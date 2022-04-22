РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 508 17
Денисова (996) Каховка (95) пытки (817) Херсонщина (4387) военные преступления (1376)

В полиции Каховки устроили пыточную, мужчин хватают на улицах, - Денисова

каховка

Оккупанты задерживают людей по формальным поводам и подвергают пыткам. Возле участка постоянно стоит очередь родственников задержанных, которые пытаются узнать, что стало с их близкими.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Каховке рашисты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют заложников и подвергают пыткам электрическим током. Российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе, которые не выходили на митинги против оккупации", – пишет она.

По словам Денисовой, людей задерживают за "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Каховке двое погибших и трое раненых: вышли из домов посмотреть на сбитую ракету, - горсовет

"В помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, бьют. Жесточайше российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам - бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ ООС", - добавила Денисова.

Омбудсмен отметила, что подобные действия России являются военным преступлением и преступлением против человечности.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Надеюсь когда нибудь узнаем какая мразь за дни до наступления разминировала мосты на Крымском направлении, не выдала оружие Херсонский теробороне и она почти вся полегла.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:29
+20
Зелені вилупки здали Херсонщину, навіть зброю людям не роздали наостанок
показать весь комментарий
22.04.2022 18:32
+16
Когда кацапы попадут в руки украинцев, то сделают жалостливые свинячие глазки и будут визжать, что ничего такого не делали. Пощады кацапам не будет, уверен.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда кацапы попадут в руки украинцев, то сделают жалостливые свинячие глазки и будут визжать, что ничего такого не делали. Пощады кацапам не будет, уверен.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:23 Ответить
Надеюсь когда нибудь узнаем какая мразь за дни до наступления разминировала мосты на Крымском направлении, не выдала оружие Херсонский теробороне и она почти вся полегла.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:29 Ответить
Это тот, чьё имя нельзя называть, но его выдаёт цвет:
показать весь комментарий
22.04.2022 18:32 Ответить
З мережі:

Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захисні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна".

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чистіше. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило якихось двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.

.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
показать весь комментарий
22.04.2022 20:24 Ответить
по факту...на данний час.. з криму можна приїхати в донецьк..це факт. треба признати
показать весь комментарий
22.04.2022 18:31 Ответить
Ага, не зволікай, бери дружину та дітей і єзжай. А то не дай бог не встигнеш
показать весь комментарий
22.04.2022 18:40 Ответить
Зелені вилупки здали Херсонщину, навіть зброю людям не роздали наостанок
показать весь комментарий
22.04.2022 18:32 Ответить
это какие-то нелюди
показать весь комментарий
22.04.2022 18:32 Ответить
Ми цих чортів рухати не можемо, бо бачте "женевські конвенції" . Подвійний стандрат, яким і атакують і захищаються. Але винуватий у всьому цьому не *****, а наші зрадники! Один кричав треба просто перестати стріляти, а інші тихенько все зливали на рашу. В першу чергу треба в себе мерзоту вичистити, а то їбошити русю зовні, все одно що, черпати воду, а не затикати джерело.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:41 Ответить
У війні з кацапами не буває цивільних. Або ти зі зброєю, або жертва, якщо завчасно не в'їдеш
показать весь комментарий
22.04.2022 18:41 Ответить
Денісова погано розуміє дійсність й проживає в якомусь віртуалі .

В реалії найбільший військовий злочин було зформувати тероборону , скласти списки й не роздати зброю !!!
Ось за це будуть суди після перемоги й ніяки заслуги під час війни не допоможуть !!!

А звинувачувати рептілоїдів , що вони поводять себе як рептілоїди це трохи наівно .
показать весь комментарий
22.04.2022 19:00 Ответить
P.S.
Приклад з поведінки рептілоїдів вагою в тонну ... Ось 800 кг буйвола їм інколи вдається затягнути з суходолу .
А напад на левивиц в 300 кг з прайду , який перепливає річку зазвичай закінчуєтся нічим ...
Серед рептілоїдів требо поводитися себе як хижак ... а не мирно жувати травку !
показать весь комментарий
22.04.2022 19:01 Ответить
Занимаются вымогательством у местного населения, под видом выкупа за "нарушение".

Такое было и в Луганске и Донецке 2014 году.

Мрази.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
22.04.2022 19:08 Ответить
Чоловік завжди мае Право в Боротьбі зі зброею в руках вуборювати свою Судьбу за свою Країну - Сімю_ Родину .....( нікого не звинувачую при цьому....)
показать весь комментарий
22.04.2022 19:09 Ответить
Если у мужчины нет оружия, не нужно оставаться в оккупации. Это проблема и для тебя и для ВСУ.
показать весь комментарий
22.04.2022 20:22 Ответить
а что так легко выехать? Ты сам в оккупации был? ******* писдеть
показать весь комментарий
23.04.2022 04:48 Ответить
 
 