Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області, - ОВА

Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - зазначив чиновник.

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