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Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області, - ОВА

ракета

Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - зазначив чиновник.

Також читайте: Дві крилаті ракети окупантів збито над Одещиною, їх запустили по порту "Південний"

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28657) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+61
Эта ***** не закончится пока не будем зеркально отвечать. Своим отвечать нечем, а союзники боятся разозлить *****. Хреновое положение дел.
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24.04.2022 20:25
+31
на мукачевских фронтах ..там же где и "каклета"...восьмая линия обороны
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24.04.2022 20:33
+26
надо свинособак занять чем-нибудь в родных улусах..
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24.04.2022 20:24
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Падлюки кончені. Сподіваюсь, знову промазали.
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24.04.2022 20:23 Відповісти
Якщо так промазали, як в Одесі, то не дай Бог
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24.04.2022 21:01 Відповісти
надо свинособак занять чем-нибудь в родных улусах..
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24.04.2022 20:24 Відповісти
там шото горит-палает.... но им не интересно, когда говень горит - чище будет... им хоэцца памарадерить...вернуться с трофеями (трусы-майки и стиралки....куда они их там подключают??? или как тумбочки для зависти соседей по бараку???))
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24.04.2022 20:34 Відповісти
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25.04.2022 07:31 Відповісти
Как руzzня реагирует на украинский флаг. Удивительно, что не задымились.
https://www.youtube.com/watch?v=nakEkSol9-0 https://www.youtube.com/watch?v=nakEkSol9-0
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25.04.2022 08:31 Відповісти
петуш сциклива разнараз вийти бояться
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24.04.2022 20:25 Відповісти
Эта ***** не закончится пока не будем зеркально отвечать. Своим отвечать нечем, а союзники боятся разозлить *****. Хреновое положение дел.
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24.04.2022 20:25 Відповісти
я об этом с самого начала пишу..
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24.04.2022 20:38 Відповісти
та нормас всё будет !

наш договорится посередине

кацапов после победы пустят в Украину

на каждого хохла будет 5 кацапов с правом голоса...

кто сомневается, что победа будет выглядеть именно так ?
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24.04.2022 21:02 Відповісти
ваш не договорится плохо ходит ,рука отказывает бункер не на той глубине плыви за кораблём враг
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24.04.2022 21:39 Відповісти
У Украины нет союзников. У нас есть помогаторы. А были бы союзники - дали бы и ракеты.
Положение дел и правда не лучшее. Современные ПРО (не путать с ПВО) нам не спешат давать. Но шанс есть.
Ракет у ***** много, но не бесконечное количество.
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24.04.2022 21:06 Відповісти
Цікаво, а де ППО? Невже все стягли під Київ, що більше ніде ракети не збивають?
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24.04.2022 20:27 Відповісти
на мукачевских фронтах ..там же где и "каклета"...восьмая линия обороны
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24.04.2022 20:33 Відповісти
от сцикота
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24.04.2022 20:42 Відповісти
Каклета будет герой, учасник и призваниях.
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25.04.2022 06:09 Відповісти
Надо Колю медалью наградить. В виде котлеты.
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25.04.2022 07:32 Відповісти
Що за муйню ти написав? І з якою метою?
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24.04.2022 20:35 Відповісти
кто тебе сказал ,что нидэ?в одессе вчера 4 сбили.
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24.04.2022 20:38 Відповісти
ППО против крылатых ракет работает не на 100%
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24.04.2022 20:40 Відповісти
Работает хорошо например коэффициент 300того 0,7- 0,9 но систем не достаточно на нашу территорию не маленький Израиль же
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24.04.2022 21:31 Відповісти
по нашему городу вчера штурмовик отстрелялся и его не сбили .. за ракеты нечего и говорить ..
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24.04.2022 20:51 Відповісти
А запитай у найверховнішого де те ППО , бо я щось не чув щоб з 2019 його чимось нвповнювали ? Ну а якщо ти про Стінгери , то вони від крилатих не дуже допомагають .
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24.04.2022 21:46 Відповісти
"Стингеры" помогают еще как если заметить и предупредить по связи что приближается, чтобы ждали в нужном секторе неба.
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24.04.2022 23:13 Відповісти
Де бойові літаки?Хіба так можна..Київ готується до повернення?Навідь, якщо і так, то хіба не існує інших??Вже і Полтаву дістають..А де зброя??Де ті грьобані олігархи із грошима..Кругом зрадники і сцикота
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24.04.2022 20:41 Відповісти
Ой караул!!! Везде зрада. Думать надо, а не фигню писать
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24.04.2022 21:15 Відповісти
Вибори 2019
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24.04.2022 21:18 Відповісти
Зброї багато, буде ще, треба час на довгу армію сатани.
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24.04.2022 21:45 Відповісти
"Морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо. ", - сказав міністр Резніков.

25 січня 2022 року

https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
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24.04.2022 21:55 Відповісти
Вчера под Одессой сбили несколько
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24.04.2022 20:40 Відповісти
Що заклинело? Лізеш в інет шукаєш ППО навколо Київа і дізнаєшся хто , коли і за чий кошт поставили , обновили ППО . Там є вся інфа тільки шукай.
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24.04.2022 20:43 Відповісти
ти таку важку задачу поставив... не стільки фізично важку, як психологічно. Бо в неті йому доведеться дізнатись, хто кого похвалив за оті ППО, хто коли нашкодив, і хто кого посадив...
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24.04.2022 20:59 Відповісти
Ан мур ваше мнение причём заметьте весь материал до 2014
https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144
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24.04.2022 21:48 Відповісти
Сатанисты лапотные,лупят по моей Полтавщине в основном по выходным.
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24.04.2022 20:32 Відповісти
До Говтви точно нічого не долетить. Так що ловіть тарань, садіть город і не партесь.
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25.04.2022 02:42 Відповісти
Каждый день новый ак и флудишь всякой провакационной *********, имбицил?
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24.04.2022 20:45 Відповісти
поприбирай лишние какахи.один раз испражнился-и хватит.
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24.04.2022 20:45 Відповісти
Шо заклинило?
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24.04.2022 20:51 Відповісти
Рашистські 3,14дари! 😡
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24.04.2022 20:36 Відповісти
Все эти атаки на жилые дома с целью стянуть часть нашего ПВО с Донбасса на территорию Одессы, Полтавы, Днепра. А потом беспрепятственно лупить самолетами и ракетами по позициям наших военных на Донбассе, получая колоссальное преимущество на поле боя, когда начнется наступление. Сейчас подготавливается почва, надеюсь наши генералы понимают это. 🤠
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24.04.2022 20:38 Відповісти
Тільки нічого в кацапні не вийде . ЗСУ готують на південному сході потужний контрнаступ , і навпаки , стягують туди якомога більше засобів ППО . Але не за рахунок зменшення прикриття міст . .
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24.04.2022 21:15 Відповісти
Праваславные сатанисты поздравляют людей.
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24.04.2022 20:39 Відповісти
Пока режим маньяка *********** не снесут, люди в мире спать спокойно не будут.
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24.04.2022 20:41 Відповісти
Верно. Только вот "мир" этого не понимает.
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24.04.2022 21:16 Відповісти
💯
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Де мої вислови??Знову не бачу!!
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24.04.2022 20:42 Відповісти
Вони йдуть з запізненням (такий баг почався цими днями)!
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24.04.2022 20:48 Відповісти
у мене теж таке.. коли кажеш правду це комусь дуже не подобається .. тре кричати весь час "ура"
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Скрепи кацапські летять.
Для всіх, хто продовжує відвідувати фсб-шну церкву в Україні.
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24.04.2022 20:46 Відповісти
Щось цензор глючить, то ні разу не відображає, то кілька разів...
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24.04.2022 20:49 Відповісти
Арестович - корегувальник рашистів

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24.04.2022 20:56 Відповісти
поконкретней..с координатами и фотамі месности
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24.04.2022 21:10 Відповісти
Может спец. дезинформация, чтобы долго и нудно расеянцы выискивали завод под Киевом, при этом паля своих диверсантов.
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24.04.2022 21:33 Відповісти
шоб раз-іпашили всі мікрорайони довколо Київа.
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24.04.2022 21:45 Відповісти
він же сказав у Василькові..) мало дісталось тому Василькову Арестович может повторіть
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25.04.2022 01:02 Відповісти
як на мене то розганяє якусь дезу, нормально це сприймати не виходить
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25.04.2022 01:03 Відповісти
Арестовича расстрелять как наводчика. И вобще - противный
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24.04.2022 21:15 Відповісти
Ну чего ж он противный? Он просто - дешевый балабол )
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24.04.2022 22:06 Відповісти
Адрестович - корисний ідіот 😕
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25.04.2022 00:22 Відповісти
жахнуло піпець 7 разів ..щось мощне я 30 км від Кременчука
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24.04.2022 21:01 Відповісти
Сiм разiв.....Цiкаво, що небудь збили ? Щось ***** прилетiло. Чи головне столиця ?
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24.04.2022 21:14 Відповісти
9
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24.04.2022 21:44 Відповісти
9 раз
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24.04.2022 21:47 Відповісти
https://t.me/kremennews/1686?single https://t.me/kremennews/1686?single

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24.04.2022 21:54 Відповісти
Можливо, в ці хвилини хтось помирає від ран (в результаті цього бомбардування ракетами), але "об'єднаний" пустив в ефір концерт. Патріотичний, щоправда, вакарчуковий...
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24.04.2022 21:04 Відповісти
Вакарчук подобається чомусь, не розумію ненависті до нього від українців. мо не все знаю...
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25.04.2022 02:25 Відповісти
Цензор ще ти крякаеш чи атака хакерів перед ударом ЯЗ
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24.04.2022 21:05 Відповісти
А що ж очікувати((Якщо ти не даєш здачі посправжньому,то вони будуть бити як хатіш(Не про те ,що не хочемо,а про те ,що нема чим чи як(
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24.04.2022 21:06 Відповісти
підори, ненавиджу вас
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24.04.2022 21:45 Відповісти
по Кремню ударили, НПЗ
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24.04.2022 21:47 Відповісти
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24.04.2022 21:53 Відповісти
От в цьому вся суть російського православія.Найбільше релігійне свято а ця нечисть вбиває і руйнує.От в цьму і є відношення російського керівництва до християнства і до Бога.На богосллужіння вони ходили і паску вони жерли і в писку ковбаса їм не застрягла.Іроди і погань.А ще щось там вякають про належність до словянських народів
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24.04.2022 22:03 Відповісти
Питання - якщо у нас війна з паРашкою, то чому ми не завдаємо ударів по місцям запуску ракет в паРащі.
А я думав часи заглядувати ліліпутіну у очко минули.
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24.04.2022 22:19 Відповісти
Вооружение поступает, а инфраструктура, по прежнему, беззащитна...
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24.04.2022 23:03 Відповісти
А как ее защитишь ? Только дублирующие грунтовые дороги прокладывать
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24.04.2022 23:17 Відповісти
Я очевидець,все печально(((
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24.04.2022 23:13 Відповісти
ОТ ЭТО А СЁДНЯ ОЧКОНУЛ,,СТОЮ В ОХРАНЕ ЛЮБИМОГО МАГАЗИНА ОКОЛО ПОЛ ДЕВЯТОГО А У НАС НИЖНИЙ ЯРУС ЕЩЁ СОВЕТСКОЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ ТЕПЕРЬ СКЛАД Я 24 С УТРА И ПОТОМ НЕДЕЛЯМИ СТОЯЛ ШОБ ВЫ НЕБЛАГОДАРНЫЕ ОЧИСТИЛИ СКЛАД ПОД НАЗНАЧЕНИЯ ..И ТУТ ГЭП АЖ РАМПА ЗАТРЕЩЯЛА..У НАС САМЫЙ БОГАТЫЙ ГОРОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ...ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ ДНЕПРА И КАК ХЛЫНЕТ НАРИД ДВА КАЛИБРА ПРЯМО НАД ПАРКОМ ПРОЛЕТЕЛО ПО НПЗ ..ВИДЕЛИ БЫ ИЖ ГЛАЗА И ЭТО МЫ В 20 КМ...ПОТОМ СНОВА КАК КАЧНЁТ И ЕЩЁ РАЗ И ЕЩЁ..И И ИЩЁ ..А ХАРЬКОВЧЯН У НАС 10 ТЫЩ Я ВСЁ ПОНИМАЮ ТОК НЕ БЫКУЙТЕ У НАС ТАК НЕ ПРИНЯТО ..
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24.04.2022 23:23 Відповісти
Если нет своих ракет тогда надо засьілать дрг чтобьі они там начали гражданских *******. А то для них как-то все легко проходит. Мьі же такие бл.ть гуманньіе и цивилизованньіе что аж противно.
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25.04.2022 00:02 Відповісти
А в 3,14дерации шо, бомбить нечего?
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25.04.2022 01:20 Відповісти
У Брянську на нафтобазі "Дружба" хтось курнув.
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25.04.2022 05:17 Відповісти
КУЧМА ПЕРЕДАЛ В РФ ВОСЕМЬ ТУ-160 ТРИ ТУ-95 И НЕ ПАДАЙТЕ 581 КРЫЛАТУЮ РАКЕТУ Х55 ---ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА 2500КМ ВЫСОТА ПОЛЕТА ДО 100 М ДА СВОИХ БЫЛО У ***** НЕМЕРЯНО ЭТИМИ РАКЕТАМИ НАКРЫВАЕТСЯ ВСЯ НАША УКРАИНА БОЕГОЛОВКА 420КГ --- ТЕПЕРЬ ВОПРОС ПОЧЕМУ ЭТУ ТВАРЬ ДО СИХ ПОР НЕ АРЕСТОВАЛИ ..ОТЦА.. НАЦИИ И ОТЦА ВСЕХ ОЛИГАРХОВ --- ПОЧЕМУ БЫ ЕГО СЕМЕЙСТВУ НЕ КУПИТЬ ДВЕ ЭСКАДРИЛЬИ Ф16 ИЛИ ПАРУ КОМПЛЕКСОВ ..ПАТРИОТ.. --- ОНИ ********* ЗАРАБОТАЛИ ..НЕПОСИЛЬНЫМ.. ТРУДОМ
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25.04.2022 06:41 Відповісти
Союзники наши обосраные сидят им на нас и нашу сторону *****.
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25.04.2022 07:47 Відповісти
офіційно вже не 5 , а 9 .А останній взрив був дуже потужний ,кажуть що літак скинув ракету ..Сумно якщо наше командування пропускає ракети з Чорного моря і літаки з Белгорода в центр України ..Так збили ПВО ракети ,але це мізер ...Діра в небі катастрофічна просто ..
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25.04.2022 09:00 Відповісти
ракета калібр випущена з Чорного моря пролетіла через Миколаїв , Запоріжжя , Дніпро і з Крюкова перелетіла через весь Кременчук і жахнула по НПЗ ..Є відео як ракета летить по даному маршруту . А в 20:45 щей літак про ..ли ... Штабу ЗСУ привіт , мабуть іншим зайняті
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25.04.2022 09:06 Відповісти
 
 