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Під завалами будинку в Попасній знайшли тіла двох жінок, - Луганська ОВА

попасна

У Попасній на Луганщині під завалами житлового будинку, в який влучив російський снаряд, знайшли тіла двох жінок.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Луганської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо про двох жертв, в яких росіяни забрали життя – декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28648) Луганська область (4883)


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