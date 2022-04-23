Рашисты безуспешно штурмовали Попасную и Новотошковское, поехали домой "в кулечках", - Гайдай

Российские оккупанты продолжают атаки в Луганской области и пытаются прорваться в отдельные населенные пункты.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Собираются гатить в самый светлый праздник. Штурмы уже участились, и проходят несколько раз в день. В районе Кременной россияне продолжают закрепляться на занятых позициях, осуществляют перегруппировку и готовятся к наступлению. Так что облегчения не будет.

Тем более, некоторые очень злы, потому что успеха в Рубежном нет, закрепиться не удается. Рашисты штурмовали Попасную и Новотошковское…опять… и снова вглубь прорваться не смогли и, традиционно, поехали домой в кулечках.

Выходные могут быть трудными", - говорится в сообщении.

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