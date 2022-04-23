Россия пытается скрыть влияние западных санкций, - The Wall Street Journal

Российские власти прекратили публикацию данных о банках, нефти и госдолге. Таким образом, она пытается защитить экономику от дальнейших ограничительных мер за войну против Украины, пишет газета The Wall Street Journal.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В последние дни российские власти прекратили публикацию данных о государственном долге, торговой статистике и нефтедобыче. Между тем Банк России разрешил местным банкам временно не публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а законодатели работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами. Тенденция к засекречиванию информации является частью усилий, предпринимаемых властями РФ для защиты экономики и российских компаний от дальнейших санкций Запада в связи с военным вторжением Москвы в Украину, отмечает The Wall Street Journal.

Ограниченность данных означает, что Вашингтон и Брюссель будут иметь меньшее понимание, как санкции влияют на российскую экономику. В результате, им будет сложнее находить новые цели для ограничительных мер и разрабатывать будущие пакеты санкций.

На минувшей неделе, в частности, структура Минэнерго России, публикующая ежемесячную статистику добычи и экспорта нефти, сообщила, что "ограничивает распространение информации, которая может быть использована как дополнительное давление на российский рынок и его участников". Ведомство прекратило предоставлять данные о динамике добычи нефти помесячно, а также поставки топлива из российских НПЗ и газоперерабатывающих заводов на внутренний рынок и экспорт.

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Ограничения данных российских банков могут скрывать кризис в банковской сфере, отмечает WSJ. В марте Банк России решил временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемую кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте регулятора. Это сделано "для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями".

Прекращение публикации данных "может влиять на разработку санкций, особенно финансовых санкций в отсутствие важной информации", считают эксперты, к которым обратилось издание.