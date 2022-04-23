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У Миколаєві продовжать комендантську годину: "Є дані, що готуються підлості з боку окупантів саме цієї ночі", - Кім. ВIДЕО

Влада вирішила продовжити комендантську годину у Миколаєві, оскільки отримала інформацію, що окупанти можуть готувати провокації на Великдень.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні комендантська година буде з 19.00 до 05.00 ранку. Прошу всіх залишитися вдома цієї ночі. Є ймовірність, що ворог готує підлість. По можливості нікуди не ходіть сьогодні та завтра", - розповів він.

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Кім також додав, що вночі росіяни знову обстрілювали Миколаїв. Але вдарили по закинутому кафе, тому постраждалих немає. Також окупанти пошкодили лінію електропередач.

Автор: 

комендантська година (266) Миколаїв (1807) Великдень (361) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+3
В першу чергу не потрібно йти святити паску в сатанат мацьковського патріархату. і бажано не розмовляти мовою сволочей та вбивць з на росії.
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23.04.2022 10:53
+3
И почему он в этот день проспал.
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23.04.2022 11:11
+2
Тотальна русифікація.
Вже забули про закон згідно якого посадовці мають говорити до громадян виключно державною мовою. Знову не на часі ?
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23.04.2022 10:57
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В першу чергу не потрібно йти святити паску в сатанат мацьковського патріархату. і бажано не розмовляти мовою сволочей та вбивць з на росії.
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23.04.2022 10:53 Відповісти
Хорошо бы Киму заодно уточнить, кто пронёс радиомаяк для ракеты в здание обладминистрации. В такую точность каZZапского дерьма не верится ни на секунду.
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23.04.2022 10:56 Відповісти
И почему он в этот день проспал.
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23.04.2022 11:11 Відповісти
ночью бомбят, человек работает, раскажи когда ему спать?
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23.04.2022 11:16 Відповісти
тебя научить как найти точные координаты по адресу?
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23.04.2022 11:14 Відповісти
Передвинь маркер на адрес и узнаеш координаты. Лично твои координаты узнать, внизу зеленая кнопочка "Найти мои координаты" https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuns_N3qn3AhXIxIsKHeE7DAkQFnoECEcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mapsdirections.info%2Fru%2FGPS-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B-Google-%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2585.html&usg=AOvVaw2ozbE99L6XNrXUf_q8IgY3
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23.04.2022 11:26 Відповісти
Точные координаты парашным пепелацам не помогут. Не надо меня здесь учить.
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23.04.2022 11:48 Відповісти
Тотальна русифікація.
Вже забули про закон згідно якого посадовці мають говорити до громадян виключно державною мовою. Знову не на часі ?
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23.04.2022 10:57 Відповісти
Рускаязичная чєлюсть це назавжди.
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23.04.2022 11:14 Відповісти
Справа не лише в щелепі, а у світосприйнятті, який формує отак щелепа.
Хіба ви не чули, що у росіскоізичних щелепа давить на мізки, тому в особливо говірких розумова діяльність частково обмежуються )).
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23.04.2022 11:27 Відповісти
Там преважно азіати і їм Пасха пофігу.
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23.04.2022 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FWH7lRJ6mPw Скрябін - Люди як кораблі [Official Video] - YouTube
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23.04.2022 11:11 Відповісти
Куратори кремля ненавидять Християнство.

Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
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23.04.2022 11:13 Відповісти
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
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23.04.2022 11:14 Відповісти
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23.04.2022 11:30 Відповісти
 
 