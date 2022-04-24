Власти России готовятся ввозить санкционные товары контрафактом
Минпромторг России подготовил перечень товаров, по которым будет разрешен "параллельный импорт", среди которых – оборудование для важнейших отраслей российской экономики, запчасти и продукция популярных брендов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс, в распоряжении которого есть копия приказа Минпромторга РФ.
В список, подготовленный российским ведомством, вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.
Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Также там числятся двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.
Параллельный импорт, как следует из документа, предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и т.д., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д., приставок X-Box, Play Station, Nintendo.
Параллельный импорт позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажи которого начались в других странах мира.
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Так само вчиняв Совєцький Союз, коли обходив поправку Джексона-Вєніка. Наприклад, комп'ютери та процесори визначеного рівня були заборонені до експорту в СССР, Тоді Совок використовував Індію для транзиту, створюючи там фіктивні фірми, які купували обладнання комуністів. В такий піратський спосіб у 80-х була придбана обчислювальна машина DEC Mini VAX для обчислювального центру заводу Турбоатом. Але в решті решт те Совку ніяк не зарадило, і він згнив. Коли в країни є обмаль доларів/євро й тощо - багато не накупуєшся.
через Израиль, Китай, Индию и прочие Эретреи.
После введения "страшных" санкций против РФ за Крым и Донбасс после 2014 г., РОСТ (Рост, Карл!) экономики РФ составил 12%.
То что сейчас выясняется, что РФ получила на 250 млн. "запрещенной оборонной продукции" - это вершина айсберга. Это то, что выявили при беглом осмотре. Уверен, что реальный объем и суммы исчисляются миллиардами $.