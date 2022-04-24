Белорусские железнодорожные партизаны помогли сорвать наступление на Киев, - The Washington Post
В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину планировался молниеносный захват Киева. Однако на белорусском направлении активизировались железнодорожные диверсанты, внесшие хаос в логистику российских войск, пишет The Washington Post.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным издания, буквально с первых дней вторжения в Беларуси начала работать тайная сеть, в которую вошли работники железной дороги, хакеры и бывшие сотрудники сил безопасности. Именно благодаря их действиям в течение нескольких дней цепь поставки продовольствия, топлива и боеприпасов была полностью парализована.
Как рассказали представители этой сети, атаки были простыми, но эффективными и были нацелены на щиты управления сигналами, которые нужны для функционирования железных дорог. В итоге поезда простаивали целыми днями, что вынуждало россиян пополнять запасы автотранспортом. Это в свою очередь привело к известным многокилометровым колоннам на севере Киевской области.
"Учитывая зависимость России от поездов, я уверена, что это способствовало некоторым проблемам, которые у них были на севере. Это замедлило их способность двигаться. Они не могли продвинуться дальше на украинскую территорию и оборвали свои пути снабжения, потому что им приходилось полагаться на грузовики", - отметила научный сотрудник Лондонского Королевского института объединенных служб Эмили Феррис.
По словам белорусского активиста Юрия Рававоя, диверсии на железной дороге выиграли время для Вооруженных сил Украины. "Не могу сказать, что мы были самым важным фактором, но мы были важным кирпичом в стене", - отметил он.
Издание пишет, что железнодорожная война до сих пор преподается в школах Беларуси как наиболее успешная тактика партизан во время Второй мировой войны. Однако нынешние партизаны стремились избегать жертв, поэтому сосредоточились на повреждении оборудования.
"Мы не хотели убивать ни российских военных, ни белорусских машинистов. Мы использовали мирный способ, чтобы остановить их", - добавил Рававой, не уточнив, как именно партизаны совершали диверсии.
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Жаль, что даже неглупые люди на это ведутся.
Навіть така
Живє Біларусь!
Это ещё почему?
Гуманисты хреновы. Чтобы потом у них краденое скупить подешёвке?
Ох уж эти белорусские хороводоводы и цветоводы...
Як рашку розіб'ємо, то вусатий таракан сам з'їбеться у рашку.
Ольгінські тролі вкиди роблять, щоб нас із білорусами посварити. Думайте головою, а не ...
Какие Ваши доказательства? Их там нет!
Да?
Після війни, розберемося, хто буде в ЄВРОСОЮЗІ, а хто ......"підстилкою" Лукашенкп
Ми , все"фільтруємо" і буде РЕЗУЛЬТАТ)))
ДЯКУЮ!!!
ЖИВЭ Белорусь!!!