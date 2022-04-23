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Польща передала Україні озброєння на суму 1.6 млрд дол., - речник уряду
Польща передала Україні озброєння на суму 7 мільярдів злотих ($1.6 млрд).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Про військову допомогу повідомив речник польского уряду Петр Мюллер з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час конференції #StopRussiaNOW ("Зупинити Росію ЗАРАЗ").
"Це понад 1,6 мільярда доларів на захист українського, польського та європейського суверенітету!" - підкреслив Мюллер.
Топ коментарі
+25 Dust
показати весь коментар23.04.2022 19:09
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.04.2022 19:07
+21 Стороннімв Богдан
показати весь коментар23.04.2022 19:08
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Za naszą i waszą wolność!
Як на це дивляться прихильники Зеленського?
1915 р
В ті часи Л"вів був у складі Автро-Угорьскої імперії ... а подавна більшість Польші у Московії !
бо як орда дістанеться Ієрусалиму (істінно православного города, між іншим !!!) то ви, євреї, залишитесь без унітазів і золотих зубів
И это правильно!
У нас приход бездонный -- у кацапов расход последний...
Зрите в корень... -- там наше Будущее! *)
вони заплатили багато міліардів доларів за Петріоти, Абрамси та F-35, а не закаталди їх в асвальт
при цьому, до речі, не одержуют міліарди доларів військової допомоги від США, як Ізраіль
Польша це справжнє слов"янське братерство !
Були різні часи в відносинах й до Пілсуцького може бути різне ставлення . Як й в Польші до ОУН ...
Але зара 22 століття й зара Україна захищає себе й Польшу в першу чергу від варварів , а Польша дає притулок біженцям й дає зброю швидше усіх й охочіше .
Й саме у Польші відбуваються акції протесту біля посольств Німетчини . Й саме поляки можуть нагадати німцям , що головне почуття німецької провини за діяння нацистів повинно бути не до московитів , а до поляків , українців й євреїв . А ось Московія стала жертвою лише через властне бажання захопити Європу . Але Польшу роздерли нацисти в спілці зі Сраліном ...