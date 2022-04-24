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Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post

рф,армія,білорусь

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну планувалося блискавичне захоплення Києва. Однак на білоруському напрямку активізувалися залізничні диверсанти, які внесли хаос в логістику російських військ, пише The Washington Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, буквально з перших днів вторгнення в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли працівники залізниці, хакери і колишні співробітники сил безпеки. Саме завдяки їхнім діям протягом декількох днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів був повністю паралізований.

Як розповіли представники цієї мережі, атаки були простими, але ефективними і були націлені на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. У підсумку поїзди простоювали цілими днями, що змушувало росіян поповнювати запаси автотранспортом. Це своєю чергою  призвело до відомих багатокілометрових колон на півночі Київської області

"З огляду на залежність Росії від поїздів, я впевнена, що це сприяло деяким проблемам, які у них були на півночі. Це сповільнило їхню здатність рухатися. Вони не могли просунутися далі на українську територію і обірвали свої шляхи постачання, тому що їм доводилося покладатися на вантажівки", - зазначила наукова співробітниця Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Емілі Ферріс.

За словами білоруського активіста Юрія Рававоя, диверсії на залізниці виграли час для Збройних сил України. "Не можу сказати, що ми були найважливішим фактором, але ми були важливою цеглою в стені", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": КДБ затримав трьох білоруських героїв, котрі вивели з ладу залізницю. ВIДЕО

Видання пише, що залізнична війни досі викладається в школах Білорусі як найбільш успішна тактика партизанів під час Другої світової війни. Однак нинішні партизани прагнули уникати жертв, тому зосередилися на пошкодженні обладнання.

"Ми не хотіли вбивати ані російських військових, ані білоруських машиністів. Ми використали мирний спосіб, щоб зупинити їх", - додав Рававой, не уточнивши, як саме партизани здійснювали диверсії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Рейкові партизани": на білоруській залізниці вже понад 80 диверсій

Автор: 

Білорусь (7938) залізниця (1508) партизани (192)


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Топ коментарі
+65
Білоруським партизанам-респект...
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24.04.2022 16:30
+35
так ! і саме цим, .свідомим і безстрашним велика подяка (ваші діти...та й наші це не забудуть)
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24.04.2022 16:30
+34
Бережи Господи усіх цих сміливих Людей.
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24.04.2022 16:30
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Білоруським партизанам-респект...
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24.04.2022 16:30 Відповісти
так ! і саме цим, .свідомим і безстрашним велика подяка (ваші діти...та й наші це не забудуть)
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24.04.2022 16:30 Відповісти
Мы должны отблагодарить мужественных белорусов и помочь им скинуть недоноска который карты с собой возит !
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24.04.2022 16:30 Відповісти
Бережи Господи усіх цих сміливих Людей.
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24.04.2022 16:30 Відповісти
Помогли остановить громко сказано. Соре усложнили наступление. Вот кто действительно подсобил резне под Киевом, так это таракан, ябатьки и хатоскрайники.
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24.04.2022 16:33 Відповісти
Провокатор, я смотрю тебе твою задачу с первых дней войны так и не меняли?
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24.04.2022 18:46 Відповісти
Жаль, что огромное количество украинцев ведутся на этого якобы беларуса и псевдопатриота Украины, а в действительности - обыкновенную ГБешную мразь, при каждом удобном случае унижающую беларусов, оскорбляющую жертв режима и занимающуюся здесь только тем, чтобы убедить украинцев, что все беларусы мрази и трУсы. И делает это представляясь беларусом.
Жаль, что даже неглупые люди на это ведутся.
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24.04.2022 22:39 Відповісти
Люба допомога є благо для України!
Навіть така
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24.04.2022 16:33 Відповісти
Спасибо конечно вменяемым и деятельным беларусам за рельсовую войну, но большинство всё-таки как мы все видим заняло выжидательную и "я в домике" позицию. Массовых антивоенных митингов мы тоже не увидели, получается репрессивная машина и позиция "пока полный холодильник, то всё норм" работает. Поэтому только Вежливые антиспецоперационные санкции, иначе никак, за кампанию с "денацификаторами" и "демилитаризаторами"
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24.04.2022 16:35 Відповісти
С ума сойти, вот это запросы...большинство оставшихся в концлагере белорусов должно было выйти и бросаться под танки - вы в каком вообще мире живете? Особенно после 2020... Если уж на оккупированных украинских территориях "мужчин" призывают в армию орков, то откуда ТАКИЕ требования к живущим под двойной оккупацией белорусам?
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24.04.2022 18:54 Відповісти
Да, некоторые украинцы храбы сидя на диване..
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25.04.2022 06:20 Відповісти
вообще-то украинцы сейчас воюют за вас беларусов и за молдован и грузин - так что вам бы помалкивать о вашем героизме - а ведь вы выступали не против рашки а против лукашенко - навреное и за путина проголосовали лишь бы таракана убрать ..
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25.04.2022 06:31 Відповісти
Тільки, після такої інформації не треба починати вірити в "бялорюській нарід". Це окремі особи які вклалися в нашу спільну перемогу. І вони повинні бути нагороджені вищими нагородами.
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24.04.2022 16:35 Відповісти
Што-та тут вата промаскальская на мой народ разгаўкалася!
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24.04.2022 18:59 Відповісти
Тільки параноїк, бачить в критиці бездіяльності власного народу, зраду та масковитів.
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24.04.2022 19:46 Відповісти
ЧТО для тебя ДОЛЖНЫ были еще сделать белорусы?
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24.04.2022 19:56 Відповісти
а для нас ви нічого не робіть - ви для себе щось робіть. І правду написали: ми не будемо говорити що білоруси допомагали. ні, допомагали тільки одиниці, і весь нарід Білорусі вагонами до цього партизанськоог потягу чіпляти не потрібно
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24.04.2022 20:43 Відповісти
То, что мы делали и делаем для себя - ВАМ никто не предъявляет. Еще не хватало, что бы ВЕСЬ белорусский народ (который еще остался в стране после 2020) участвовал в партизанском движении!)) На антивоенные протесты 27 Февраля выходили - больше тысячи задержанных, рельсовые "войны", добробаты, перечисление средств на помощь, сообщения о передвижении русни (тоже много арестованных) - пожалуй это максимум, на который сейчас способны белорусы внутри страны. А "цеплять" всех белорусов к чему-то - нам от вас не требуется, вполне достаточно тех постоянных запросов и претензий, которые мы от вас получаем. Нам же вполне по силам остановить агрессию кремлевского окурка, верно?
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24.04.2022 21:13 Відповісти
вам? вам ні, не зупинити напад ні *****, а не окурка (правда ж, ви навіть ***** ****** не можете назвати на українському ресурсі), ні бульбофюрера. Той народ, який виходить на акції протесту, ходить колами і боїться вийти на дорогу,бо порушить нормативні документи, а то й цілий закон і роззувається, щоб стати на лавочку, грубу силу не переможе. нажаль. Той народ, який стоїть і дивиться, як когось одного пакують, а інші 10 або 50 типу позв йшли - грубу силу не переможе. нажаль. Ви зможете побороти бульбафюрера тільки тоді, коли він реально ослабне (тобто не буде у нього ніякої підтримки з кацапії). а це станеться тоді, коли ми переможемо *****.
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24.04.2022 22:17 Відповісти
Аха-хаааа))) Слышь, чудик, ну ты уже совсем дичь гнать начал) Ты уже написал жалобу Бутусову за то, что он на этом УКРАИНСКОМ ресурсе ссыт называть кремлевского окурка - ******, а называет ВООБЩЕ по фамилии, да еще и президентом РФ? Ведь кинул предъяву, верно? Божежтымой, ну вот ОТКУДА такие "ричарды" только берутся! А чего же ты зассал на УКРАИНСКОМ ресурсе своим именем зарегиться, герой? Очередной невежда, который НИЧЕГО не знает ни про Беларусь, ни про ее протесты, но тем не менее тиражирует ахинею про "разувание", и "цветочки". Ну дофига же в свободном доступе видео, как белорусы давали мзды лукашистским карателям - вы специально их не смотрели, или дураков включаете, что типа этого не было? Просто интересно, ответь герой.
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24.04.2022 23:01 Відповісти
про "протесты ваши" без тапочек мы все знаем и про консерву кремлевскую тихановскую за которую вы голосовали мы знаем и про союзное госсударство с рашкой которое вы не были против мы тоже знаем
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25.04.2022 06:36 Відповісти
Тебе бы голову пролечить хорошенько, всезнайка. Самое ведь смешное, что ни одно свое фантазийное заявление ты фактами не подтвердишь - обделаешься, но тем не менее выставлять себя откровенной невеждой ты не отказываешься, и даже кичишься этим невежеством... Кстати от кацапов ты этим мало отличаешься. Или ты оно и есть?
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25.04.2022 18:29 Відповісти
а кому как не им знать, откуда готовилось (сарказм)
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24.04.2022 16:36 Відповісти
заразит свою кошку трипером?
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24.04.2022 16:42 Відповісти
Триппером?
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24.04.2022 16:42 Відповісти
лампасоносєц...що з нього взяти крім клубочка ниток
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24.04.2022 16:46 Відповісти
Жыве Беларусь!!! Слава Украіне!!!
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24.04.2022 16:36 Відповісти
Хз. Але якщо дійсно були такі Люди то їм пам 'ять і хвала від нас навіки.
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24.04.2022 16:38 Відповісти
Вони зруйнували шляхи забезчення орди,унеможливив ведення бойових дій
Живє Біларусь!
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24.04.2022 16:47 Відповісти
Жыве вечна!!! Слава Украіне!!! пуцін - *****!!!
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24.04.2022 19:01 Відповісти
Демилитаризация Белоруси и Приднестровья, - маст хев в пакете соглашений с рашкой!
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24.04.2022 16:49 Відповісти
Дякуємо чесним білорусам навіть за шляхетні наміри. А якщо й справді щось удалося, то честь їм і хвала.
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24.04.2022 16:49 Відповісти
Там ніби кадебешниками лки мудіщева було силове затримання і трьох людей пораненених захопило сукі під орками.
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24.04.2022 16:59 Відповісти
Потім ті партизани перекочували на Білгородщину але це вже інша історія.
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24.04.2022 17:02 Відповісти
"там бьіла 4 пазицьіі аткуда гатовилась нападение, я вам на карте пакажу"©
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24.04.2022 22:50 Відповісти
Что то вот это недопонял -пришлось пополнять автотранспортом - иначе составы бы до Киева везли?
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24.04.2022 17:17 Відповісти
А сєйчас я вам покажу откуда на Бєларусь готовілось нападєніє...
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24.04.2022 17:45 Відповісти
>Мы не хотели убивать ни российских военных

Это ещё почему?

Гуманисты хреновы. Чтобы потом у них краденое скупить подешёвке?
Ох уж эти белорусские хороводоводы и цветоводы...
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24.04.2022 18:20 Відповісти
"Хороводы" и "цветоводы" - исключительно в вашей голове. Большего вы про белорусские протесты просто не знаете, ввиду абсолютного незнания матчасти.
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24.04.2022 19:01 Відповісти
Не гоніть дуже на білорусів. Там 50% - адекватні. І за Україну хлопці зараз воюють.

Як рашку розіб'ємо, то вусатий таракан сам з'їбеться у рашку.

Ольгінські тролі вкиди роблять, щоб нас із білорусами посварити. Думайте головою, а не ...
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24.04.2022 18:38 Відповісти
Вы совершенно правы, именно такая задача и стояла перед кацапо-троллями с первых дней войны. Об этом и украинские источники сообщали. Разделяй и властвуй, здесь все понятно...
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24.04.2022 19:20 Відповісти
Это скорее легенда. Никаких подтверждений этому толком небыло.
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24.04.2022 18:40 Відповісти
А расейские провокаторы нихрена не палятся!
Какие Ваши доказательства? Их там нет!
Да?
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24.04.2022 22:51 Відповісти
Это скорее миф. Никакого подтверждения этому небыло. Так что, такое. Гораздо ценнее инфа в телеге где кто-то в онлайн режиме выкладывал инфу по истребителям и ракетам которые работали по Киеву. Срабатывало гораздо эффективнее чем это хваленая воздушная тревога. На этом все.
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24.04.2022 18:43 Відповісти
Ага. Но наши изначально делают какую-то ставку на Беларусь. Я не знаю в чем она заключается, но пытаются её двигать два месяца уже. Пока что единственный плюс - армия Беларуси не вторглась в своей массе, только отдельные инициативные товарищи. Ну как бы не густо. Хотя может нашим и этого достаточно, не знаю.
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24.04.2022 18:52 Відповісти
Шёл бы та рускім караблём, правакатар *****!
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24.04.2022 19:03 Відповісти
Ты с двух акков строчишь, ботяра кацапская?) С интервалом в три минуты
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24.04.2022 19:03 Відповісти
а железнодорожник с прострелянными ногами.это тоже миф?
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24.04.2022 20:39 Відповісти
железнодорожная война до сих пор преподается в школах Беларуси Источник:
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24.04.2022 18:56 Відповісти
Белоруси---- Вам дякуємо

Після війни, розберемося, хто буде в ЄВРОСОЮЗІ, а хто ......"підстилкою" Лукашенкп


Ми , все"фільтруємо" і буде РЕЗУЛЬТАТ)))
ДЯКУЮ!!!
ЖИВЭ Белорусь!!!
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24.04.2022 20:00 Відповісти
А что, прямо в Гостомель собирались ехать по ж/д? Или куда?
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24.04.2022 22:22 Відповісти
трепотня все это
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25.04.2022 06:41 Відповісти
Белорусы помогли чем могуть, поможет ли Украина им будущем, сомнения..
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25.04.2022 06:22 Відповісти
ни хрена себе заявочки Украина уже всем должна в то время ка вы лечите кацапских раненых ублюдков
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25.04.2022 06:40 Відповісти
Після того як ДОЗВОЛИЛИ з власної території вхід рашистів і обстріл України їм немає виправдання!
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21.05.2022 18:52 Відповісти
 
 