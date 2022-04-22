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Новини
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Марку з кораблем продали на аукціоні за 5 млн грн

марка

Ці гроші підуть на допомогу українські армії.

Про це повідомила "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"На благодійному аукціоні марку з кораблем продали за 5 млн грн! А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги", - йдеться у повідомленні.

За таку сумму з молотка пішла марка із автографом автора легендарної фрази.

В "Укрпошт" подякували учасникам аукціону та особливо переможцю, що боровся за лот до останнього.

Читайте: "Укрпошта" запровадила обмеження на продаж марок "Русскій воєнний корабль, іді … !"

Автор: 

аукціон (1423) Укрпошта (1082)


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Топ коментарі
+11
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22.04.2022 19:41
+7
Продавалась как раз марка с автографом.
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22.04.2022 19:51
+4
Кто-то делает хорошие деньги с ними... Вот Ebay в Америке...

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22.04.2022 19:56
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22.04.2022 19:41 Відповісти
Так - ця буде коштувати дороще !
І ще дороща :
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22.04.2022 20:01 Відповісти
Интересно, кто ее купил
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22.04.2022 19:44 Відповісти
по-моєму шайгу...або путін.....
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22.04.2022 20:01 Відповісти
Проорал с твоего кома
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22.04.2022 20:08 Відповісти
скорее всего путен...., чтобы ее наслюнявить и шайге на лоб приклеить......
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22.04.2022 20:15 Відповісти
Прикинте если чел который послал корабль распишется не ней, Какова тогда будит стоимость подомного лота?
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22.04.2022 19:48 Відповісти
Продавалась как раз марка с автографом.
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22.04.2022 19:51 Відповісти
Он и расписался

За таку сумму з молотка пішла марка із автографом автора легендарної фрази. Джерело:
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22.04.2022 19:52 Відповісти
Кто-то делает хорошие деньги с ними... Вот Ebay в Америке...

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22.04.2022 19:56 Відповісти
Нормалек можно денег поднять
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22.04.2022 19:58 Відповісти
да, 5 лямів на ЗСУ це добре. але.
уяви що випустили 50000шт.
директор залишив частину собі
дав тим кому треба а укпошта підписалась що отримала та продала.
маллу частку кинули в продаж. та так щоб не хватило нікому.
хрен провіриш
хрен докажеш.
штучний ажіотаж і + кілька десятків нових мільйонерів.
от і все.
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22.04.2022 20:57 Відповісти
не кто-то а смелянский
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22.04.2022 23:56 Відповісти
Ой, давайте ще марку випустим! За такі гроші ми придбаємо побільше потужної зброї і вліпем кожному рашковатному окупанту кулю в лоба!!!
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22.04.2022 20:15 Відповісти
В той час, як люди віддають останні гроші, щоб купити броніки-уніформу (якими армія "була забезпечена" в повному об'ємі за словами zе-влади) військовим та тероборонівцям..

Влада клеїть бігморди імєні vладіміра іллічандровича zелєнского.

Не сплутайте, це ні в якому разі не піар.

Це, напевне, наступальна зброя.

п.с. до речі, вгадайте, що зберігалося, і чомусь не було передано на передок, на складах в/ч на Левандівці, яку нещодавно обстріляли ракетами у Львові?



9494

18 Comments

78 Shares
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22.04.2022 20:19 Відповісти
Тварюки. І не сподівайтеся на культ особистості.
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22.04.2022 20:52 Відповісти
означає одне - кацапам *******
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22.04.2022 20:38 Відповісти
Предлагаю новую марку - ЗАГИБЛИМ В БУЧЕ

ИСКУССТВО ПРОТИВ ФАШИЗМА. OLGA VILSON .
Про геноцид в Украине .

https://www.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/bucha-624f0bab06fdb-6253f14d7c3a6__880.jpg



https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277587649_1714554832214904_3002171554547775970_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lHPy0h4ctPAAX_ON_Ot&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_y8nOINj0tUDc3gNHzQowKTngNPhhdlwproK9l0OHXpQ&oe=626864BC
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22.04.2022 20:39 Відповісти


https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/
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22.04.2022 21:05 Відповісти
Місячна зарплата керівника Укрпошти.
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22.04.2022 22:30 Відповісти
он на марке больше заработает
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22.04.2022 23:57 Відповісти
 
 