Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну планувалося блискавичне захоплення Києва. Однак на білоруському напрямку активізувалися залізничні диверсанти, які внесли хаос в логістику російських військ, пише The Washington Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, буквально з перших днів вторгнення в Білорусі почала працювати таємна мережа, до якої увійшли працівники залізниці, хакери і колишні співробітники сил безпеки. Саме завдяки їхнім діям протягом декількох днів ланцюг постачання продовольства, палива та боєприпасів був повністю паралізований.

Як розповіли представники цієї мережі, атаки були простими, але ефективними і були націлені на щити управління сигналами, які потрібні для функціонування залізниць. У підсумку поїзди простоювали цілими днями, що змушувало росіян поповнювати запаси автотранспортом. Це своєю чергою призвело до відомих багатокілометрових колон на півночі Київської області

"З огляду на залежність Росії від поїздів, я впевнена, що це сприяло деяким проблемам, які у них були на півночі. Це сповільнило їхню здатність рухатися. Вони не могли просунутися далі на українську територію і обірвали свої шляхи постачання, тому що їм доводилося покладатися на вантажівки", - зазначила наукова співробітниця Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Емілі Ферріс.

За словами білоруського активіста Юрія Рававоя, диверсії на залізниці виграли час для Збройних сил України. "Не можу сказати, що ми були найважливішим фактором, але ми були важливою цеглою в стені", - зазначив він.

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Видання пише, що залізнична війни досі викладається в школах Білорусі як найбільш успішна тактика партизанів під час Другої світової війни. Однак нинішні партизани прагнули уникати жертв, тому зосередилися на пошкодженні обладнання.

"Ми не хотіли вбивати ані російських військових, ані білоруських машиністів. Ми використали мирний спосіб, щоб зупинити їх", - додав Рававой, не уточнивши, як саме партизани здійснювали диверсії.

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