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Українські військові збили черговий ворожий БПЛА над Луганщиною. ФОТО

Нацгвардійці вразили російського безпілотника типу "Орлан" зі стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Бригаді швидкого реагування Національної гвардії України. 

Українські військові збили черговий ворожий БПЛА над Луганщиною 01

Відомо, що нацгвардійці поверталися з виконання завдання, коли помітили ворожий безпілотний літальний апарат на низькій висоті. Бійці зупинилися, вийшли з авто і прицільною стрільбою вразили ворожий "Орлан" зі стрілецької зброї. Апарат почав падати і завис на дереві.

"Українські воїни збили вже багато таких дронів і знають, що заявленої сотні тисяч доларів вони і близько не вартують. Але позбавити окупанта зайвих "очей" - завжди вкрай приємно", - запевняють військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські десантники збили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО

безпілотник (4198) Національна гвардія (1538) Луганська область (4882)


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Напрасно старушка ждет сына домой,
напрасно подарок ей снился...
Не стоило лезть в Украину с войной！
В кульке ее сын очутился！
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23.04.2022 15:31 Відповісти
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23.04.2022 15:34 Відповісти
шось Лукашенка причаївся...падляну готує..обстріл на великдень
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23.04.2022 15:37 Відповісти
Ні, це не російський- з нього пляшка не стирчить!
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23.04.2022 15:40 Відповісти
З кожного роSSійського роSSіянина повинна стирчати пляшка!!!
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23.04.2022 16:16 Відповісти
а скільки ракет збили над Одесою ?
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23.04.2022 16:13 Відповісти
 
 