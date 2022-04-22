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Партнери передають нам саме ту зброю, про яку ми просили, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський відзначив допомогу міжнародних партнерів.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Як і кожного ранку, дня, вечора ми приділяли максимальну увагу тому, щоб забезпечити наших військових усією необхідною зброєю. Це завдання номер один для нашої держави. І я вдячний усім нашим партнерам, які нарешті почули нас, які передають нам саме те, що ми просили. Бо ми точно знаємо, що з цією зброєю ми зможемо врятувати життя тисяч людей. І можемо показати окупантам, що день, коли вони змішені будуть залишити Україну, наближається", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+11 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар22.04.2022 23:09
+11 Руслан Жгун
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+8 CrossFirenko
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Склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Его охраняют оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье на базе 14-й армии, а также местные военные. По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна хватит на десятилетия войны.
1) Забираете себе имущество со складов,
2) Отрубаете приднестровское щупальце - кацапам будем нечем поддержать десант в Одессу, если всё-таки попробуют,
3) Приднестровские орки нах (можно в плен, отличный обменный фонд), в Тирасполе сине-жёлто-красный триколор.
Санду можно поставить перед фактом, она будет довольна.
И сделать это можно 7 или 8 мая, например, когда у молдавской ваты (а также балтийской, белорусской и кацапской) начнётся фестиваль победобесия. 7 мая - суббота.
Как твои сбежавшие чинуши из Херсона, мразота ты конченная?
але це вже перебор...........................
я обсирав його як тільки міг.
але це було до війни.
вмикай мозок хлопче.
Чому Зеленський не звільняє Херсон?
Дякувати Богу Західні топ-посадовці чудово розуміють розумові здібности вєлічайшого і вирішують питання напряму з ЗСУ.
Якби воно менше втручалося зі своїми провокативними заявами і не заважало фронтовим військовим фахівцям, постачання було б навіть кращим.
Відсутність такого самостійного і достатньо швидкого виробництва - це гарантія небезпеки.
Синхронизации подлежали многочисленные параметры, но главными были организационная структура самой армии, ее материально-техническая часть и главное - умение функционировать в тех параметрах, как это принято в НАТО. Речь шла не только о боевых действиях, но и о формах логистики, связи и прочего. Все это вместе имело вид неподъемной ноши, которая неизвестно когда будет поднята. Но вот ситуация стала стремительно меняться.
Уже сейчас понятно, что ВСУ не просто воюет по-новому, а делает это лучше, чем любая страна Альянса, причем делает это хоть и при технической и материальной помощи партнеров, но самостоятельно и главное, применяет вооружения и тактические приемы так, как это не умеют делать страны НАТО. Не удивительно, что военные специалисты этих стран уже не стесняясь перенимают опыт ВСУ, которые открыто делятся своим опытом с партнерами.
В ходе этих мероприятий партнеры узнают много нового о том, как можно воевать их же оружием. Более того, рекомендации наших военных западные производители воспринимают влет и просто на ходу начинают модернизировать свои изделия.
Так, буквально сейчас мы начали получать партию Дронов-камикадзе, которые еще не имеет ни одна страна мира, поскольку они были только что изготовлены американским производителем по техническому заданию ВСУ.
Эти производители вовсю используют ситуацию и наблюдают за тем, как их оружие массово применяется на поле боя против противника, имеющего мощную, регулярную армию. В общем это - уникальная возможность и ряд производителей спешат, чтобы не упустить свой шанс и сделать нужные изменения и дополнения в свои изделия, чтобы те были максимально эффективными в реальном бою с настоящим, а не бутафорским противником.
Более того, производители видят, как взметнулся спрос на турецкие Байрактары после их удачного применения в Украине. Лучшей рекламой для этого оказались кадры работы Байрактаров по колоннам российской техники. Теперь производитель беспилотников имеет очередь заказчиков, которые выстроились в надежде получить свои машины. Ну а сейчас турецкая пресса вполне заслуженно демонстрирует плиту бронежилета, который спас жизнь бойцу ВСУ. И получается, что военная помощь, попавшая в умелые руки наших бойцов, оборачивается такой рекламой, что ни одна выставка вооружений не даст подобного эффекта.
Но благодаря этим поставкам, ВСУ де-факто уже перешла на стандарты логистики и связи, принятые в НАТО.
Более того, по мере исчерпания запасов артиллерийских боеприпасов, оставшихся с прошлых времен, Украина стремительно переходит на боеприпасы стандарта НАТО. Так, мы уже начали получать десятки тысяч снарядов натовского калибра 155 мм для гаубиц и сами гаубицы от США, Чехии, а скорее всего, вот-вот зайдут и французские самоходные гаубицы.
Такое положение вещей касается целого ряда стрелковых боеприпасов, поскольку мы получаем винтовки, пулеметы и автоматы, которые работают в калибрах стран НАТО. Таким образом, вытеснение старого оружия и боеприпасов идет самым естественным образом. Ну а если все это выходит на поле боя, то можно не сомневаться в том, что параллельно идет интенсивный процесс обучения, который проходят наши военные, осваивая новую технику и оружие. Причем, происходит это очень успешно. Вот как это выглядит со стороны Великобритании.
Автор перевода: bhagavat das
Украинские солдаты учатся использовать британскую бронетехнику в Великобритании.
The Guardian, Хизер Стюарт и Дэн Саббах
Борис Джонсон сообщил, что десятки украинских солдат проходят подготовку в Великобритании, как пользоваться 120 британскими бронемашинами, прежде чем вернуться с ними на войну против России.
Британские войска также обучают украинских коллег в Польше пользоваться зенитными ракетами, сказал премьер-министр, излагая дальнейшие детали военной помощи, которую Великобритания оказывает украинским войскам.
Поскольку российское вторжение продолжается уже третий месяц, Великобритания и другие западные страны начали поставлять Киеву оружие, принятое на вооружении в странах Нато, пользование которым требует короткого обучения.
На этой неделе Пентагон заявил, что он обучит некоторых украинцев пользоваться первой партией из 18 американских гаубиц "за пределами страны", прежде чем это оружие можно будет использовать на поле боя.
Оба заявления означают шаг к более активному участию Запада в войне, которая до сих пор была сосредоточена на поставках оружия украинским войскам и введении против России широкомасштабных экономических санкций.
Однако официальный представитель Джонсона настаивает на том, что обучение украинцев в Великобритании не носит эскалационного характера. "Что является эскалацией, так это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине лучшие инструменты для самозащиты", - сказал он.
Россия постепенно наращивает силы в Донбассе на востоке Украины, где, по мнению западных чиновников, Москва уже имеет преимущество над защитниками в соотношении три к одному. Хотя неясно, смогут ли российские силы прорваться, США и Великобритания готовятся к длительному периоду поставок оружия.
Джонсон будет обсуждать с Моди ситуацию на Украине. Индия, которая покупает военное оборудование у России, в начале марта воздержалась при голосовании в ООН, осудив действия Путина в Украине. Во время поездки правительство Великобритании объявило, что выдаст Индии открытую генеральную экспортную лицензию - первую лицензию, выданную в Индо-Тихоокеанском регионе.
Этот шаг потенциально позволяет Великобритании отправлять оружие без необходимости лицензирования в каждом конкретном случае. Правительство заявило, что OGEL уменьшает бюрократию и сокращает сроки поставки при оборонных закупках.
Между тем, в четверг Джо Байден объявил о дополнительных военных поставках для Украины на сумму $800 млн (£614 млн), включая 72 гаубицы и 144 000 артиллерийских снарядов, а европейские страны, такие как Чехия, поставили танки советской разработки, аналогичные тем, которые уже используются Киевом.
Великобритания согласилась отправить по меньшей мере 120 бронированных машин, 80 из которых - защищенные мобильные машины Mastiff, Husky и Wolfhound, которые, по словам британской армии, предназначены для использования в "боевых действиях, боевой поддержке и боевой службе", доставляя войска за линию фронта и до нее.
Остальные 40 машин предназначены для боевой разведки, включая Spartan, который может перевозить четырех солдат плюс экипаж из трех человек, машины скорой помощи Samaritan, бронированные командные машины Sultan и бронированные эвакуационные машины Samson.
Обучение на них занимает несколько недель, сказали источники в оборонном ведомстве, в основном для того, чтобы украинцы могли ознакомиться с имеющимися системами управления.
Британские войска в Польше, как предполагается, обучают украинских военных использованию зенитно-ракетной системы Starstreak и машин Stormer, с которых запускается оружие.
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С учетом изложенного выше, налицо встречные процессы обучения, что уже можно назвать обменом опыта, а такое бывает как раз между союзниками одно и того же оборонного блока. Таким образом, де-факто, в части стандартов, организации, логистики, связи и прочего, Украина уже имеет примерно то же самое, что и большая часть стран, участников Альянса, а в плане применения тактических приемов, техники и вооружений - опережает большинство из них.
И теперь тот самый комплекс вопросов, который был основным камнем преткновения, для обретения членства в НАТО, отходит на второй план, а многие вопросы - просто закрыты. В общем, выглядит это так, что мы уже близки к цели, если бы ЗЕленский ЗЕлёный свет не помигивал красным оттенком.
https://defence-line.org/2022/04/o-standartax-nato-i-ne-tolko-chast-1/ «Линия обороны»