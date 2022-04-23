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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военные сбили очередной вражеский БПЛА над Луганщиной. ФОТО

Нацгвардейцы поразили российский беспилотник типа "Орлан" из стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Украинские военные сбили очередной вражеский БПЛА над Луганщиной 01

Известно, что нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Бойцы остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан" из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве.

"Украинские воины сбили уже много таких дронов и знают, что заявленной сотни тысяч долларов они и близко не стоят. Но лишить оккупанта лишних "глаз" – всегда крайне приятно", – уверяют военные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники сбили российский беспилотник "Орлан-10". ВИДЕО

беспилотник (3631) Национальная гвардия (2127) Луганская область (6500)


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Напрасно старушка ждет сына домой,
напрасно подарок ей снился...
Не стоило лезть в Украину с войной！
В кульке ее сын очутился！
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23.04.2022 15:31 Ответить
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23.04.2022 15:34 Ответить
шось Лукашенка причаївся...падляну готує..обстріл на великдень
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23.04.2022 15:37 Ответить
Ні, це не російський- з нього пляшка не стирчить!
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23.04.2022 15:40 Ответить
З кожного роSSійського роSSіянина повинна стирчати пляшка!!!
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23.04.2022 16:16 Ответить
а скільки ракет збили над Одесою ?
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23.04.2022 16:13 Ответить
 
 