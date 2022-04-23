У Миколаєві продовжать комендантську годину: "Є дані, що готуються підлості з боку окупантів саме цієї ночі", - Кім. ВIДЕО
Влада вирішила продовжити комендантську годину у Миколаєві, оскільки отримала інформацію, що окупанти можуть готувати провокації на Великдень.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні комендантська година буде з 19.00 до 05.00 ранку. Прошу всіх залишитися вдома цієї ночі. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні та завтра", - розповів він.
Кім також додав, що вночі росіяни знову обстрілювали Миколаїв. Але вдарили по закинутому кафе, тому постраждалих немає. Також окупанти пошкодили лінію електропередач.
Топ коментарі
+3 саша паламарчук
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+3 Ярослав Мельниченко
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+2 Ksenia VB
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Вже забули про закон згідно якого посадовці мають говорити до громадян виключно державною мовою. Знову не на часі ?
Хіба ви не чули, що у росіскоізичних щелепа давить на мізки, тому в особливо говірких розумова діяльність частково обмежуються )).
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