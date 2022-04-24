"Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою!" - посол Сіммонс привітала українців з Великоднем
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс висловила переконання, що Україна воскресне знову сильнішою, яскравішою і стійкішою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Twitter.
"Сьогодні, у Великодню неділю, я думаю про всіх українців, які постраждали від варварської війни Росії, та про тих, хто бореться за право України жити в мирі. Я не маю сумніву, що Україна воскресне знову, сильнішою, яскравішою, стійкішою! Велика Британія з вами! Слава Україні!" - написала вона.
Топ коментарі
+11 Микола Мазуренко
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+11 Sophia-Maria Duglass
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+10 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар24.04.2022 10:29
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Первая адекватная и приятная новость со вчерашнего вечера,наш зегарант такое несет в позледнее время,что в здравой голове никак не вкладуется
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