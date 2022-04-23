Украинские военные сбили очередной вражеский БПЛА над Луганщиной. ФОТО

Нацгвардейцы поразили российский беспилотник типа "Орлан" из стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Известно, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Бойцы остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан" из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве.

"Украинские воины сбили уже много таких дронов и знают, что заявленной сотни тысяч долларов они и близко не стоят. Но лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно", – уверяют военные.

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