Окупанти готують наступ на Сєверодонецьк, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти готуються до наступу на місто Сєверодонецьк, а також зосереджені на взятті під контроль Попасної та Рубіжного.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк", - зазначили в Генштабі.
Водночас в районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.
Топ коментарі
+11 Мобильный крематорий
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+6 Reception Office
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це від назви річки Сіверський Донець
Куди цьому біосміттю рухатися до Северодонецька ?!