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Україна запропонувала Кремлю обміняти всіх російських полонених на захисників Маріуполя, – ОП

арестович

Керівництво України запропонувало Кремлю обміняти захисників Маріуполя, що перебувають в оточенні на заводі "Азовсталь", на всіх військовополонених росіян.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Арестович повідомив, що зранку стратегічні бомбардувальники та артилерія окупантів бомблять "Азовсталь", зосереджуються наземні сили для захоплення території, це підкреслює чергову брехню лідера РФ Володимира Путіна, що загарбники не штурмуватимуть завод.

"Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі", викликати наших російських візаві на перемовини, щоб домовитися про негайне припинення вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених РФ", сказав представник ОП.

Арестович додав, що наразі українська сторона очікує відповіді від РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі та проведено "референдуми" - Україна вийде з будь-яких переговорних процесів, - Зеленський

Автор: 

Маріуполь (3235) обмін (1157) Арестович Олексій (380) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+39
Не ищут деблокировать - а ищут как вывести защитников чтобы не мешали сдать Мариуполь и отдать коридор на Крым....
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24.04.2022 22:40
+27
не перемудрите...
рашке свой биомусор и нахрен не надо - когда ж вы это поймете????
сотни обглоданных дикими собаками трупов - наилучшее доказательство...
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24.04.2022 22:40
+20
Люся, ну посмотри на риторику ФСБ, которую отправляют на все ТВ кацапские. Не будет ни обмена, ни мира, ни соглашений. Будет мобилизация 9-го мая и продолжение войны с воодушевляющим парадом. И будет надежда на купленных политиков, которые будут мешать поставкам вооружений. Повлиять и существенно могут еще Эрдоган, который нападет на Армению, и США, которые своими талибами нападут на Таджикистан. Это 2 рабочих рычага давления в виде унижения плешивого гэбенка, других нет.
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24.04.2022 22:44
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Так вони ж наче не в полоні.
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24.04.2022 22:39 Відповісти
Дивна заява. При наданій зброї можна було щось друге придумати.
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24.04.2022 22:43 Відповісти
что и летчиков и палканов для Гаги тоже отдадут ? ну давай туда же и мертветчука
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25.04.2022 03:48 Відповісти
Не ищут деблокировать - а ищут как вывести защитников чтобы не мешали сдать Мариуполь и отдать коридор на Крым....
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24.04.2022 22:40 Відповісти
*****, так бери автомат і йде спробуй деблокувати, а сухопутний коридор й так вже є, через Азов-сталь не проходить же жодна траса
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24.04.2022 23:04 Відповісти
Не потрібно когось туди посилать. Досить буде з Києва знять спеців,які там за взятку сидять ,зброю,яку продали країни Європи,літаки і танки. Було 36 км і нічого не робили,то тепер нехай 300 проходять і людей рятують. Не тільки в Києві люди живуть,в Кременчуку також,що 9 ракет бахнули
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24.04.2022 23:14 Відповісти
Ви такі розумні там з Німеччини та Естонії - з вашими "талантами" не з країни втікати, а у Генштабі сидіти і з автоматами розброковувати Маріуполь.
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24.04.2022 23:48 Відповісти
не перемудрите...
рашке свой биомусор и нахрен не надо - когда ж вы это поймете????
сотни обглоданных дикими собаками трупов - наилучшее доказательство...
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24.04.2022 22:40 Відповісти
и Люси со своим хайпом давно здесь не было...
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24.04.2022 23:05 Відповісти
Если промолчат ( про "несогласятся" речи нет ) - в очко путлеру зелебобе даже не пытаться заглядывать...
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24.04.2022 22:41 Відповісти
Бажання очей ботокса визиває сумніви. Невже оп думає,що путін вилізе з підвалу і потягне своє тіло,щоб зе побачить. Пошле свою заміну.
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24.04.2022 22:42 Відповісти
Остальні наші полонені
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24.04.2022 22:43 Відповісти
Люся, ну посмотри на риторику ФСБ, которую отправляют на все ТВ кацапские. Не будет ни обмена, ни мира, ни соглашений. Будет мобилизация 9-го мая и продолжение войны с воодушевляющим парадом. И будет надежда на купленных политиков, которые будут мешать поставкам вооружений. Повлиять и существенно могут еще Эрдоган, который нападет на Армению, и США, которые своими талибами нападут на Таджикистан. Это 2 рабочих рычага давления в виде унижения плешивого гэбенка, других нет.
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24.04.2022 22:44 Відповісти
есть видео посмотреть о том что они хотят мобилизацию на 9 мая? Там название или что.
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24.04.2022 22:57 Відповісти
Ердоган готує свій ятаган ще й в Сирії і Лівії. Травень буде шоком для кацапів
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24.04.2022 23:04 Відповісти
Треба тих кіборгів і їхні сім'ї витягувати звідти. Це нові спартанці 21-го віку.
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24.04.2022 22:45 Відповісти
Я понимаю, что не крик отчаяния.

Но, что дальше делать? Кого менять на тех, кто под Черниговом в плен попал?
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24.04.2022 22:45 Відповісти
Потому что это всё дешевый пиар и попытка отмазаться от происходящего.
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24.04.2022 22:54 Відповісти
Конца войны еще не видно, наберут новых пленных. Чем дальше их будет больше - лучшие вояки уже подохли. Но за одного нашего можно и 100 рашистов отдать. Жизнь - бесценна!
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24.04.2022 23:05 Відповісти
Х*** там наберут. Уже нет такой массовой сдачи рашистов в плен. Потому что рашисты уже не валят таким нахрапом.
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24.04.2022 23:17 Відповісти
Недавно Арахмия жаловался, что как-то пленных негусто.
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24.04.2022 23:19 Відповісти
Путину главное уничтожитьь Мариуполь, как не подкорившийся ему город , тем более там Азовцы находятся. Его пленные военные расиянцы не интересуют.
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24.04.2022 22:47 Відповісти
Я понимаю, что это крик отчаяния. Но, что дальше делать? Кого менять на тех, кто под Черниговом в плен попал?
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24.04.2022 22:48 Відповісти
Нормально так с одного Мертвечука сьехали на всех кацапских пленных. А тех которые уже в разейском плену на кого менять будем? Я же вам говорил, что не нужно кацапоидов брать в плен. Все равно всех ета власть отпустит. Хватило бы десяток кацапских пленных. В понятие *всех* пленных ето тоже входит.
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24.04.2022 22:51 Відповісти
да зеленка и дерьмак в своем предательском стиле - операция Цемах №2
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25.04.2022 03:51 Відповісти
Нужно разорвать Мертвечука прямо на Майдане раз он ***** не нужен. Все равно он бесполезен.
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24.04.2022 22:53 Відповісти
Коридор під Іловайськом орки вже давали у 2014 році. Ми знаємо чим це закінчилося. Мій товариш теж у тому коридорі був розстряляний. Не забуду, не пробачу. Тільки цього разу пропоную розстріляти організаторів цієї авантюри з нашого боку, якщо орки знову нам повторять Іловайський котел і хтось чи всі захисники Маріуполя на виході з коридору будуть вбиті.
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24.04.2022 22:53 Відповісти
Даже такое тупое геообразование как рассийская 3,14дерация понимает - они 3,14дарасы!
Имейте это в виду...
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24.04.2022 22:53 Відповісти
Знову зрадойоби набігли. Там люди воюють в таких умовах що блокадний Ленінград був дитячим садочком а тут писаки про здачу Маріуполя плачуть. Якщо заговорили про це значить вони свою місію виконали. Відтягували величезні ресурси орків два місяці. Їх треба нам живими. Цих титанів війни і також їхні сім'ї які там з ними в укриттях ховаються. Це еліта покруче любих еліт військових у світі.
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24.04.2022 22:54 Відповісти
Давайте отдадим им взятых в плен пилотов? России как раз не хватает квалифицированных пилотов.
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24.04.2022 23:02 Відповісти
Защитники Мариуполя еще живы и сражаются. А что делать с теми кто уже в росийском плену? Еще с 2014 много наших людей там сидит. На кого их менять? Мариуполь должен быть деблокирован политически. Так как в самом начале ОП заявлял, иначе переговорный процесс будет закрыт. Этой позиции и нужно придерживаться а не прыгать как всраный петух перед хозяином с топором.
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24.04.2022 23:07 Відповісти
А остальных наших пленных на кого менять?
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24.04.2022 22:54 Відповісти
Скоро біля Словянська наші наловлять достатньо кацапів для обміну - орки уже місяць намагаються перерізати залізницю, лізуть в мішок, думають оточити наших. До 8 травня той московський глист південніше Ізюму попаде в котел... Так повинно бути, інакше я не можу пояснити, чому орків не зупинили прямо на Донці. ((
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24.04.2022 23:11 Відповісти
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24.04.2022 22:55 Відповісти
Іловайск?
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24.04.2022 22:55 Відповісти
Азов, морпехи, нацгвардия и полиция с Мариуполя не бросят там гражданских. Поэтому это все лепет.
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24.04.2022 22:56 Відповісти
Ага. Там сто тысяч человек. Как только Азов оттуда уйдет городу станет намного хуже. Но на них ведь плевать нашей ОПе.
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24.04.2022 23:01 Відповісти
Захисники Маріуполя не настільки наївні щоб вірити домовленостям з орками якогось єрмака чи арестовича.
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24.04.2022 23:01 Відповісти
Люся піде до стін Азовсталі?((
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24.04.2022 22:57 Відповісти
Многие думают, что Киев безопасный - это нет так, до сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины и растяжки - Арестович

Люся ищет заминированные машины и растяжки...
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24.04.2022 23:10 Відповісти
Тупа Люся Дристовіч проголошує тупі пропозиції!
***** ср@в на своїх рабів котрі у полоні України! А таки пропозиції сприймає як слабкість й це тільки тішить шизонутого ***** сина сатани самолюбіє .... навіть якщо погодиться на обмін ***** немає жодної гарантії що він не накаже розстріляти наших й своїх разом.
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24.04.2022 22:59 Відповісти
алена укроповна ми 6 на подходе-подмойся.
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25.04.2022 08:37 Відповісти
Чи захочуть азовці здати так Маріуполь?((Людей з дітьми вивести безумовно.Краще б вийшли живими,а потім повернулися з підкріпленням.
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24.04.2022 23:01 Відповісти
Повій, вітре

Повій, вітре, на Вкраїну,

навій їй достатку.

Поверни в нашу державу

рід, честь і славу.

Повій, вітре, розвій горе,

принеси нам літо,

Щоб заграли по Вкраїні

веселі трембіти.

Повій, вітре, в тобі сила,

колихни ті пута,

Що опутали Вкраїну

і зав'яла рута.

Повій, вітре, з того боку,

де тебе чекали.

Незалежність України

разом відстояли.

Віє вітер від Тараса,

століття минули.

Україна, рідна Мати,

Сина не забула.

Л. Тарарака(рік невідомий)
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24.04.2022 23:01 Відповісти
Это сколько на сколько???
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24.04.2022 23:01 Відповісти
Недавно ОП заявил что если ***** не оставит защитников Марика и гражданских в покое то Киев разорвет весь переговорный процесс. Теперь ОП хочет еще и всех пленных отдать жестом доброй воли? Еще немного ***** подождет и ОП заявит что пойдет на все уступки которые требовало *****. Вот так Украина все и просирает потому что задабривает террориста с которым вообще не нужно вести переговоры и идти на уступки. Потому что в результате мы получим новые теракты и еще больше жертв. А ***** свое дело знает. Ждет пока все к нему начнут приползать на поклон и играть под его дудку.
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24.04.2022 23:02 Відповісти
Та ЗЕшобла уже не знает как ***** угодить. Вертятся, як уж на сковородке
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25.04.2022 00:03 Відповісти
- Как хорошо на свете жить!..
- Коли кацап в трунi лежить!
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24.04.2022 23:03 Відповісти
Всі пам'ятаюсь як ***** розпинався про антиросісю? Так от ці люди її уособлення, він їх не відпустить якщо треба буде й 100 тисяч своїх покласти йому чхати на їх життя, те ж з переговорами, він згоден лише на поневолення України, вони хочуть тут зробити рашку в квадраті. Так що перемовини не принесуть користі нікому крім самої рашки.
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24.04.2022 23:04 Відповісти
как по мне это решение правильное. нужно вывести героев. им нужен минимальный отдых и реабилитация. орков из Марика выбьют однозначно.
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24.04.2022 23:04 Відповісти
как ты их выведешь кто из отпустит? вы кацапы думаете кто-то вам поверит?
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25.04.2022 03:54 Відповісти
Яка ж мєрзость цей абдрестович ...
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24.04.2022 23:05 Відповісти
згідно мозгів рашистського вбивці"капутіна" в його терористичному угрупуванні,апріорі полонених не може бути, Їх не буде навіть тоді,коли 80% здадуться в полон , а решту20% прикинуться на вічно заснувшими.
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24.04.2022 23:07 Відповісти
Мужик роняет мыло в бане один раз. После первого прогиба он стоит раком постоянно. Если ОП заявлял что если защитники и гражданские Марика будут уничтожены то все переговоры разрываются. Теперь ОП решил перед ****** стать раком? А знаете что после этого будет? После этого будет море крови. Потому что ***** в очередной раз убедился что пролив море крови от Украины можно добиться всего что захочет.
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24.04.2022 23:12 Відповісти
Всіх? І льотчиків, які рівняли Маріуполь з землею?
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24.04.2022 23:13 Відповісти
Захисники Маріуполя - це символ. Мета ***** їх знищити не просто як людей ,а як символ.
Якщо він навіть погодиться - він спробує їх вбити в коридорі. Разом з дітьми і жінками. Він так робив в Чечні.
Потрібно думать ,як розгромити його армію ,щоб вона вже не могла контролювать території.
Ми маємо справу з шизофреником і психопатом. Зараз тактика абсолютно правильна - це глибока оборона на всіх фронтах. Він буде спішить взяти 2 області до 9 травня , а значить будуть помилки.
На жаль ,на обмін він не піде.
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24.04.2022 23:20 Відповісти
Зелений ідіот.
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24.04.2022 23:24 Відповісти
не идиот а предатель ..
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25.04.2022 03:55 Відповісти
Надо думать как вытеснить убийц Украины с Мариуполя иначе они будут постоянно держать в напряжении Украину пока Украина их полностью не выдавать со своей территории. Смысл тогда столько погибших молодых воинов , для статистики герои 60 дней продержались ???
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24.04.2022 23:28 Відповісти
Надо то надо, но у Украины есть другие проблемы. Неначаси.
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25.04.2022 04:47 Відповісти
Льотчиків ви теж обміняєте? Зешобла, ви такі самі злочинці! І зрозуміло, що ви також боїтеся кінця війни, перемоги, нашої перемоги! Бо вас всіх треба вішати, вішати, тому що ви військові злочинці, ваший асфальт, немає ударних груп, рукотискання з орками і багато чого другого. А тепер ви міняєте всіх ординців на Маріуполь. А наші військові полонені, що з ними робити? Підари ви, зелена пліснява, мразота і покидьки.
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25.04.2022 05:42 Відповісти
Нормальный размен, любая страна согласилась бы, но не рашисты..
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25.04.2022 06:09 Відповісти
Не понимаю
Если там есть мирняк - почему бы его не вывести оттуда ?
Варианты в стиле "русские маньяки и хотят море трупов мирных жителей" не принимаются

Есть более вменяемые версии ?
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25.04.2022 07:42 Відповісти
В Брянской области взрывы и страшный пожар на нефте складах,,,
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25.04.2022 08:12 Відповісти
Це буде не обмін, а вбивство захисників Маріуполя.
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25.04.2022 12:06 Відповісти
 
 