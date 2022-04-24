Влада Росії готується ввозити санкційні товари контрафактом

Мінпромторг Росії підготував перелік товарів, щодо яких буде дозволено "паралельний імпорт", серед яких – обладнання для найважливіших галузей російської економіки, запчастини та продукція популярних брендів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс, у розпорядженні якого є копія наказу Мінпромторгу РФ.

До списку, підготовленого російським відомством, увійшло обладнання для низки галузей: видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка.

Істотне місце у списку займають автомобільні марки і матеріали, а також супутні товари, з ними пов'язані: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Також там числяться двигуни й запчастини для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen тощо, зазначені шини Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Паралельний імпорт, як випливає з документа, передбачається дозволити щодо смартфонів і техніки під марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel тощо, побутової техніки Electrolux, Miele, Siemens, Dyson тощо, приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Паралельний імпорт дозволяє ввозити до країни без дозволу правовласника товар, продаж якого розпочався в інших країнах світу.

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