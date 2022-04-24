Украина предложила Кремлю обменять всех российских пленных на защитников Мариуполя, – ОП
Руководство Украины предложило Кремлю обменять находящихся в окружении на заводе "Азовсталь" защитников Мариуполя на всех военнопленных россиян.
Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
Арестович сообщил, что утром стратегические бомбардировщики и артиллерия оккупантов бомбят "Азовсталь", сосредотачиваются наземные силы для захвата территории, это подчеркивает очередную ложь лидера РФ Владимира Путина, что захватчики не будут штурмовать завод.
"Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров прямо у стен "Азовстали", вызвать наших российских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном прекращении огня, предоставлении гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на всех военнопленных РФ", сказал представитель ОП.
Арестович добавил, что украинская сторона ожидает ответа от РФ.
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рашке свой биомусор и нахрен не надо - когда ж вы это поймете????
сотни обглоданных дикими собаками трупов - наилучшее доказательство...
Но, что дальше делать? Кого менять на тех, кто под Черниговом в плен попал?
Имейте это в виду...
Люся ищет заминированные машины и растяжки...
***** ср@в на своїх рабів котрі у полоні України! А таки пропозиції сприймає як слабкість й це тільки тішить шизонутого ***** сина сатани самолюбіє .... навіть якщо погодиться на обмін ***** немає жодної гарантії що він не накаже розстріляти наших й своїх разом.
Повій, вітре, на Вкраїну,
навій їй достатку.
Поверни в нашу державу
рід, честь і славу.
Повій, вітре, розвій горе,
принеси нам літо,
Щоб заграли по Вкраїні
веселі трембіти.
Повій, вітре, в тобі сила,
колихни ті пута,
Що опутали Вкраїну
і зав'яла рута.
Повій, вітре, з того боку,
де тебе чекали.
Незалежність України
разом відстояли.
Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)
- Коли кацап в трунi лежить!
Якщо він навіть погодиться - він спробує їх вбити в коридорі. Разом з дітьми і жінками. Він так робив в Чечні.
Потрібно думать ,як розгромити його армію ,щоб вона вже не могла контролювать території.
Ми маємо справу з шизофреником і психопатом. Зараз тактика абсолютно правильна - це глибока оборона на всіх фронтах. Він буде спішить взяти 2 області до 9 травня , а значить будуть помилки.
На жаль ,на обмін він не піде.
Если там есть мирняк - почему бы его не вывести оттуда ?
Варианты в стиле "русские маньяки и хотят море трупов мирных жителей" не принимаются
Есть более вменяемые версии ?