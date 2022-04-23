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Рашисти безуспішно штурмували Попасну і Новотошківське, поїхали додому "в кульочках", - Гайдай

рф,війна,окупанти

Російські окупанти продовжують атаки на Луганщині та намагаються прорватись в окремі населені пункти.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали, і відбуваються декілька разів на день. В районі Кремінної росіяни продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснюють перегрупування та готуються до наступу. Отже полегшення не буде.

Тим паче, дехто дуже злий, бо успіху в Рубіжному нема, закріпитися не вдається. Рашисти штурмували Попасну та Новотошківське…знову… і знову вглиб прорватися не змогли і, традиційно, поїхали додому в кульочках.

Вихідні можуть бути важкими", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай - жителям Луганщини: Якщо хочете, щоб Великдень був звичним святом для вас - евакуюйтеся

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+38
Боріс Джонсон здивований поведінкой зеленої влади: «Я справді не розумію, як українці можуть так легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ви можете вести переговори з крокодилом, якщо він затиснув вашу ногу в пащі?» - дивується прем'єр


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23.04.2022 05:30
+30
а знаєте шо саме страшне?
вова, який армію замостив в дороги, буде на другому сроці - йому ця війна як матір рідна - він на лісапеді!
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23.04.2022 03:31
+25
Ось тому і треба повторювати 24/7 про те, що накоїла їхня шобла за 3 роки (особливо в плані зриву обороноздатності країни) і піднімати ці питання в медіапросторі. Бо зелена падаль те все швиденько замаже своїм телевізійним лайном і ніхто їх за те навіть не спитає. Тому ось це все "всє вапроси послє пабєди", "нада аб'єдіняцца вакруг пріЗєдєнта", "не на часі" йде ***** пішим строєм.
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23.04.2022 03:57
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23.04.2022 07:42 Відповісти
Будем убивать и в праздник- не хотят жить хай дохнут
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23.04.2022 04:47 Відповісти
Боріс Джонсон здивований поведінкой зеленої влади: «Я справді не розумію, як українці можуть так легко сісти та дійти якихось домовленостей. Як ви можете вести переговори з крокодилом, якщо він затиснув вашу ногу в пащі?» - дивується прем'єр


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23.04.2022 05:30 Відповісти
не розповсюджуй фейки, дурень, не треба перекручувати сдова Джонсона, він не так говорив...
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23.04.2022 05:37 Відповісти
Але ж про крокодила все ТАК!
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23.04.2022 07:23 Відповісти
Та ні, це ти, зеленобот фейк та дурень. Як вам, зеленим негідникам не хотілось перекрутить, але вище викладене відповідає орігіналу. Зайди на сайт The Guardian і побачиш орігінал :
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23.04.2022 07:41 Відповісти
...переговорів, хочуть не українці, а хитрі маланці, що засіли в ОП. Для них відношення до Україна в стилі какаяразніца, вот с х..йло встрєча ето главноє.
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23.04.2022 08:27 Відповісти
Слава Незламним Воїнам Героям України
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23.04.2022 03:23 Відповісти
Петиція щодо підвищення грошового забезпечення наших Захисників.

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4185
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23.04.2022 03:26 Відповісти
Не получилось подписать с американским номером телефона к сожалению.
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23.04.2022 03:50 Відповісти
Шкода... Якщо є можливість, розповсюдьте у соцмережах/меседжерах серед своїх знайомих.
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23.04.2022 04:02 Відповісти
Бери повестку и дуй на передок..больше 100 тысяч в месяц получишь..ну придется работать 24/ 7..ну ты же не бот голимый, а хочешь защитить Украину?
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23.04.2022 06:16 Відповісти
за кого голосовали? за зеленых или опзжников чего жалуетесь ? ..
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23.04.2022 06:34 Відповісти
за кого голосовал ваш комбинат? за зе-мародеров или опзжников - ну так выгребайте..
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23.04.2022 06:22 Відповісти
Какое еще повышение? Кто эти петиции вообще сочиняет СЕЙЧАС? Пришло боевых за март 98500..да, не 100000..куда еще повышать?
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23.04.2022 06:11 Відповісти
Тактика воїн змінилась. Параша такого не чекала.
Все по плану. Щоб здохли. Як мухи на ковбасі на Пасху.
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23.04.2022 03:31 Відповісти
а знаєте шо саме страшне?
вова, який армію замостив в дороги, буде на другому сроці - йому ця війна як матір рідна - він на лісапеді!
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23.04.2022 03:31 Відповісти
Без пелалей.
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23.04.2022 03:42 Відповісти
Ось тому і треба повторювати 24/7 про те, що накоїла їхня шобла за 3 роки (особливо в плані зриву обороноздатності країни) і піднімати ці питання в медіапросторі. Бо зелена падаль те все швиденько замаже своїм телевізійним лайном і ніхто їх за те навіть не спитає. Тому ось це все "всє вапроси послє пабєди", "нада аб'єдіняцца вакруг пріЗєдєнта", "не на часі" йде ***** пішим строєм.
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23.04.2022 03:57 Відповісти
Де ти находится. На дивані? На передок. Коли кацапні не буде от тоді і будеш мати право тявкати. А так замовкни
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23.04.2022 08:04 Відповісти
Задовбали ви передком тикать. Потім такі розумні будуть казать- ми вас туда не пасилали. Кожен дурень, якому нема що відповісти всіх відправляє на передок. Хай зелена шобла озброїть спочатку тих, хто там є, а не все волонтери добувать, а потім будеш тявкать
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23.04.2022 11:08 Відповісти
Закривати рот будеш своїй мамці, ******. Зрозумів, підор дірявий? Влада злила ворогу південь, а ти й далі, мудак, длубаєшся у сраці. Твоє місце у хліву, гівноїд. Мовчи й далі. Дочекаємось і домовчимось до того, що втратимо пів-України з таким керівництвом. Твій висер стосовно передка тут взагалі ні в *****, ні в червону армію, бо мова про п'яту колону при владі, а не про військове керівництво.
Не дивно, що ти шифруєшся під псевдонімом "Нестор Махно". Вочевидь, такий же муфлон, як і він: замість того, щоб об'єднатися з УПА, розпорошив українські сили і тим самим посприяв більшовицькій мерзоті знищити Україну.
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23.04.2022 16:41 Відповісти
не буде! на вєліку був персонаж серіалу, а не цей ось імпотент...

Z.V.O. - ВЖЕ ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП! в нього є тільки один-єдиний спосіб здобути перемогу на наступних виборах - це деокупувати українські землі, але воно на таке не здатне на генетичному рівні, тому воно - ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП!
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23.04.2022 03:57 Відповісти
не повірите - жодної серії не дивився, але сюжет товстішае і товстішае,
слава яйцям каску більше не напялюе, бо "не подходід орден до насера".... , а от бронік скоро тре буде мінять на розмір раз.
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23.04.2022 05:11 Відповісти
хто заважає НАМ викинути його на смітник?
проводьте роботу серед екзальтованих на ЗЕ жіночках (є такі, теж хочуть народити ЗЕбілят, як прашинки від *****), друзях, пояснюйте.
я так роблю, але є одне НО( багато АБСОЛЮТНИХ дурнів, які бачать, але не розуміють і навіть не хочуть щось розуміти!
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23.04.2022 04:40 Відповісти
Так, таких вистачає. Це шарікови нашого часу з українськими паспортами: "Абир-абирвалг, маладиє ліца", "Масквашвєя, марадьор, барига, Ліпєцк", "Отнять і подєліть"... У мене серед сусідів таких вистачає. Щоб я їм не доводив і не пояснював, все одно товчуть своє. Непробивні. З них би броніки робити.
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23.04.2022 04:54 Відповісти
навіть не підходьте з ціею - "під час війни"...
наївся вже по самісінькі помідори ціеї слуховні...
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23.04.2022 04:48 Відповісти
Не буде. Він скоріш за все у період холодного миру поїде до Італії жити. А воювати буде інший. Головне щоб не обрали верещук або мосейчук
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23.04.2022 05:18 Відповісти
Вибачте , але я з вами незгоден , він не піде на другий термін , бо він людина слова ... він давав слово ,що піде на один термін . І що , ви рахуєте , що він порушить слово ? Тоді він балабол. А якщо серйозно , то йому краще не іти , бо просере весь свій накопичений "позитив" "боневтік" , а так хоть залишиться щось.
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23.04.2022 05:41 Відповісти
нужно ему снять сиденье...
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23.04.2022 08:09 Відповісти
Навіть не хочеться про це думати але холодний розум та приклади з історії, підказують мені, що наш нарід невиліковний.....
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23.04.2022 08:25 Відповісти
Не будет точно второго срока,не нагнетайте
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23.04.2022 08:51 Відповісти
Тільки ще один сезон "Слуги народу" снімуть- про маршала перемоги який все сам без армії зробив... і оберуть, так... 73% вони завжди ними є- хоч у 1991 році, хоч у 1918-му, хоч у 2019-му...
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23.04.2022 09:14 Відповісти
Вы хоть реально расскажите откуда у Зелени 73 процента и чего Потрох не прошел,а потом будете на народ гнать.
Видать "большие" заслуги у Алексеевича перед народов,что выбирали только б не его
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23.04.2022 10:57 Відповісти
Гімно менше треба було черпать з телевізора, і не голосувать па приколу. З поганим Алексеечем мордор не товкся на околицях Києва і не розстрілював беззбройних людей. Можете гордитись своїм зевибором
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23.04.2022 11:11 Відповісти
Хіт парад на 9 травня. Купи вакуумний апарат для "скоропортящихся" москалей.
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23.04.2022 03:41 Відповісти
Для всіх підерів великі гандоні. І щоб не воняли.
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23.04.2022 03:45 Відповісти
дайте хлопцям гармати і набої вдосталь і кацапня буде відбита.
дайте гармати! - артелерісти україньськи чекають...
забудьте про клована з його підтацовкою - потрібна артілерія!
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23.04.2022 04:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
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23.04.2022 04:17 Відповісти
****, стільки болю.....
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23.04.2022 04:23 Відповісти
Отныне слово «кацап» разОтныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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23.04.2022 04:39 Відповісти
Яке прокляття? Прокляття для москалів - Вій.
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23.04.2022 04:51 Відповісти
Вій керченському мості.
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23.04.2022 04:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OcvIpaVD9cU Машинґвери Штурмґевери…хтось зависне на ґіляці..
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23.04.2022 06:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU Mashingveru
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23.04.2022 06:40 Відповісти
В Мелітополі партизани знищили вже більше ста рашистів. Вогнепальною зброєю та ножами, по ліцензії Кабміну.
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23.04.2022 08:29 Відповісти
Сегодня уже время контратокавать, а не просто защищать позиции (когда враг не готов к обороне - это лучшее время чтоб дать ему под зад)!
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23.04.2022 09:50 Відповісти
 
 