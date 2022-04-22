Данілов про Медведчука: "Спочатку допити, допити і ще раз допити"

Голову політради "ОПЗЖ" та кума Путіна Віктора Медведчука зараз допитують, він розповідає, з ким працював, як заробляв та яким чином планувалося захоплення України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Наскільки я розумію, росіянам зовсім не потрібен Медведчук. Намагання пані Марченко звертатися до всіх і до вся, що треба зробити обмін, то на сьогодні такого рішення немає. Він дає зараз показання, він розповідає, наскільки мені відомо, все, що там відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо. Далі, якщо буде можливість і якщо буде для цього потреба поміняти цього покидька, скажімо так, на наших громадян, які знаходяться в полоні, я не бачу тут нічого такого дивного, але спочатку допити, допити і ще раз допити. Щоб ми знали всю "підноготну", що як відбувалося, хто чим займався, коли це було. Те, що це був агент РФ на нашій території, це вже не є ні для кого якоюсь таємницею", - заявив Данілов.

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На його думку, Медведчук діяв не один, у нього є багато спільників, які мріяли за два-три дні захопити Україну.

"Вони мріяли, що вони за два-три дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами мали очолити уряд, мали очолити всі наші інституції. Це були військові найвищого рівня", - повідомив Данілов, додавши, що йдеться про громадян України.

За його словами, росіяни "точно не під Медведчука готували нашу країну" - він мав бути "сірим кардиналом".