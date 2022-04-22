УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9621 відвідувач онлайн
Новини
13 851 111
Данілов (1259) допит (692) Медведчук (1694)

Данілов про Медведчука: "Спочатку допити, допити і ще раз допити"

сбу,медведчук

Голову політради "ОПЗЖ" та кума Путіна Віктора Медведчука зараз допитують, він розповідає, з ким працював, як заробляв та яким чином планувалося захоплення України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки я розумію, росіянам зовсім не потрібен Медведчук. Намагання пані Марченко звертатися до всіх і до вся, що треба зробити обмін, то на сьогодні такого рішення немає. Він дає зараз показання, він розповідає, наскільки мені відомо, все, що там відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо. Далі, якщо буде можливість і якщо буде для цього потреба поміняти цього покидька, скажімо так, на наших громадян, які знаходяться в полоні, я не бачу тут нічого такого дивного, але спочатку допити, допити і ще раз допити. Щоб ми знали всю "підноготну", що як відбувалося, хто чим займався, коли це було. Те, що це був агент РФ на нашій території, це вже не є ні для кого якоюсь таємницею", - заявив Данілов.

Читайте: Росія не відповіла на пропозицію обміну Медведчука на мирних жителів та захисників Маріуполя, - Зеленський

На його думку, Медведчук діяв не один, у нього є багато спільників, які мріяли за два-три дні захопити Україну.

"Вони мріяли, що вони за два-три дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами мали очолити уряд, мали очолити всі наші інституції. Це були військові найвищого рівня", - повідомив Данілов, додавши, що йдеться про громадян України.

За його словами, росіяни "точно не під Медведчука готували нашу країну" - він мав бути "сірим кардиналом".

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
А де каломийський?
показати весь коментар
22.04.2022 14:28
+17
Надо засовывать ему швабру пока она носом не полезет. Мертведчук один из организаторов войны.
показати весь коментар
22.04.2022 14:25
+16
А что там допрашивать, как Медведчук присваивал деньги Кремля , которые должны были идти на работу против Украины? Как ему удалось при Зеленском увеличить свое состояние в 20 раз?
показати весь коментар
22.04.2022 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Спочатку допИти, допИти і ще раз допИти
показати весь коментар
22.04.2022 15:24 Відповісти
а сбу не хочет допросить коломоя, почему он радовался тому, что рашисты аэропорт в Днепре разбомбили?
показати весь коментар
22.04.2022 15:42 Відповісти
Но все будет зависеть от того, кто допытует, к сожалению.

Надо не о том кричать, что Мудачука надо повесить на Майдане, лучше бы допыты были на Майдане и народ бы в них брал участие.

Вот это было бы гораздо интереснее.
Но тоже сказка.
показати весь коментар
22.04.2022 15:50 Відповісти
Желтая пресса рашки писала, что бедная и несчастная оксанка марченко обращалась к плешивому гитлеру за помощью, а тот, якобы послал её на йух со словами «мне воры не нужны», имея ввиду что вся эта фсбешная гопкомпания типа мертвечука, суркова, плотницкого и других, ******** деньги выделенные на подрывную работу в Украине - поэтому рашистским войскам никто хлеб-соль не выносил и с цветами и песнями не встречал …. Так что после этого, поняв наконец что никому и на йух не упал, запел на допросах мертвечук как весенний соловей в гаю. Ну и правильно пусть сдаст всех врагов Украины. Следаки СБУ, вы на допросах почаще ручку от швабры используйте, с такими гандонами это можно и преступлениями против прав человека не считается, поскольку они не люди а фашисты!!
показати весь коментар
22.04.2022 16:19 Відповісти
На якому курорті вихочите його допитувати? Там ляшко навідався в його хату, так оту халупку чесним шляхом так не обставити...
показати весь коментар
22.04.2022 16:25 Відповісти
Зелохи не радійте, нічого йому не буде, він же один з основних спонсорів зеДебіла, краще займіться тим що ви умієте найкраще, полижіть йому зад.
показати весь коментар
22.04.2022 16:40 Відповісти
Гучніше ніж порох сраку медведчука ніхто не лизав.
показати весь коментар
22.04.2022 17:43 Відповісти
Поверни проукраїнські канали в етер, еренбеніст!
показати весь коментар
22.04.2022 17:04 Відповісти
как агент соколовский все 30 лет был на плаву - загадка.
при кучме - второй чел в стране, нар деп и т.д.
и все всё про него знали. уму не растяжимо.
показати весь коментар
23.04.2022 05:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 