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Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Войска РФ активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Захватчики обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины.

Об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"русские поздравляли с праздником всю ночь.

Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области.

Число жертв уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шесть человек погибли после обстрела Горской громады на Луганщине, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Рашисты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасном. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная.

На Донбассе за минувшие сутки отбиты двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

орки поливают огнем все свободные населенные пункты Луганщины. Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, там в частности горел электротрансформатор и магазин.

Информация о жертвах уточняется.

Обстрелы не утихают.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!

Крестос Воскрес!" – рассказал Гайдай.

Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 01
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 02
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 03
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 04
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 05
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 06
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 07
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 08
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 09
Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай 10

армия РФ (19350) обстрел (27327) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Хтось може пояснити, чому арестович не може давати інтрев"ю (якщо не може тримати рота зачиненим) українським ведучим, діячам, блогерам або ютуберам?
Чому постійно в ютубі вилазять пропозіції відео з мордами арєстовича та фрейгіна?
Що це за тяга к рашікам?
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24.04.2022 08:13 Ответить
ані же аднім ізиком опщаюцца
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24.04.2022 08:25 Ответить
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24.04.2022 08:14 Ответить
Азіати Воскресіння Христове не святкують.
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24.04.2022 08:15 Ответить
 
 