Щонайменше 155 жителів Сумщини перебувають у полоні російських окупантів, - Живицький
У полоні російських окупантів перебувають щонайменше 155 жителів Сумщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"На цей момент у полоні Росії лишаються щонайменше 155 жителів Сумщини. Частину з них захопили на території області, є й ті, хто був взятий у полон за її межами. Робота з визволення кожного нашого громадянина ведеться з перших днів війни!" - зазначив він.
Очільник області звернувся із закликом до тих, хто володіє інформацією щодо викрадення людей окупантами, повідомляти про це правоохоронним органам.
"Я прошу кожного з вас - звертайтеся до наших правоохоронців", – додав Живицький.
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