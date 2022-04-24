РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8614 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 965 0

Под завалами дома в Попасной обнаружили тела двух женщин, - Луганская ОВА

попасна

В Попасной в Луганской области под завалами жилого дома, в который попал российский снаряд, нашли тела двух женщин.

Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-служба Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Стало известно о двух жертвах, у которых россияне забрали жизни – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай. ФОТОрепортаж

обстрел (27327) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 