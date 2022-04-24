Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області, - ОВА
Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше", - зазначив чиновник.
Топ коментарі
+61 Аллоизий
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https://www.youtube.com/watch?v=nakEkSol9-0 https://www.youtube.com/watch?v=nakEkSol9-0
наш договорится посередине
кацапов после победы пустят в Украину
на каждого хохла будет 5 кацапов с правом голоса...
кто сомневается, что победа будет выглядеть именно так ?
Положение дел и правда не лучшее. Современные ПРО (не путать с ПВО) нам не спешат давать. Но шанс есть.
Ракет у ***** много, но не бесконечное количество.
25 січня 2022 року
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60124258 "Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.
https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144
Для всіх, хто продовжує відвідувати фсб-шну церкву в Україні.
А я думав часи заглядувати ліліпутіну у очко минули.