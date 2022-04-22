Марку з кораблем продали на аукціоні за 5 млн грн
Ці гроші підуть на допомогу українські армії.
Про це повідомила "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.
"На благодійному аукціоні марку з кораблем продали за 5 млн грн! А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги", - йдеться у повідомленні.
За таку сумму з молотка пішла марка із автографом автора легендарної фрази.
В "Укрпошт" подякували учасникам аукціону та особливо переможцю, що боровся за лот до останнього.
Топ коментарі
+11 Randall Flag #387882
показати весь коментар22.04.2022 19:41
+7 Elena Zhmariova
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+4 Stanley Liberman
показати весь коментар22.04.2022 19:56
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І ще дороща :
За таку сумму з молотка пішла марка із автографом автора легендарної фрази. Джерело:
уяви що випустили 50000шт.
директор залишив частину собі
дав тим кому треба а укпошта підписалась що отримала та продала.
маллу частку кинули в продаж. та так щоб не хватило нікому.
хрен провіриш
хрен докажеш.
штучний ажіотаж і + кілька десятків нових мільйонерів.
от і все.
Влада клеїть бігморди імєні vладіміра іллічандровича zелєнского.
Не сплутайте, це ні в якому разі не піар.
Це, напевне, наступальна зброя.
п.с. до речі, вгадайте, що зберігалося, і чомусь не було передано на передок, на складах в/ч на Левандівці, яку нещодавно обстріляли ракетами у Львові?
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18 Comments
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ИСКУССТВО ПРОТИВ ФАШИЗМА. OLGA VILSON .
Про геноцид в Украине .
https://www.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/bucha-624f0bab06fdb-6253f14d7c3a6__880.jpg
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277587649_1714554832214904_3002171554547775970_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=lHPy0h4ctPAAX_ON_Ot&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_y8nOINj0tUDc3gNHzQowKTngNPhhdlwproK9l0OHXpQ&oe=626864BC
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/28/666682/