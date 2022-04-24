Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в Полтавской области, - ОВА

Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже", - отметил чиновник.

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