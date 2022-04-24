Под завалами дома в Попасной обнаружили тела двух женщин, - Луганская ОВА
В Попасной в Луганской области под завалами жилого дома, в который попал российский снаряд, нашли тела двух женщин.
Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-служба Луганской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Стало известно о двух жертвах, у которых россияне забрали жизни – несколько дней назад вражеский снаряд попал в дом в Попасной. Под завалами оказались две женщины, которых, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.
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