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Міноборони (7025) окупація (6542) Херсонщина (5367) Запорізька область (3369) мобілізація (2882) Мотузяник (349)

Окупанти планують "мобілізацію" на Херсонщині й Запоріжжі. Чоловіків не випускають, - Міноборони

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях чоловіків призивного віку, бо збирається провести так звану "мобілізацію".

Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку", - сказав він.

Дивіться: Мобілізовані з окупованих територій кажуть, що росіяни ставляться до них, як до рабів, та радо здаються в полон, - СБУ. ВIДЕО

Речник Міноборони зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.

"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях", - поінформував Мотузяник.

Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.

"За інформацією української розвідки, в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб російської армії", - сказав Мотузяник.

Також читайте: У представництві президента в АРК надали поради, як кримчанам уникнути участі у війні з Україною

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Топ коментарі
+61
Если бы троянские ослы из зе-команды не разминировали подступы к Крымскому перешейку, сегодня Мариуполь выглядел как Харьков и Чернигов, а Мелитополь и Херсон до сих пор находились под контролем украинской власти.
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22.04.2022 16:30
+53
А видали б вчасно населенню зброю такого бардаку з півднем не було би.
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22.04.2022 16:25
+41
Якби своєчасно створили тероборону, самооборону і видали зброю людям, то і окупанти не наважилися заходити в ті райони, а якби заходили, то отримали б супротив, бо більшість хлопців служили в армії і знають, що робити. Хтось більше злякався свого народу, чим окупанта і це факт. Ще хтось запевняв, що все під контролем, загрози немає і звав краще їхати на шашлики. А правдиві повідомлення розвідок США, Англії та інших країн назвали брехливими і прирівняли їх до пропаганди "скабєєвої". Залишилося відкритим питання - хто розмінував кримський перешейок?
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22.04.2022 16:34
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А видали б вчасно населенню зброю такого бардаку з півднем не було би.
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22.04.2022 16:25 Відповісти
23 лютого провалили голосування за нормальний закон про зброю. Спеціально.
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22.04.2022 16:27 Відповісти
оleg1966! А то, что теперь эти хлопцы будут вынуждены с теми же автоматами идти на украинские танки, тебя не напрягает?
Может они предпочли бы идти с автоматами на мокшанские танки? Не задумывался?
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22.04.2022 16:54 Відповісти
Ты прикалываешься? Против танков с автоматами?
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22.04.2022 16:29 Відповісти
звичайно, краще з голими руками, так?
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22.04.2022 16:30 Відповісти
Связанных в Буче в затылок из танков расстреливали
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22.04.2022 16:35 Відповісти
До уваги !!!!
Зброя це не тільки
автомати
☝️☝️☝️
Це так для пояснення
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22.04.2022 16:45 Відповісти
Если бы троянские ослы из зе-команды не разминировали подступы к Крымскому перешейку, сегодня Мариуполь выглядел как Харьков и Чернигов, а Мелитополь и Херсон до сих пор находились под контролем украинской власти.
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22.04.2022 16:30 Відповісти
на допиті Мертвечук...він якраз розказує...про висші чини зрадників..
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22.04.2022 16:32 Відповісти
та расскажи мне - медведчук ва всём винават и рассказывает он Ермаку с Бакановым...
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22.04.2022 16:37 Відповісти
То есть когда ему предъявили підозру - летом и ни разу тогда не допрашивали - шо ждали пока сбежит, а вот тогда уже можно и следственные действия следователями по такой статье не проводились - а теперь он вдруг заговорил. Бред зелёной кобылы.
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22.04.2022 18:58 Відповісти
Они за это деньги из России получили а вы продолжайте верить в то что они сделали это по своей глупости))
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22.04.2022 16:55 Відповісти
Термин "Троянский осел" подразумевает что 73% впарили глупого, управляемого умными врагами президента. А вы и дальше продолжайте верить в то, что умный зеленский неправильно управляет страной.
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22.04.2022 18:59 Відповісти
Херсон похоже вообще специально сдали
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22.04.2022 16:36 Відповісти
Только Херсон?..
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22.04.2022 16:38 Відповісти
а що там у нас з мобілізаціею на підконтрольних територіях....питання ритиоричне
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22.04.2022 16:27 Відповісти
Два етапи вже пройшло. І охочих дохрена. Тепер третій етап. Мобілізовано десь двісті тисяч точно. А може і більше. Так що не треба паніку розганяти
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22.04.2022 16:59 Відповісти
Так чому ж 80-90 тис кацапів становлять загрозу для ЗСУ, якщо у нас тільки мобілізованих 200 тис?
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22.04.2022 17:18 Відповісти
Панування в повітрі??? ага ага, ти схоже не розумієш, що це таке.
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22.04.2022 18:15 Відповісти
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22.04.2022 16:28 Відповісти
Российские либералы такие либеральные.
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22.04.2022 16:37 Відповісти
Забавно, как у кацапов одновременно в голове умещаются "толерастия" и "русофобия"
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22.04.2022 16:38 Відповісти
"Больше всего ненавижу две вещи - расизм и нерусских!"
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22.04.2022 21:10 Відповісти
https://t.me/crisis2022/8200 рабсіські самиці масово підуть в санітарки та медсестри на фронт, і на заводи, як їх бабусі (НІ!)
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22.04.2022 16:28 Відповісти
не партизанять
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22.04.2022 16:30 Відповісти
Окупанты ипанутые.
Бред, приперлись без приглашения и говорят идите воюйте против своих. Маразм
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22.04.2022 16:31 Відповісти
*2 світова війна - приходять німці, все окупували, заходять в дім - а ти їм такий Ідіть на*уй я мирна людина, ви там собі воюйте а я посиджу подивлюсь
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22.04.2022 16:34 Відповісти
...кстати немцы были толерантны к мисцевому населению, в отличии от ваших козломордых насильников и дегенератов...
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22.04.2022 17:14 Відповісти
кто там "свои" для них еще большой вопрос. Посмотрите за кого проголосовала херс. область и мариуполь. И вам станет плохо....
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22.04.2022 16:37 Відповісти
ну ты умный...

оденут в форму и под дулами заградотрядов погонят в атаку...
та или просто для отвлечения артиллерии будут гонять колонны туда-сюда...
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22.04.2022 16:43 Відповісти
блокирует она выезд сейчас всем, такое уже было. С понедельника будет видно.
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22.04.2022 16:32 Відповісти
сегодня знакомые уехали. были как женщины так и мужчины в машине. выехали в 5.40 и к 14.00 были уже за постами.
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22.04.2022 17:36 Відповісти
Ми сьогодні виїхали з Херсона в 5.30. доїхали до поста біля Єлизаветівки. Простояли до 17. 30. Вони жодної людини не випустили.
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22.04.2022 20:40 Відповісти
Якби своєчасно створили тероборону, самооборону і видали зброю людям, то і окупанти не наважилися заходити в ті райони, а якби заходили, то отримали б супротив, бо більшість хлопців служили в армії і знають, що робити. Хтось більше злякався свого народу, чим окупанта і це факт. Ще хтось запевняв, що все під контролем, загрози немає і звав краще їхати на шашлики. А правдиві повідомлення розвідок США, Англії та інших країн назвали брехливими і прирівняли їх до пропаганди "скабєєвої". Залишилося відкритим питання - хто розмінував кримський перешейок?
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22.04.2022 16:34 Відповісти
Ти вже в ЗСУ? Чи лише смокчеш бабло сивочолого?
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22.04.2022 18:12 Відповісти
от ВСУ не спрячешься - достанут в АДУ!
красивое: https://twitter.com/i/status/1517480664312041472
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22.04.2022 16:34 Відповісти
Это вчерашние новости, не повторяйте их, пожалуйста. У многих родственники в Херсоне и Запорожской области и их боятся эвакуировать. Не известна судьба Херсона, что будет к осени, безопаснее находиться в городе или бежать из него. Любое решение может оказаться роковым, не будоражьте рассудок повторением новостей. Не надо.
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22.04.2022 16:35 Відповісти
Це точно і к Бабусі не ходи
☝️☝️☝️☝️☝️☝️
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22.04.2022 16:48 Відповісти
Придется прорываться, другого выхода похоже нет. Или если очень повезет будете сдаватся в плен ВСУ.
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22.04.2022 16:51 Відповісти
це писдець. ЗЕгниди просрали всю Україну
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22.04.2022 16:36 Відповісти
Про то і була мова в 2019
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22.04.2022 16:41 Відповісти
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22.04.2022 16:38 Відповісти
потому их из Мариуполя и не выпускают...
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22.04.2022 16:44 Відповісти
може і не випустять
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22.04.2022 16:58 Відповісти
Хороша думка. А потім підполковника взяти з собою на передову.
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22.04.2022 16:46 Відповісти
как я ее понимаю! ЗЕ-влада токсична, и все, что с ней соприкасается плесневеет тоже....
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22.04.2022 16:49 Відповісти
і не тільки Абдристовичу. Вони їм ті подушки і шоколадки з зображеннням "бункерних героїв" засунуть в дупу і зашиють дратвою.
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22.04.2022 17:02 Відповісти
а что у нас с мобилизацией в Николаевской, Одесской, харьковской и Днепр. областях??? ждем когда зайдут орки и мобилизируют к себе???
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22.04.2022 16:39 Відповісти
Ты же понимаешь что их мобилизация это просто погнать стадо на мины?
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22.04.2022 16:44 Відповісти
...или лучше ждать когда скотчем руки замотают за спиной, и згвалтуют жену и детей? ...
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22.04.2022 16:57 Відповісти
А как одно другому может помешать?
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22.04.2022 19:03 Відповісти
а що, краще щоб кацапи погнали наших хлопців на наші міни? Не знали, що восьмий рік війна?
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22.04.2022 17:18 Відповісти
ани уже на ЗУ "мобилизовались".
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22.04.2022 16:48 Відповісти
А що, не проходить взагалі? Бо я, чесно кажучи, не в курсі. Чи Ви вважаєте, що мобілізувати можна ВСІХ від 18 до 60? ))) Озброювати, забезпечувати одягом, годувати будете особисто Ви? Чи як Жюков робив - цеглину в руки і вперед? Про південні області не знаю, але в Києві і без мобілізації стояли черги з добровольців - брали, звичайно, далеко не всіх. Справа ж не тільки в кількості - сьогодні бачив карту (за достовірність не поручусь), то кацапні на території України лише біля 66 тис (хоча раніше розповідали, що майже 200 тис - але тут ХЗ). Хай навіть другий варіант, то порівняйте, в нас тільки ЗСУ налічували більше 200 тис (до війни і початку мобілізації) + НГУ 50-60 тис + Тероборона (тільки офіційно) 110 тис, не рахуючи СБУ та поліції. То, може, таки не в цьому справа? Мобілізують переважно або людей з досвідом, або спеціалістів - 60-річний дід-садівник з берданкою чи 20-річний наркоман як на мене сумнівні бійці.
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22.04.2022 16:54 Відповісти
на бумаге все так...но почему не были взорваны мосты, дороги, перешеек?..кто то специально запустил на нашу землю орду?...
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22.04.2022 17:10 Відповісти
А от це вже дійсно питання більш суттєве... Думаю тим, хто хоч трошки вміє аналізувати, і так зрозуміло, на жаль. Щодо вищенаписаного невелике доповнення: "Станом на 2013 рік, в Україні налічувалося 20 962 744 чоловіків (46,2 %)" тобто, десь МІНІМУМ 10 млн чоловіків мобілізаційного віку - є люди, котрі реально вважають, що реально мобілізувати і забезпечити можна всіх і чомусь мені здається, що таких людей приблизно 73% ( Це з кагали тих, хто верещить постійно"А ти з окопа пишеш?" - реально ж в окоп навіть по блату важко потрапити, якщо не підпадаєш в певні категорії (як і до Тероборони).
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22.04.2022 17:21 Відповісти
все так, но по факту юг уже не наш, и лднр тоже...так давайте будем считать 10 млн тех, кто могут воевать, но воюет реально 20%, а с остальными - не сложилось, то пусть они на стороне орков воюют?
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22.04.2022 23:21 Відповісти
В збройних силах багато є що робити, а не тільки з автоматом бігати. Навіть повне забезпечування військовослужбовця - це дешевше, чим сплачувати зарплатню найманому працівнику.
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22.04.2022 17:25 Відповісти
Не смотрите вы на ту численность ЗСУ-она только на бумаге 160 тыс.
Но реально ВМС 15 тыс ,ВВС 35 тыс.,всяких обслуживающих частей тоже тыс 20-25.Вот и получается что на бумаге Действующих частей тыс.90 (а реально наверное меньше процентов на 30),плюс потери ,раненные,больные и дезертиры -вот такая приблизительная математика.
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22.04.2022 17:31 Відповісти
Бери повістку і йди у воєнкомат. Тоді і взнаєш.
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22.04.2022 17:01 Відповісти
А які пропозиї в міністерства оборони? Констатувати факти? Чи протидіяти? Це робота для ССО - ліквідувати організаторів незаконних референдумів та мобілізації.
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22.04.2022 16:44 Відповісти
Всіх українців, яких Московські болота мобілізують, підуть на кулемети ЗСУ як гарматне м'ясо!
Згадайте вялікага маршала Жюкова, який гнав українців на німецькі кулемети із цеглиною в руці!
Українці паРаші не потрібні, потрібна територія!
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22.04.2022 16:44 Відповісти
Собирают урожай
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22.04.2022 16:44 Відповісти
Дурня, сьогодні товариш змився на Крим, далі якщо все добре Грузія.
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22.04.2022 16:45 Відповісти
Взяли автоматы,завалили командиров и ушли к нашим,и больше мобилизации не будет.Иначе придется как лугандонским баранам погибать..
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22.04.2022 16:50 Відповісти
И да. Мобилизации не будет. Тоесть, они могут ловить отдельных людей и бросать их на передовую, но в целом организованного мероприятия быть не может - куча здоровых мужиков вместе это гарантированный бунт. Они этого сами боятся.
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22.04.2022 16:51 Відповісти
Вони БК видають на передовій, а позаду загороджувальні загони.
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22.04.2022 16:56 Відповісти
так вони мікс роблять ,вся так звана армія рашистів це збірна солянка
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22.04.2022 16:56 Відповісти
Там уже 40 процентов уехало. Те что остались наверное старики в основном
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22.04.2022 16:57 Відповісти
А зеленая жаба как на это смотрит ! Может тоже что-то объявить !
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22.04.2022 16:53 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F "21 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України. За результатами підрахунку 100% протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22% голосів." В той день стало страшно.
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22.04.2022 16:53 Відповісти
а влада України наказує теробороні здати зброю - нічого, росіяни їх озброїть згодом.
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22.04.2022 16:53 Відповісти
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський 17лютого 2022 рhttps://www.rbc.ua/ukr/news/vladimir-zelenskiy-prohodya-put-nato-ukraina-1645105487.html
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22.04.2022 16:54 Відповісти
Нарід України довго буде пам'ятати хороші дороги, по яким їдуть рашистські танки.
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22.04.2022 16:58 Відповісти
Что то не верится.... У них свои рашинские сопли жуют... А они украинцам оружие будут выдавать? Которое им родное правительство не дало.... А бк сейчас везде достать можно... В канавах валяется бери не хочу....
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22.04.2022 17:06 Відповісти
Скільки тут зрадойобів я в шоці. До нас купа людей евакуйованих з різних областей. Майже всім чоловікам зразу повістки виписували не рахуючи наших місцевих. Навчання проходять на декількох полігонах одночасно купа мобілізованих військових. Поступає нова зброя від Дяді Сема. А ці тут зрадойоби тільки паніку сіють.
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22.04.2022 17:08 Відповісти
Слухай, сюди, незрадойоб. Сьогодні з ранку по ТБ був виступ якогось керівника з Попасной. Так ось, він казав, що москалі зайняли частину міста, і там знімають відосики з НАШИМИ ВБИТИМИ БІЙЦЯМИ, і не дають їх поховати.
І про вас там, про Захід України, пишуть про крадіжки допомоги.
А у тебе усе гарно.
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22.04.2022 17:35 Відповісти
Тут розумні люди, які говорили дурням про неминучий наступ парашистів і про можливу зраду чи пофігізм у підготовці ЗСУ до відсічі ворогу.
А ви знову за своє.
ДОСИТЬ !
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22.04.2022 17:52 Відповісти
...надеюсь после войны узнаем хотя бы часть правды о том , как выстояли в первые дни и часы ....кто оборонял ...и смог уберечь от катастрофы по всем фронтам наступления...и почему не было армии на направлениях удара орды.
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22.04.2022 17:25 Відповісти
Знаете таких русских генералов как Авось и Небось-вот в основном из-за них в первые дни и выстояли ЗСУ
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22.04.2022 17:34 Відповісти
И что наши власти делают для того чтобы не было хнр и мобилизации? Ответ прост. Ни-че-го. Лишь сообщают об этом и всё. "Спасибо" вам и за то что Херсон сдали террористам в первые же дни практически без сопротивления и за то что помогаете словами и советами, а не действиями.
О. А ещё отдельное "спасибо" за то что вы знали когда начнётся война и не сказали людям об этом. Ведь если бы люди узнали заранее и эвакуировались, то не было бы тех жертв и потерь что мы наблюдали в новостях.
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22.04.2022 18:27 Відповісти
А власти искали мир в глазах пуйла. Даже поле Бучи, Мариуполя и Краматорска.
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22.04.2022 19:04 Відповісти
А как так получилось,что на юге вообще войск не было?Перешеек с крымом всего 7км,его за 8лет можно было перекопать вздовж и поперёк десятки раз.
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22.04.2022 19:47 Відповісти
Один ты патриот ,диванный.
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23.04.2022 08:15 Відповісти
 
 