Українська збірна на Іграх Нескорених здобула 16 медалей

На Іграх Нескорених у Гаазі українська команда здобула 16 медалей, серед яких по 5 золотих і срібних, а також 6 бронзових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Золоту медаль у штовханні ядра виборов Родіон Сітдіков з результатом 9,46 м. У стрибках у довжину Артем Лукашук із результатом 5,20 м виборов "срібло" у своїй категорії, а Іван Герецун – "бронзу" із 5,10 м. Олексій Бобчинець у бігу на 1500 метрів здобув бронзову медаль з результатом 5:42,50.

У командному змаганні зі стрільби з лука вибороли "срібло" Дмитро Афанасьєв, Сергій Калитюк і Василь Стуженко. У штовханні ядра у своїх категоріях стали медалістами Віктор Легкодух ("золото" з результатом 7,32), Рустам Росул ("срібло" з результатом 5,86), Сергій Прядка ("золото" з результатом 8,33).

Анна-Софія Пузанова, яка брала участь у змаганнях замість своєї мами Юлії Паєвської, яка перебуває у полоні, здобула бронзову медаль зі стрільби з лука в категорії новачків.

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"Бронзу" у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем українській команді приніс Іван Лепеха, Андрій Бадарак виборов дві медалі - бронзову у запливі на 50 м брасом та золоту у плаванні на 50 м на спині.

У веслуванні на тренажерах українці вибороли 4 медалі: Ігор Галушка здобув "золото" у веслуванні на 4 хвилини і "срібло" у веслуванні на тренажерах на 1 хвилину.

Віктор Легкодух здобув "срібло" у веслуванні на тренажері на 4 хвилини у своїй категорії. Ігор Безкаравайний здобув бронзову медаль у веслуванні на 1 хвилину.

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Як повідомлялося, Ігри Нескорених проходили у Гаазі з 16 по 22 квітня. Українська команда була представлена у восьми видах спорту.

Invictus Games (Ігри нескорених) - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які зазнали поранень чи захворювань під час виконання бойових завдань.

Ігри започаткував британський принц, герцог Сассекський Гаррі у 2014 році. Їхня мета - підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.