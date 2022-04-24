Під завалами будинку в Попасній знайшли тіла двох жінок, - Луганська ОВА
У Попасній на Луганщині під завалами житлового будинку, в який влучив російський снаряд, знайшли тіла двох жінок.
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Стало відомо про двох жертв, в яких росіяни забрали життя – декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.
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