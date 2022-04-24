Україна запропонувала Кремлю обміняти всіх російських полонених на захисників Маріуполя, – ОП
Керівництво України запропонувало Кремлю обміняти захисників Маріуполя, що перебувають в оточенні на заводі "Азовсталь", на всіх військовополонених росіян.
Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
Арестович повідомив, що зранку стратегічні бомбардувальники та артилерія окупантів бомблять "Азовсталь", зосереджуються наземні сили для захоплення території, це підкреслює чергову брехню лідера РФ Володимира Путіна, що загарбники не штурмуватимуть завод.
"Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі", викликати наших російських візаві на перемовини, щоб домовитися про негайне припинення вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених РФ", сказав представник ОП.
Арестович додав, що наразі українська сторона очікує відповіді від РФ.
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рашке свой биомусор и нахрен не надо - когда ж вы это поймете????
сотни обглоданных дикими собаками трупов - наилучшее доказательство...
Но, что дальше делать? Кого менять на тех, кто под Черниговом в плен попал?
Имейте это в виду...
Люся ищет заминированные машины и растяжки...
***** ср@в на своїх рабів котрі у полоні України! А таки пропозиції сприймає як слабкість й це тільки тішить шизонутого ***** сина сатани самолюбіє .... навіть якщо погодиться на обмін ***** немає жодної гарантії що він не накаже розстріляти наших й своїх разом.
Повій, вітре, на Вкраїну,
навій їй достатку.
Поверни в нашу державу
рід, честь і славу.
Повій, вітре, розвій горе,
принеси нам літо,
Щоб заграли по Вкраїні
веселі трембіти.
Повій, вітре, в тобі сила,
колихни ті пута,
Що опутали Вкраїну
і зав'яла рута.
Повій, вітре, з того боку,
де тебе чекали.
Незалежність України
разом відстояли.
Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)
- Коли кацап в трунi лежить!
Якщо він навіть погодиться - він спробує їх вбити в коридорі. Разом з дітьми і жінками. Він так робив в Чечні.
Потрібно думать ,як розгромити його армію ,щоб вона вже не могла контролювать території.
Ми маємо справу з шизофреником і психопатом. Зараз тактика абсолютно правильна - це глибока оборона на всіх фронтах. Він буде спішить взяти 2 області до 9 травня , а значить будуть помилки.
На жаль ,на обмін він не піде.
Если там есть мирняк - почему бы его не вывести оттуда ?
Варианты в стиле "русские маньяки и хотят море трупов мирных жителей" не принимаются
Есть более вменяемые версии ?