У Великодню ніч в усій Україні діятиме комендантська година, - ОП. ВІДЕО+ФОТО
У Великодню ніч із 23 на 24 квітня в усій Україні діятиме комендантська година.
Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях комендантська година триватиме з 19:00 суботи до 5:00 неділі.
З 23:00 до 5:00 комендантська година діятиме у Київській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Дніпропетровській, Рівненській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Топ коментарі
+4 Татьяна Федорова #509175
показати весь коментар23.04.2022 16:09
+3 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар23.04.2022 16:31
+2 max max #512502
показати весь коментар23.04.2022 15:40
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Нужно добиваться,чтоб 9 мая запретили! Весь мир отмечает 8-го и мы так должны делать. И нужно от правительства добиться запрета на 9 мая навсегда.
Еще Зеленскому было бы неплохо сделать официальное заявление,что если в россии будут какие-то взрывы в ихних церквях на Пасху (а кгб я думаю это провернет обязательно), то Украина никакого отношения к этим провокациям не имеет.