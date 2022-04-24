УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7427 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
9 710 19

Влада Росії готується ввозити санкційні товари контрафактом

санкції

Мінпромторг Росії підготував перелік товарів, щодо яких буде дозволено "паралельний імпорт", серед яких – обладнання для найважливіших галузей російської економіки, запчастини та продукція популярних брендів.

 Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє російський Інтерфакс, у розпорядженні якого є копія наказу Мінпромторгу РФ.

До списку, підготовленого російським відомством, увійшло обладнання для низки галузей: видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка.

Істотне місце у списку займають автомобільні марки і матеріали, а також супутні товари, з ними пов'язані: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Також там числяться двигуни й запчастини для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen тощо, зазначені шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Паралельний імпорт, як випливає з документа, передбачається дозволити щодо смартфонів і техніки під марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel тощо, побутової техніки Electrolux, Miele, Siemens, Dyson тощо, приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Паралельний імпорт дозволяє ввозити до країни без дозволу правовласника товар, продаж якого розпочався в інших країнах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не розумію позицію лідерів Грузії щодо відмови ввести санкції проти РФ, – Зеленський

Автор: 

контрафакт (225) росія (65336)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Так это для себя любимых, а не для бы...ла. Они точно также и при Совке поступали.
показати весь коментар
24.04.2022 01:25
+8
Челночнікі із сумками - привіт із 90-хх.За це вартувало воювати. "Ета пабєда таваріщі,ура"
показати весь коментар
24.04.2022 02:09
+7
А толку компании которые это продадут срашке сразу штрафонут и нагнут даже прокладки.Элетроника вообще просто тупо будет заблокирована.
показати весь коментар
24.04.2022 01:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А толку компании которые это продадут срашке сразу штрафонут и нагнут даже прокладки.Элетроника вообще просто тупо будет заблокирована.
показати весь коментар
24.04.2022 01:23 Відповісти
як на мене ничого з цоього не вийде. мае працювати система. а це щипачество нидочого.
показати весь коментар
24.04.2022 01:24 Відповісти
"з цоього не вийде."
Так само вчиняв Совєцький Союз, коли обходив поправку Джексона-Вєніка. Наприклад, комп'ютери та процесори визначеного рівня були заборонені до експорту в СССР, Тоді Совок використовував Індію для транзиту, створюючи там фіктивні фірми, які купували обладнання комуністів. В такий піратський спосіб у 80-х була придбана обчислювальна машина DEC Mini VAX для обчислювального центру заводу Турбоатом. Але в решті решт те Совку ніяк не зарадило, і він згнив. Коли в країни є обмаль доларів/євро й тощо - багато не накупуєшся.
показати весь коментар
24.04.2022 01:59 Відповісти
Так это для себя любимых, а не для бы...ла. Они точно также и при Совке поступали.
показати весь коментар
24.04.2022 01:25 Відповісти
Отлично. Теперь еще многомиллиардные иски от вышеуказанных компаний будут
показати весь коментар
24.04.2022 01:26 Відповісти
удобрения из свиноцабак не под санкциями...\поставщик Украина...!\
показати весь коментар
24.04.2022 01:27 Відповісти
Челночнікі із сумками - привіт із 90-хх.За це вартувало воювати. "Ета пабєда таваріщі,ура"
показати весь коментар
24.04.2022 02:09 Відповісти
КОТРАБАССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)))Дожили свинособакены....
показати весь коментар
24.04.2022 02:36 Відповісти
Ну деталі для зброї німці і французи так 8 років постачали і норм.
показати весь коментар
24.04.2022 03:59 Відповісти
То мізерні суми й до того ж товари подвійного призначення.
показати весь коментар
24.04.2022 06:08 Відповісти
зараз інші часи
показати весь коментар
24.04.2022 13:51 Відповісти
страна государственной уголовщины и ауе.
показати весь коментар
24.04.2022 04:37 Відповісти
Смех-смехом, а чипы для оружия будут втихаря ипоставляться
через Израиль, Китай, Индию и прочие Эретреи.
показати весь коментар
24.04.2022 04:39 Відповісти
Любое увеличение использования 3 страной определённого товара,будет вызывать вопросы! Конечно определенное количество будет попадать,но не в таких масштабах как они могли закупать на пряму
показати весь коментар
24.04.2022 06:17 Відповісти
Те страны, которые будут помогать России, будут под такими же санкциями, как и Россия.
показати весь коментар
24.04.2022 05:11 Відповісти
Народ, а от цікаво-а нас то має колисати, як мокшанці будуть вилазити з цієї ср...ки?. Нам би свої проблеми порішати...
показати весь коментар
24.04.2022 08:19 Відповісти
В течении нескольких месяцев ********* обойдет ВСЕ санкции. Мир не имеет ресурсов (подозреваю и желания) отслеживать и расследовать все схемы обхода санкций.
После введения "страшных" санкций против РФ за Крым и Донбасс после 2014 г., РОСТ (Рост, Карл!) экономики РФ составил 12%.
То что сейчас выясняется, что РФ получила на 250 млн. "запрещенной оборонной продукции" - это вершина айсберга. Это то, что выявили при беглом осмотре. Уверен, что реальный объем и суммы исчисляются миллиардами $.
показати весь коментар
24.04.2022 09:08 Відповісти
Смешно конечно, но не очень. У них уж даже такой закон есть, что разрешает пиратство им воно не впервой. Вот и думайте теперь -_-.
показати весь коментар
24.04.2022 10:14 Відповісти
Многие продукты IT индустрии возможно заблокировать программными средствами по региональному признаку. И вероятнее всего это будет делаться. Взлом защит потребует ресурсов программистов и не будет надежным. Это же касается и электронных систем автомобилей, особенно новейших. Поэтому вряд ли такой импорт будет эффективным, при системном подходе производителей все равно издержки будут огромными
показати весь коментар
24.04.2022 14:58 Відповісти
 
 