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Новини Санкції проти Росії
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Росія намагається приховати вплив західних санкцій, - The Wall Street Journal

санкции

Російська влада припинила публікацію даних про банки, нафту і держборг. Таким чином вона намагається захистити економіку від подальших обмежувальних заходів за війну проти України, пише газета The Wall Street Journal.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

В останні дні російська влада припинила публікацію даних про державний борг, торговельну статистику та нафтовидобуток. Тим часом Банк Росії дозволив місцевим банкам тимчасово не публікувати фінансової звітності за російськими стандартами, а законодавці працюють над законопроектом, що забороняє кредиторам обмінюватися даними з іноземними державами. Тенденція до засекречення інформації є частиною зусиль, які вживаються владою РФ для захисту економіки та російських  компаній від подальших санкцій Заходу у зв'язку з військовим вторгненням Москви в Україну, зазначає The Wall Street Journal.

Обмеженість даних означає, що Вашингтон та Брюссель матимуть менше розуміння, як санкції впливають на російську економіку. В результаті їм буде складніше знаходити нові цілі для обмежувальних заходів та розробляти майбутні пакети санкцій. 

Минулого тижня, зокрема, структура Міненерго Росії, яка публікує щомісячну статистику видобутку та експорту нафти, повідомила, що "обмежує поширення інформації, яка може бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників". Відомство припинило надавати дані про динаміку видобутку нафти помісячно, а також постачання палива з російських НПЗ та газопереробних заводів на внутрішній ринок та на експорт.

Також читайте: Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може включати часткову заборону імпорту нафти, - Politico

Обмеження на дані російських банків можуть приховувати кризу у банківській сфері, зазначає WSJ. У березні Банк Росії вирішив тимчасово скоротити обсяг розкриття звітності, що публікується кредитними організаціями на своїх сайтах, а також на сайті регулятора. Це зроблено "для обмеження ризиків кредитних організацій, пов'язаних із запровадженими західними країнами санкціями".

Припинення публікації даних "може впливати на розробку санкцій, особливо фінансових санкцій за відсутності важливої ​​інформації", вважають експерти, до яких звернулося видання.

Автор: 

росія (65328) санкції (11868)


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Та как ты голый зад приховаешь ,когда его нечем прикрыть ,********* ****** и это ФАКТ МЕДИЦИНСКИЙ !!!
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23.04.2022 19:54 Відповісти
https://twitter.com/StalinGulag/status/1511373587843792897 Очень хороший совет всем дурачкам-оптимистам, которые рассказывают о том, как они сейчас будут занимать освободившиеся ниши и импортозамещать всё вокруг. А в конце - так вообще самые важные слова
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23.04.2022 20:31 Відповісти
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23.04.2022 19:54 Відповісти
Я извиняюсь, а ваша разведка может дать данные по экономической статистике или её тоже сократили в рамках экономии бюджета? А теперь внезапно оказывается, что собственные штирлицы нужны всегда и везде
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23.04.2022 19:57 Відповісти
Хе-хе ... Нужно наложить санкции за попытку скрыть влияние санкций. Не благодарите 🙂
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23.04.2022 20:01 Відповісти
 
 