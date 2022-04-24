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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою!" - посол Сіммонс привітала українців з Великоднем

сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Twitter.

"Сьогодні, у Великодню неділю, я думаю про всіх українців, які постраждали від варварської війни Росії, та про тих, хто бореться за право України жити в мирі. Я не маю сумніву, що Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою! Велика Британія з вами! Слава Україні!" - написала вона.

Також читайте: Перекладання злочинів РФ на Україну є також частиною ворожого плану, – Сіммонс

Автор: 

Великдень (361) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+11
Шана Великобританії, що не забувають підтримати! Слава Британії!
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24.04.2022 10:26
+11
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24.04.2022 10:27
+10
Присилайте нам ще "благодатного вогня"!
155-мм, з керованими ************...
Побільше!
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24.04.2022 10:29
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Шана Великобританії, що не забувають підтримати! Слава Британії!
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24.04.2022 10:26 Відповісти
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24.04.2022 10:27 Відповісти
Спасибо за Ваши слова.
Первая адекватная и приятная новость со вчерашнего вечера,наш зегарант такое несет в позледнее время,что в здравой голове никак не вкладуется
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24.04.2022 10:28 Відповісти
Присилайте нам ще "благодатного вогня"!
155-мм, з керованими ************...
Побільше!
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24.04.2022 10:29 Відповісти
А хіба Україна гинула, щоб воскресати?! Може ми відновимося, а не воскреснемо ?
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24.04.2022 10:31 Відповісти
у нас багато зруйнованого. не чыпляйся до слыв. не будь занудою
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24.04.2022 14:11 Відповісти
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24.04.2022 10:31 Відповісти
Слава Іісусу Христу!
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24.04.2022 10:40 Відповісти
«Слава на віки!»
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24.04.2022 10:52 Відповісти
Народе Великої Британії- низький уклін вам
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24.04.2022 12:55 Відповісти
 
 