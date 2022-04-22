В полиции Каховки устроили пыточную, мужчин хватают на улицах, - Денисова

Оккупанты задерживают людей по формальным поводам и подвергают пыткам. Возле участка постоянно стоит очередь родственников задержанных, которые пытаются узнать, что стало с их близкими.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Каховке рашисты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют заложников и подвергают пыткам электрическим током. Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе, которые не выходили на митинги против оккупации", – пишет она.

По словам Денисовой, людей задерживают за "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

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"В помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, бьют. Жесточайше российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам - бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ ООС", - добавила Денисова.

Омбудсмен отметила, что подобные действия России являются военным преступлением и преступлением против человечности.