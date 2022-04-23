Оккупанты готовят наступление на Северодонецк, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты готовятся к наступлению на город Северодонецк, а также сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Рубежного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежном и подготовке к наступлению на город Северодонецк", - отметили в Генштабе.
В то же время в районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.
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це від назви річки Сіверський Донець
Куди цьому біосміттю рухатися до Северодонецька ?!