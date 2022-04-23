Рашисти безуспішно штурмували Попасну і Новотошківське, поїхали додому "в кульочках", - Гайдай

Російські окупанти продовжують атаки на Луганщині та намагаються прорватись в окремі населені пункти.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Збираються гатити у найсвітліше свято. Штурми вже почастішали, і відбуваються декілька разів на день. В районі Кремінної росіяни продовжують закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснюють перегрупування та готуються до наступу. Отже полегшення не буде.

Тим паче, дехто дуже злий, бо успіху в Рубіжному нема, закріпитися не вдається. Рашисти штурмували Попасну та Новотошківське…знову… і знову вглиб прорватися не змогли і, традиційно, поїхали додому в кульочках.



Вихідні можуть бути важкими", - йдеться в повідомленні.

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