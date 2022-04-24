Великодня ніч минула спокійно, Київ повертається до встановленої раніше комендантської години - із 22:00 до 05:00, - КМДА
Після великодньої ночі Київ повертає комендантську годину з 22:00 до 05:00. Ніч у столиці минула спокійно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"Місто продовжує жити в режимі воєнного стану. Жителі отримують всі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торгові заклади та інші. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва працює Дарницький, Північний і Південний мости", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він додав, що заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів - в околицях Києва та області тривають роботи з розмінування.
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