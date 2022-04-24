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Великодня ніч минула спокійно, Київ повертається до встановленої раніше комендантської години - із 22:00 до 05:00, - КМДА

великдень

Після великодньої ночі Київ повертає комендантську годину з 22:00 до 05:00. Ніч у столиці минула спокійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

"Місто продовжує жити в режимі воєнного стану. Жителі отримують всі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, торгові заклади та інші. Для автомобільного сполучення лівого і правого берега Києва працює Дарницький, Північний і Південний мости", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що заборонено відвідувати лісопаркові зони за межами житлових масивів - в околицях Києва та області тривають роботи з розмінування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців із Великоднем: "Світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!". ВIДЕО

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19525) Великдень (361) Поворозник Микола (130)


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24.04.2022 10:16 Відповісти
У попів сьогодні жнива.
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24.04.2022 10:20 Відповісти
гундяевским попам из сатаната РПЦ сейчас "базарный день Святая вода из Почаевской лавры - 30 грн. за 1 л, с Киево-Печерской - 16 грн. за 0,5
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24.04.2022 10:27 Відповісти
Цікаво - цю мацковську святу воду хтось перевіряв на сальмонелез та інші бактерії і кішечні палички ?
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24.04.2022 10:39 Відповісти
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24.04.2022 10:28 Відповісти
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24.04.2022 10:50 Відповісти
Ми сьогодні о 22:20 повертаємось поїздом в Київ. Це вже комендантська година. Ось і думаємо, що легше - чекати на вокзалі до 05:00 або йти пішки, показуючи патрулям свої квитки.
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24.04.2022 11:28 Відповісти
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24.04.2022 11:32 Відповісти
 
 