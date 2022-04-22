Окупанти планують "мобілізацію" на Херсонщині й Запоріжжі. Чоловіків не випускають, - Міноборони
Окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях чоловіків призивного віку, бо збирається провести так звану "мобілізацію".
Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку", - сказав він.
Речник Міноборони зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.
"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях", - поінформував Мотузяник.
Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.
"За інформацією української розвідки, в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб російської армії", - сказав Мотузяник.
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Может они предпочли бы идти с автоматами на мокшанские танки? Не задумывался?
Зброя це не тільки
автомати
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Це так для пояснення
Бред, приперлись без приглашения и говорят идите воюйте против своих. Маразм
оденут в форму и под дулами заградотрядов погонят в атаку...
та или просто для отвлечения артиллерии будут гонять колонны туда-сюда...
красивое: https://twitter.com/i/status/1517480664312041472
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Но реально ВМС 15 тыс ,ВВС 35 тыс.,всяких обслуживающих частей тоже тыс 20-25.Вот и получается что на бумаге Действующих частей тыс.90 (а реально наверное меньше процентов на 30),плюс потери ,раненные,больные и дезертиры -вот такая приблизительная математика.
Згадайте вялікага маршала Жюкова, який гнав українців на німецькі кулемети із цеглиною в руці!
Українці паРаші не потрібні, потрібна територія!
І про вас там, про Захід України, пишуть про крадіжки допомоги.
А у тебе усе гарно.
А ви знову за своє.
ДОСИТЬ !
О. А ещё отдельное "спасибо" за то что вы знали когда начнётся война и не сказали людям об этом. Ведь если бы люди узнали заранее и эвакуировались, то не было бы тех жертв и потерь что мы наблюдали в новостях.