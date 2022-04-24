Войска РФ обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины и активизировали наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Войска РФ активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Захватчики обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины.

Об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"русские поздравляли с праздником всю ночь.

Бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Массовое разрушение жилых домов по всей области.

Число жертв уточняется.

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Рашисты активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Идут бои в Рубежном и Попасном. На Северодонецком направлении враг привел понтонные переправы через реку Красная.

На Донбассе за минувшие сутки отбиты двенадцать атак российских оккупантов, уничтожены четыре танка, пятнадцать единиц бронированной и четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем.

орки поливают огнем все свободные населенные пункты Луганщины. Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горном, там в частности горел электротрансформатор и магазин.

Информация о жертвах уточняется.

Обстрелы не утихают.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого победим! Слава Украине!

Крестос Воскрес!" – рассказал Гайдай.



















