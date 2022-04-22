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Данилов (1066) допрос (1369) Медведчук (1735)

Данилов о Медведчуке: "Сначала допросы, допросы и еще раз допросы"

сбу,медведчук

Главу политсовета "ОПЗЖ" и кума Путина Виктора Медведчука сейчас допрашивают, он рассказывает, с кем работал, как зарабатывал и как планировался захват Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько я понимаю, россиянам совсем не нужен Медведчук. Попытки госпожи Марченко обращаться ко всем и ко всему, что нужно сделать обмен, то на сегодняшний день такого решения нет. Он дает сейчас показания, он рассказывает, насколько мне известно, все, что там происходило , с кем он работал, как он зарабатывал и т.д. Далее, если будет возможность и если будет для этого потребность, поменять этого отброса, скажем так, на наших граждан, которые находятся в плену, я не вижу здесь ничего такого удивительного, но сначала допросы, допросы и еще раз допросы. Чтобы мы знали всю "поднаготную", что как происходило, кто чем занимался, когда это было. То, что это был агент РФ на нашей территории, это уже не является ни для кого какой-то тайной", - заявил Данилов.

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По его мнению, Медведчук действовал не один, у него много сообщников, которые мечтали за два-три дня захватить Украину.

"Они мечтали, что они через два-три дня займут нашу страну, некоторые люди с большими погонами должны были возглавить правительство, должны были возглавить все наши институции. Это были военные высочайшего уровня", - сообщил Данилов, добавив, что речь идет о гражданах Украины.

По его словам, россияне "точно не под Медведчука готовили нашу страну" - он должен был быть "серым кардиналом".
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Топ комментарии
+25
А де каломийський?
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22.04.2022 14:28
+17
Надо засовывать ему швабру пока она носом не полезет. Мертведчук один из организаторов войны.
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22.04.2022 14:25
+16
А что там допрашивать, как Медведчук присваивал деньги Кремля , которые должны были идти на работу против Украины? Как ему удалось при Зеленском увеличить свое состояние в 20 раз?
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22.04.2022 14:29
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Спочатку допИти, допИти і ще раз допИти
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22.04.2022 15:24 Ответить
а сбу не хочет допросить коломоя, почему он радовался тому, что рашисты аэропорт в Днепре разбомбили?
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22.04.2022 15:42 Ответить
Но все будет зависеть от того, кто допытует, к сожалению.

Надо не о том кричать, что Мудачука надо повесить на Майдане, лучше бы допыты были на Майдане и народ бы в них брал участие.

Вот это было бы гораздо интереснее.
Но тоже сказка.
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22.04.2022 15:50 Ответить
Желтая пресса рашки писала, что бедная и несчастная оксанка марченко обращалась к плешивому гитлеру за помощью, а тот, якобы послал её на йух со словами «мне воры не нужны», имея ввиду что вся эта фсбешная гопкомпания типа мертвечука, суркова, плотницкого и других, ******** деньги выделенные на подрывную работу в Украине - поэтому рашистским войскам никто хлеб-соль не выносил и с цветами и песнями не встречал …. Так что после этого, поняв наконец что никому и на йух не упал, запел на допросах мертвечук как весенний соловей в гаю. Ну и правильно пусть сдаст всех врагов Украины. Следаки СБУ, вы на допросах почаще ручку от швабры используйте, с такими гандонами это можно и преступлениями против прав человека не считается, поскольку они не люди а фашисты!!
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22.04.2022 16:19 Ответить
На якому курорті вихочите його допитувати? Там ляшко навідався в його хату, так оту халупку чесним шляхом так не обставити...
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22.04.2022 16:25 Ответить
Зелохи не радійте, нічого йому не буде, він же один з основних спонсорів зеДебіла, краще займіться тим що ви умієте найкраще, полижіть йому зад.
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22.04.2022 16:40 Ответить
Гучніше ніж порох сраку медведчука ніхто не лизав.
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22.04.2022 17:43 Ответить
Поверни проукраїнські канали в етер, еренбеніст!
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22.04.2022 17:04 Ответить
как агент соколовский все 30 лет был на плаву - загадка.
при кучме - второй чел в стране, нар деп и т.д.
и все всё про него знали. уму не растяжимо.
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23.04.2022 05:15 Ответить
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