Україна запропонувала Кремлю обміняти всіх російських полонених на захисників Маріуполя, – ОП

Керівництво України запропонувало Кремлю обміняти захисників Маріуполя, що перебувають в оточенні на заводі "Азовсталь", на всіх військовополонених росіян.

Про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

Арестович повідомив, що зранку стратегічні бомбардувальники та артилерія окупантів бомблять "Азовсталь", зосереджуються наземні сили для захоплення території, це підкреслює чергову брехню лідера РФ Володимира Путіна, що загарбники не штурмуватимуть завод.

"Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі", викликати наших російських візаві на перемовини, щоб домовитися про негайне припинення вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених РФ", сказав представник ОП.

Арестович додав, що наразі українська сторона очікує відповіді від РФ.

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