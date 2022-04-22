Данилов о Медведчуке: "Сначала допросы, допросы и еще раз допросы"

Главу политсовета "ОПЗЖ" и кума Путина Виктора Медведчука сейчас допрашивают, он рассказывает, с кем работал, как зарабатывал и как планировался захват Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько я понимаю, россиянам совсем не нужен Медведчук. Попытки госпожи Марченко обращаться ко всем и ко всему, что нужно сделать обмен, то на сегодняшний день такого решения нет. Он дает сейчас показания, он рассказывает, насколько мне известно, все, что там происходило , с кем он работал, как он зарабатывал и т.д. Далее, если будет возможность и если будет для этого потребность, поменять этого отброса, скажем так, на наших граждан, которые находятся в плену, я не вижу здесь ничего такого удивительного, но сначала допросы, допросы и еще раз допросы. Чтобы мы знали всю "поднаготную", что как происходило, кто чем занимался, когда это было. То, что это был агент РФ на нашей территории, это уже не является ни для кого какой-то тайной", - заявил Данилов.

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По его мнению, Медведчук действовал не один, у него много сообщников, которые мечтали за два-три дня захватить Украину.

"Они мечтали, что они через два-три дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами должны были возглавить правительство, должны были возглавить все наши институции. Это были военные высочайшего уровня", - сообщил Данилов, добавив, что речь идет о гражданах Украины.

По его словам, россияне "точно не под Медведчука готовили нашу страну" - он должен был быть "серым кардиналом".