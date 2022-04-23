Окупанти готують наступ на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти готуються до наступу на місто Сєверодонецьк, а також зосереджені на взятті під контроль Попасної та Рубіжного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк", - зазначили в Генштабі.

Водночас в районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

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