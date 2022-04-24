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Новости Санкции против России
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Власти России готовятся ввозить санкционные товары контрафактом

санкції

Минпромторг России подготовил перечень товаров, по которым будет разрешен "параллельный импорт", среди которых – оборудование для важнейших отраслей российской экономики, запчасти и продукция популярных брендов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс, в распоряжении которого есть копия приказа Минпромторга РФ.

В список, подготовленный российским ведомством, вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Также там числятся двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

Читайте: Россия пытается скрыть влияние западных санкций, - The Wall Street Journal

Параллельный импорт, как следует из документа, предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и т.д., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д., приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Параллельный импорт позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажи которого начались в других странах мира.

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Автор: 

контрафакт (248) россия (95652)


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Топ комментарии
+10
Так это для себя любимых, а не для бы...ла. Они точно также и при Совке поступали.
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24.04.2022 01:25
+8
Челночнікі із сумками - привіт із 90-хх.За це вартувало воювати. "Ета пабєда таваріщі,ура"
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24.04.2022 02:09
+7
А толку компании которые это продадут срашке сразу штрафонут и нагнут даже прокладки.Элетроника вообще просто тупо будет заблокирована.
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24.04.2022 01:23
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Правила форума Совет форумчан
А толку компании которые это продадут срашке сразу штрафонут и нагнут даже прокладки.Элетроника вообще просто тупо будет заблокирована.
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24.04.2022 01:23 Ответить
як на мене ничого з цоього не вийде. мае працювати система. а це щипачество нидочого.
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24.04.2022 01:24 Ответить
"з цоього не вийде."
Так само вчиняв Совєцький Союз, коли обходив поправку Джексона-Вєніка. Наприклад, комп'ютери та процесори визначеного рівня були заборонені до експорту в СССР, Тоді Совок використовував Індію для транзиту, створюючи там фіктивні фірми, які купували обладнання комуністів. В такий піратський спосіб у 80-х була придбана обчислювальна машина DEC Mini VAX для обчислювального центру заводу Турбоатом. Але в решті решт те Совку ніяк не зарадило, і він згнив. Коли в країни є обмаль доларів/євро й тощо - багато не накупуєшся.
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24.04.2022 01:59 Ответить
Так это для себя любимых, а не для бы...ла. Они точно также и при Совке поступали.
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24.04.2022 01:25 Ответить
Отлично. Теперь еще многомиллиардные иски от вышеуказанных компаний будут
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24.04.2022 01:26 Ответить
удобрения из свиноцабак не под санкциями...\поставщик Украина...!\
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24.04.2022 01:27 Ответить
Челночнікі із сумками - привіт із 90-хх.За це вартувало воювати. "Ета пабєда таваріщі,ура"
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24.04.2022 02:09 Ответить
КОТРАБАССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)))Дожили свинособакены....
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24.04.2022 02:36 Ответить
Ну деталі для зброї німці і французи так 8 років постачали і норм.
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24.04.2022 03:59 Ответить
То мізерні суми й до того ж товари подвійного призначення.
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24.04.2022 06:08 Ответить
зараз інші часи
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24.04.2022 13:51 Ответить
страна государственной уголовщины и ауе.
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24.04.2022 04:37 Ответить
Смех-смехом, а чипы для оружия будут втихаря ипоставляться
через Израиль, Китай, Индию и прочие Эретреи.
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24.04.2022 04:39 Ответить
Любое увеличение использования 3 страной определённого товара,будет вызывать вопросы! Конечно определенное количество будет попадать,но не в таких масштабах как они могли закупать на пряму
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24.04.2022 06:17 Ответить
Те страны, которые будут помогать России, будут под такими же санкциями, как и Россия.
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24.04.2022 05:11 Ответить
Народ, а от цікаво-а нас то має колисати, як мокшанці будуть вилазити з цієї ср...ки?. Нам би свої проблеми порішати...
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24.04.2022 08:19 Ответить
В течении нескольких месяцев ********* обойдет ВСЕ санкции. Мир не имеет ресурсов (подозреваю и желания) отслеживать и расследовать все схемы обхода санкций.
После введения "страшных" санкций против РФ за Крым и Донбасс после 2014 г., РОСТ (Рост, Карл!) экономики РФ составил 12%.
То что сейчас выясняется, что РФ получила на 250 млн. "запрещенной оборонной продукции" - это вершина айсберга. Это то, что выявили при беглом осмотре. Уверен, что реальный объем и суммы исчисляются миллиардами $.
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24.04.2022 09:08 Ответить
Смешно конечно, но не очень. У них уж даже такой закон есть, что разрешает пиратство им воно не впервой. Вот и думайте теперь -_-.
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24.04.2022 10:14 Ответить
Многие продукты IT индустрии возможно заблокировать программными средствами по региональному признаку. И вероятнее всего это будет делаться. Взлом защит потребует ресурсов программистов и не будет надежным. Это же касается и электронных систем автомобилей, особенно новейших. Поэтому вряд ли такой импорт будет эффективным, при системном подходе производителей все равно издержки будут огромными
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24.04.2022 14:58 Ответить
 
 