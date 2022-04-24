Украина предложила Кремлю обменять всех российских пленных на защитников Мариуполя, – ОП

Руководство Украины предложило Кремлю обменять находящихся в окружении на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя на всех военнопленных россиян.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

Арестович сообщил, что утром стратегические бомбардировщики и артиллерия оккупантов бомбят "Азовсталь", сосредотачиваются наземные силы для захвата территории, это подчеркивает очередную ложь лидера РФ Владимира Путина, что захватчики не будут штурмовать завод.

"Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров прямо у стен "Азовстали", вызвать наших российских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном прекращении огня, предоставлении гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на всех военнопленных РФ", сказал представитель ОП.

Арестович добавил, что украинская сторона ожидает ответа от РФ.

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