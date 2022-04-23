Українські військові збили черговий ворожий БПЛА над Луганщиною. ФОТО
Нацгвардійці вразили російського безпілотника типу "Орлан" зі стрілецької зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.
Відомо, що нацгвардійці поверталися з виконання завдання, коли помітили ворожий безпілотний літальний апарат на низькій висоті. Бійці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий "Орлан" зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві.
"Українські воїни збили вже багато таких дронів і знають, що заявленої сотні тисяч доларів вони і близько не вартують. Але позбавити окупанта зайвих "очей" - завжди вкрай приємно", - запевняють військові.
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напрасно подарок ей снился...
Не стоило лезть в Украину с войной！
В кульке ее сын очутился！