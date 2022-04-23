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Новини Війна
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Окупанти готують наступ на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ

війна

Російські окупанти готуються до наступу на місто Сєверодонецьк, а також зосереджені на взятті під контроль Попасної та Рубіжного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк", - зазначили в Генштабі.

Водночас в районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вдалося евакуювати із Сєверодонецька майже 30 людей, 15 із них - лежачі хворі, - Гайдай

Автор: 

Генштаб ЗС (6618) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+11
Надеюсь, 155мм падарунки кацапов уже ждут.
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23.04.2022 18:48
+6
Дай Бог, щоб в москальських свиней нічого не вийшло і додому вони поїхали в півлітрових баночках
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23.04.2022 18:56
+4
Це несчастне Рубіжне воно штурмує майже 2 місяця усе ніяк не дійде до околиці міста ...

Куди цьому біосміттю рухатися до Северодонецька ?!
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23.04.2022 18:57
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Надеюсь, 155мм падарунки кацапов уже ждут.
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23.04.2022 18:48 Відповісти
Та уже пора...., кацапендров поздравлять.
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23.04.2022 19:18 Відповісти
не Сєвєродонецьк, а Сіверодонецьк
це від назви річки Сіверський Донець
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23.04.2022 18:55 Відповісти
Там жили сіверяни. Союз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східнослов'янських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F племен
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23.04.2022 19:34 Відповісти
Не сиверяны, а сивецы от сивец - сеятель. ПС. Меньше читайте пиривот мардвы лигачова заказухи "Павесть вриминных лет".
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23.04.2022 21:29 Відповісти
Це саме не перший день...
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23.04.2022 18:55 Відповісти
Дай Бог, щоб в москальських свиней нічого не вийшло і додому вони поїхали в півлітрових баночках
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23.04.2022 18:56 Відповісти
Це несчастне Рубіжне воно штурмує майже 2 місяця усе ніяк не дійде до околиці міста ...

Куди цьому біосміттю рухатися до Северодонецька ?!
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23.04.2022 18:57 Відповісти
тищенко со стечкиным защитит
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23.04.2022 18:57 Відповісти
патрон пм слабый даже если стрелять в тварину ватную
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23.04.2022 19:13 Відповісти
Боже, захисти та бережи Україну
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23.04.2022 18:58 Відповісти
опять защеку возьмут в 4 ствола
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23.04.2022 19:12 Відповісти
А до тепер вони що робили???
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23.04.2022 20:23 Відповісти
 
 