтось рвав на собі сорочку, що вмер би, але Крим не здав.
Але за Маріуполь чи Нову Каховку помирати не поспішає.
Може, тому, що там у нього квартири немає?
ноутбуки стиралки добывали
вот се их Скрепа
А потом с высоких трибун заявляют что у нас проблемы с логистикой. Мне кажется, что это уже не просто дебилизм (присущий этой клоунской власти) а уже прямое вредительство в условиях военного времени.
однаково, коли кацапи підуть - вони їх всі зруйнують за собою, то навіщо антонівський, чонгарський, керченський.. мости наразі на повну працюють на окупанта і проти України?