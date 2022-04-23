Рашисты безуспешно штурмовали Попасную и Новотошковское, поехали домой "в кулечках", - Гайдай
Российские оккупанты продолжают атаки в Луганской области и пытаются прорваться в отдельные населенные пункты.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Собираются гатить в самый светлый праздник. Штурмы уже участились, и проходят несколько раз в день. В районе Кременной россияне продолжают закрепляться на занятых позициях, осуществляют перегруппировку и готовятся к наступлению. Так что облегчения не будет.
Тем более, некоторые очень злы, потому что успеха в Рубежном нет, закрепиться не удается. Рашисты штурмовали Попасную и Новотошковское…опять… и снова вглубь прорваться не смогли и, традиционно, поехали домой в кулечках.
Выходные могут быть трудными", - говорится в сообщении.
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Все по плану. Щоб здохли. Як мухи на ковбасі на Пасху.
вова, який армію замостив в дороги, буде на другому сроці - йому ця війна як матір рідна - він на лісапеді!
Не дивно, що ти шифруєшся під псевдонімом "Нестор Махно". Вочевидь, такий же муфлон, як і він: замість того, щоб об'єднатися з УПА, розпорошив українські сили і тим самим посприяв більшовицькій мерзоті знищити Україну.
Z.V.O. - ВЖЕ ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП! в нього є тільки один-єдиний спосіб здобути перемогу на наступних виборах - це деокупувати українські землі, але воно на таке не здатне на генетичному рівні, тому воно - ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП!
слава яйцям каску більше не напялюе, бо "не подходід орден до насера".... , а от бронік скоро тре буде мінять на розмір раз.
проводьте роботу серед екзальтованих на ЗЕ жіночках (є такі, теж хочуть народити ЗЕбілят, як прашинки від *****), друзях, пояснюйте.
я так роблю, але є одне НО( багато АБСОЛЮТНИХ дурнів, які бачать, але не розуміють і навіть не хочуть щось розуміти!
наївся вже по самісінькі помідори ціеї слуховні...
Видать "большие" заслуги у Алексеевича перед народов,что выбирали только б не его
дайте гармати! - артелерісти україньськи чекають...
забудьте про клована з його підтацовкою - потрібна артілерія!