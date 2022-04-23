Рашисти безуспішно штурмували Попасну і Новотошківське, поїхали додому "в кульочках", - Гайдай
Російські окупанти продовжують атаки на Луганщині та намагаються прорватись в окремі населені пункти.
Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали, і відбуваються декілька разів на день. В районі Кремінної росіяни продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснюють перегрупування та готуються до наступу. Отже полегшення не буде.
Тим паче, дехто дуже злий, бо успіху в Рубіжному нема, закріпитися не вдається. Рашисти штурмували Попасну та Новотошківське…знову… і знову вглиб прорватися не змогли і, традиційно, поїхали додому в кульочках.
Вихідні можуть бути важкими", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+38 Sergey #515897
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+25 Олександр Карін
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Все по плану. Щоб здохли. Як мухи на ковбасі на Пасху.
вова, який армію замостив в дороги, буде на другому сроці - йому ця війна як матір рідна - він на лісапеді!
Не дивно, що ти шифруєшся під псевдонімом "Нестор Махно". Вочевидь, такий же муфлон, як і він: замість того, щоб об'єднатися з УПА, розпорошив українські сили і тим самим посприяв більшовицькій мерзоті знищити Україну.
Z.V.O. - ВЖЕ ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП! в нього є тільки один-єдиний спосіб здобути перемогу на наступних виборах - це деокупувати українські землі, але воно на таке не здатне на генетичному рівні, тому воно - ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП!
слава яйцям каску більше не напялюе, бо "не подходід орден до насера".... , а от бронік скоро тре буде мінять на розмір раз.
проводьте роботу серед екзальтованих на ЗЕ жіночках (є такі, теж хочуть народити ЗЕбілят, як прашинки від *****), друзях, пояснюйте.
я так роблю, але є одне НО( багато АБСОЛЮТНИХ дурнів, які бачать, але не розуміють і навіть не хочуть щось розуміти!
наївся вже по самісінькі помідори ціеї слуховні...
Видать "большие" заслуги у Алексеевича перед народов,что выбирали только б не его
дайте гармати! - артелерісти україньськи чекають...
забудьте про клована з його підтацовкою - потрібна артілерія!