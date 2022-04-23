РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4476 посетителей онлайн
Новости Война
10 996 13

Оккупанты готовят наступление на Северодонецк, - Генштаб ВСУ

війна

Российские оккупанты готовятся к наступлению на город Северодонецк, а также сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Рубежного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежном и подготовке к наступлению на город Северодонецк", - отметили в Генштабе.

В то же время в районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня удалось эвакуировать из Северодонецка около 30 человек, 15 из них - лежачие больные, - Гайдай

Генштаб ВС (6318) Северодонецк (605) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Надеюсь, 155мм падарунки кацапов уже ждут.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:48
+6
Дай Бог, щоб в москальських свиней нічого не вийшло і додому вони поїхали в півлітрових баночках
показать весь комментарий
23.04.2022 18:56
+4
Це несчастне Рубіжне воно штурмує майже 2 місяця усе ніяк не дійде до околиці міста ...

Куди цьому біосміттю рухатися до Северодонецька ?!
показать весь комментарий
23.04.2022 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надеюсь, 155мм падарунки кацапов уже ждут.
показать весь комментарий
23.04.2022 18:48 Ответить
Та уже пора...., кацапендров поздравлять.
показать весь комментарий
23.04.2022 19:18 Ответить
не Сєвєродонецьк, а Сіверодонецьк
це від назви річки Сіверський Донець
показать весь комментарий
23.04.2022 18:55 Ответить
Там жили сіверяни. Союз https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 східнослов'янських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F племен
показать весь комментарий
23.04.2022 19:34 Ответить
Не сиверяны, а сивецы от сивец - сеятель. ПС. Меньше читайте пиривот мардвы лигачова заказухи "Павесть вриминных лет".
показать весь комментарий
23.04.2022 21:29 Ответить
Це саме не перший день...
показать весь комментарий
23.04.2022 18:55 Ответить
Дай Бог, щоб в москальських свиней нічого не вийшло і додому вони поїхали в півлітрових баночках
показать весь комментарий
23.04.2022 18:56 Ответить
Це несчастне Рубіжне воно штурмує майже 2 місяця усе ніяк не дійде до околиці міста ...

Куди цьому біосміттю рухатися до Северодонецька ?!
показать весь комментарий
23.04.2022 18:57 Ответить
тищенко со стечкиным защитит
показать весь комментарий
23.04.2022 18:57 Ответить
патрон пм слабый даже если стрелять в тварину ватную
показать весь комментарий
23.04.2022 19:13 Ответить
Боже, захисти та бережи Україну
показать весь комментарий
23.04.2022 18:58 Ответить
опять защеку возьмут в 4 ствола
показать весь комментарий
23.04.2022 19:12 Ответить
А до тепер вони що робили???
показать весь комментарий
23.04.2022 20:23 Ответить
 
 