Украинские военные сбили очередной вражеский БПЛА над Луганщиной. ФОТО
Нацгвардейцы поразили российский беспилотник типа "Орлан" из стрелкового оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Известно, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Бойцы остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан" из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве.
"Украинские воины сбили уже много таких дронов и знают, что заявленной сотни тысяч долларов они и близко не стоят. Но лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно", – уверяют военные.
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