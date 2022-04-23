Україна та Польща створюють спільне логістичне підприємство на залізниці, - Шмигаль

Україна та Польща посилять співпрацю в залізничній сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі.

Він зазначив: "Зустрівся з великим другом України Прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким. Обговорили відновлення нашої країни від наслідків російської агресії.

Підписали Меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері. Після розв'язання росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена.



Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу".

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