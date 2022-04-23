Щонайменше 155 жителів Сумщини перебувають у полоні російських окупантів, - Живицький

У полоні російських окупантів перебувають щонайменше 155 жителів Сумщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"На цей момент у полоні Росії лишаються щонайменше 155 жителів Сумщини. Частину з них захопили на території області, є й ті, хто був взятий у полон за її межами. Робота з визволення кожного нашого громадянина ведеться з перших днів війни!" - зазначив він.

Очільник області звернувся із закликом до тих, хто володіє інформацією щодо викрадення людей окупантами, повідомляти про це правоохоронним органам.

"Я прошу кожного з вас - звертайтеся до наших правоохоронців", – додав Живицький.

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