УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8894 відвідувача онлайн
Новини Війна
16 788 14

Фахівці РЕБ 59-ї ОМБр приземлили російський безпілотник "Орлан-10". ФОТО

Фахівці радіоелектронної боротьби 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ посадили російський безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Фахівці РЕБ 59-ї ОМБр приземлили російський безпілотник Орлан-10 01

Робота нашими військовими проведена ювелірна – безпілотник залишився цілий та неушкоджений.

Фахівці РЕБ 59-ї ОМБр приземлили російський безпілотник Орлан-10 02

"Вартість такої "пташечки" - близько $100 000", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Українські десантники збили російський безпілотник "Орлан-10". ВIДЕО

Зазначається, що російські окупаційні війська постійно застосовують такі безпілотні літальні апарати для розвідки та коригування вогню артилерії по українських позиціях.

Автор: 

безпілотник (4198) 59 окрема мотопіхотна бригада (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
цікаво, що в цуій "пташечці" такого дорогого? камера кеннон чи пластикова пляшка від жигульовського в якості паливного бачка)))
показати весь коментар
23.04.2022 22:12
+9
Зачёт!!!
показати весь коментар
23.04.2022 22:10
+8
99999 зарплата рогозина
показати весь коментар
23.04.2022 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачёт!!!
показати весь коментар
23.04.2022 22:10 Відповісти
цікаво, що в цуій "пташечці" такого дорогого? камера кеннон чи пластикова пляшка від жигульовського в якості паливного бачка)))
показати весь коментар
23.04.2022 22:12 Відповісти
99999 зарплата рогозина
показати весь коментар
23.04.2022 22:18 Відповісти
Оптика и Электронное управление.
показати весь коментар
23.04.2022 22:21 Відповісти
фотоаппарат кенон навіть найдорожчої моделі - це всього лиш пару тисяч баксів
показати весь коментар
23.04.2022 23:29 Відповісти
к ней добавляется "сертификат для министерства обороны" где нибудь в оффшоре
показати весь коментар
23.04.2022 22:26 Відповісти
Ворота генеральської дачі.
показати весь коментар
23.04.2022 22:27 Відповісти
На фото траплялись літачки орлан із повноцінними оптичними головами. То, мабуть, якісь перші версії.
показати весь коментар
23.04.2022 22:20 Відповісти
тот стоит 140 тыс (с тепловизором и оптической головой),самый дешевый 80 тыс.у.е.
показати весь коментар
23.04.2022 22:28 Відповісти
Ця сволота робить свої "Орлани" за ліцензією Ізраїлю.
показати весь коментар
23.04.2022 22:58 Відповісти
Если теперь этот беспилотник отправлять в разведку к кацапам
показати весь коментар
23.04.2022 22:27 Відповісти
100 тыс баксов это ГИМНО стоит для налогоплательщиков в раше (оленевод имеет интерес) ! А вот что оно "ОРЛАН" на самом деле: https://www.youtube.com/watch?v=PucZO-clheQ Там самое ДОРОГОЕ - японский фотоаппарат , не хвастаюсь : у меня не КЕНОН - у меня НИКОН, он в 3 раза дороже !!Мой ! Стоит 580 баксов.....
показати весь коментар
23.04.2022 22:59 Відповісти
И эта детская игрушка стоит целых 100 тысячи?
показати весь коментар
24.04.2022 08:24 Відповісти
Да пофик, сколько стоит эта птичка, какая разница???
показати весь коментар
18.05.2022 20:39 Відповісти
 
 