Польща передала Україні озброєння на суму 1.6 млрд дол., - речник уряду

Польща передала Україні озброєння на суму 7 мільярдів злотих ($1.6 млрд).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Про військову допомогу повідомив речник польского уряду Петр Мюллер з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час конференції #StopRussiaNOW ("Зупинити Росію ЗАРАЗ").

"Це понад 1,6 мільярда доларів на захист українського, польського та європейського суверенітету!" - підкреслив Мюллер.

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