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Щонайменше 155 жителів Сумщини перебувають у полоні російських окупантів, - Живицький

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У полоні російських окупантів перебувають щонайменше 155 жителів Сумщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"На цей момент у полоні Росії лишаються щонайменше 155 жителів Сумщини. Частину з них захопили на території області, є й ті, хто був взятий у полон за її межами. Робота з визволення кожного нашого громадянина ведеться з перших днів війни!" - зазначив він.

Очільник області звернувся із закликом до тих, хто володіє інформацією щодо викрадення людей окупантами, повідомляти про це правоохоронним органам.

"Я прошу кожного з вас - звертайтеся до наших правоохоронців", – додав Живицький.

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Автор: 

полон (1566) Сумська область (3707) полонені (2266) Живицький Дмитро (466)


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