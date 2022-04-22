Марку з кораблем продали на аукціоні за 5 млн грн

Ці гроші підуть на допомогу українські армії.

Про це повідомила "Укрпошта", інформує Цензор.НЕТ.

"На благодійному аукціоні марку з кораблем продали за 5 млн грн! А це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги", - йдеться у повідомленні.

За таку сумму з молотка пішла марка із автографом автора легендарної фрази.

В "Укрпошт" подякували учасникам аукціону та особливо переможцю, що боровся за лот до останнього.

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