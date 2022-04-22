Партнери передають нам саме ту зброю, про яку ми просили, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив допомогу міжнародних партнерів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Як і кожного ранку, дня, вечора ми приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони змішені будуть залишити Україну, наближається", - зазначив Зеленський.

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