Окупанти планують "мобілізацію" на Херсонщині й Запоріжжі. Чоловіків не випускають, - Міноборони

Окупаційна влада блокує виїзд із окупованих територій в Херсонській та Запорізькій областях чоловіків призивного віку, бо збирається провести так звану "мобілізацію".

Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для поповнення втрат в особовому складі російської армії здійснюється підготовка до так званої мобілізації в Херсонській і Запорізькій областях. Окупаційна влада блокує виїзд з окупованих територій місцевого населення, зокрема чоловіків призовного віку", - сказав він.

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Речник Міноборони зазначив, що противник здійснює підготовку до проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій у Херсонській і Запорізькій областях до РФ.

"З цією метою триває активна інформаційна кампанія на підконтрольних територіях", - поінформував Мотузяник.

Крім того, він звернув увагу на те, що в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб армії РФ.

"За інформацією української розвідки, в Білгородській області Росії проводиться масовий забір крові в населення для потреб російської армії", - сказав Мотузяник.

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