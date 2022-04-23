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У Великодню ніч на Львівщині діятиме комендантська година, - голова ОВА

пасха,великдень,паска

На Львівщині поновили комендантську годину у Великодню ніч на 24 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Відповідно до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, із 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня", - йдеться в повідомленні.

У подальшому, за його словами, щодня комендантська година триватиме із 23:00 до 05:00.

Козицький також зазначив, що церковне керівництво області солідарне з цим рішенням: у всіх храмах Львівщини нічні богослужіння переносять на ранкові години.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві продовжать комендантську годину: "Є дані, що готуються підлості з боку окупантів саме цієї ночі", - Кім. ВIДЕО

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комендантська година (266) Козицький Максим (126) Львівська область (2433)


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прийшли на всєношну, закрилися в Храмі. На ранок посвятили паски. Після світанку розійшлися по домам. Ніяких порушень
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23.04.2022 12:02 Відповісти
 
 