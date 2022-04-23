Фахівці РЕБ 59-ї ОМБр приземлили російський безпілотник "Орлан-10". ФОТО
Фахівці радіоелектронної боротьби 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ посадили російський безпілотник "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
Робота нашими військовими проведена ювелірна – безпілотник залишився цілий та неушкоджений.
"Вартість такої "пташечки" - близько $100 000", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські окупаційні війська постійно застосовують такі безпілотні літальні апарати для розвідки та коригування вогню артилерії по українських позиціях.
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