В поліції Каховки облаштували катівню, чоловіків хапають на вулицях, - Денісова

Окупанти затримують людей під формальними приводами та піддають тортурам. Біля відділку постійно стоїть черга родичів затриманих, які намагаються дізнатися, що стало з їхніми близькими.

Про це пише у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції, де б’ють та піддають тортурам заручників електричним струмом. Російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації", - пише вона.

За словами Денісової, людей затримують за "порушення правопорядку" або "порушення комендантської години".

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"В приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють. Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур - бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС", - додала Денісова.

Омбудсман зазначила, що такі дії Росії є воєнним злочином та злочином проти людяності.