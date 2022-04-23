У Великодню ніч на Львівщині діятиме комендантська година, - голова ОВА
На Львівщині поновили комендантську годину у Великодню ніч на 24 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Відповідно до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, із 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня", - йдеться в повідомленні.
У подальшому, за його словами, щодня комендантська година триватиме із 23:00 до 05:00.
Козицький також зазначив, що церковне керівництво області солідарне з цим рішенням: у всіх храмах Львівщини нічні богослужіння переносять на ранкові години.
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показати весь коментар23.04.2022 12:02 Відповісти Мені подобається 0
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