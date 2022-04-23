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Польща передала Україні озброєння на суму 1.6 млрд дол., - речник уряду

польща

Польща передала Україні озброєння на суму 7 мільярдів злотих ($1.6 млрд).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Про військову допомогу повідомив речник польского уряду Петр Мюллер з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час конференції #StopRussiaNOW ("Зупинити Росію ЗАРАЗ").

"Це понад 1,6 мільярда доларів на захист українського, польського та європейського суверенітету!" - підкреслив Мюллер.

Також читайте: Українці б’ються за Європу, ми зобов'язані дати їм зброю, - голова сейму Польщі Вітек

Автор: 

зброя (7471) Польща (8526)


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Топ коментарі
+25
Це - круто !

Dziękuję bardzo
Za naszą i waszą wolność!
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23.04.2022 19:09
+22
Полякам-респект...
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23.04.2022 19:07
+21
Поляки неймовірні! Подяка!
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23.04.2022 19:08
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Полякам-респект...
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23.04.2022 19:07 Відповісти
Дійсно, друзі пізнаються в біді, велика шана і подяка полякам, литовцям, латишам і естонцям! До речі, хто не знав, Естонія на підтримку Україні пообіцяла 0,8% власного ВВП. https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/19/7340649/
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23.04.2022 19:56 Відповісти
Поляки неймовірні! Подяка!
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23.04.2022 19:08 Відповісти
Большое Спасибо полякам!!!
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23.04.2022 19:08 Відповісти
Це - круто !

Dziękuję bardzo
Za naszą i waszą wolność!
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23.04.2022 19:09 Відповісти
Щиро дякуємо!
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23.04.2022 19:09 Відповісти
США потерпят такое?? Пасти задних??
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23.04.2022 19:09 Відповісти
ПС Стечкина для коли-котлеты тоже из польских поставок?
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23.04.2022 19:10 Відповісти
То може треба було нагородити орденом Президента Польщі, в знак подяки і поваги, а не нікчемній мавпі тищенко, пістолет нагородний давати?
Як на це дивляться прихильники Зеленського?
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23.04.2022 19:11 Відповісти
І це ще далеко не кінець, далі буде.
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23.04.2022 19:12 Відповісти
Орда повертається зі Львова з трофеями.
1915 р
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23.04.2022 19:13 Відповісти
Але до чого тут Польша ?!
В ті часи Л"вів був у складі Автро-Угорьскої імперії ... а подавна більшість Польші у Московії !
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23.04.2022 19:24 Відповісти
молись на Українську армію, дурне !

бо як орда дістанеться Ієрусалиму (істінно православного города, між іншим !!!) то ви, євреї, залишитесь без унітазів і золотих зубів
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23.04.2022 19:36 Відповісти
Там есть кошерные договорённости. Не придут туда фашики - исраиль - лучший друг ввх, но при этом лучший друг амеров - жиды, *****.
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23.04.2022 20:04 Відповісти
Велика подяка справжнім братам!
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23.04.2022 19:14 Відповісти
Шляхта отдаёт Украине старое совковое -- получает новое бундесовое.
И это правильно!
У нас приход бездонный -- у кацапов расход последний...
Зрите в корень... -- там наше Будущее! *)
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23.04.2022 19:15 Відповісти
поляки не получают, а покупают !!!!

вони заплатили багато міліардів доларів за Петріоти, Абрамси та F-35, а не закаталди їх в асвальт

при цьому, до речі, не одержуют міліарди доларів військової допомоги від США, як Ізраіль
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23.04.2022 19:41 Відповісти
Миллиарды ушли на Джааелины,,,,,
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23.04.2022 19:16 Відповісти
Щира дяка Польщі та полякам.
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23.04.2022 19:16 Відповісти
Польша це 90% наших жінок з дітьми й доньок з унуками .
Польша це справжнє слов"янське братерство !
Були різні часи в відносинах й до Пілсуцького може бути різне ставлення . Як й в Польші до ОУН ...
Але зара 22 століття й зара Україна захищає себе й Польшу в першу чергу від варварів , а Польша дає притулок біженцям й дає зброю швидше усіх й охочіше .
Й саме у Польші відбуваються акції протесту біля посольств Німетчини . Й саме поляки можуть нагадати німцям , що головне почуття німецької провини за діяння нацистів повинно бути не до московитів , а до поляків , українців й євреїв . А ось Московія стала жертвою лише через властне бажання захопити Європу . Але Польшу роздерли нацисти в спілці зі Сраліном ...
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23.04.2022 19:21 Відповісти
Как важно не забыть и всегда помнить кто был с нами у СКРУТНИЙ ЧАС!!!
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23.04.2022 19:21 Відповісти
Как важно не забыть и всегда помнить кто был рядом у СКРУТНИЙ ЧАС !!!
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23.04.2022 19:24 Відповісти
Не много не в тему , москоли вывозят зерно из Херсонской области , с элеваторов , Карл , в Турцию . А Турция делает вид , что не знает , происхождение зерна , и вроде бы как закрыла порты для параши
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23.04.2022 19:25 Відповісти
Спасибо! Мы будем помнить!
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23.04.2022 19:26 Відповісти
...И снова блокируют фэйсбуки аранжированные знамо на кого!?
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23.04.2022 19:28 Відповісти
Как важно знать и всегда помнить кто был с нами у СКРУТНИЙ ЧАС !!!
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23.04.2022 19:30 Відповісти
А лысый шольц решил, что дал миллиард, который ещё и потратить нельзя - и уже герой.
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23.04.2022 19:35 Відповісти
Ми українці повинні запам'ятати - поляки на першому місці по допомозі Україні в цій війні безконкуренційно! Борис супер молодець - нема слів! Байдену і Штатам низький уклін! Прибалти красавці чехам сердечна подяка але те що зробили і роблять для нас наші справжні Брати поляки - це просто ФАНТАСТИКА!!! Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEME!!!
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23.04.2022 20:23 Відповісти
Нидерланды. Нидерланды дали первые NLAW.
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23.04.2022 21:03 Відповісти
добре.
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24.04.2022 04:49 Відповісти
 
 