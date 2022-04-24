Власти России готовятся ввозить санкционные товары контрафактом

Минпромторг России подготовил перечень товаров, по которым будет разрешен "параллельный импорт", среди которых – оборудование для важнейших отраслей российской экономики, запчасти и продукция популярных брендов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс, в распоряжении которого есть копия приказа Минпромторга РФ.

В список, подготовленный российским ведомством, вошло оборудование для ряда отраслей: добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка.

Существенное место в списке занимают автомобильные марки и материалы, а также сопутствующие товары, с ними связанные: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover. Также там числятся двигатели и запчасти для Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen и т.д., указаны шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.

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Параллельный импорт, как следует из документа, предполагается разрешить в отношении смартфонов и техники под марками Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и т.д., бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson и т.д., приставок X-Box, Play Station, Nintendo.

Параллельный импорт позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажи которого начались в других странах мира.

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