Оккупанты готовят наступление на Северодонецк, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты готовятся к наступлению на город Северодонецк, а также сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Рубежного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежном и подготовке к наступлению на город Северодонецк", - отметили в Генштабе.

В то же время в районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет.

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