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Новини Війна
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Війська РФ знеструмили нову Кремінську підстанцію. Вся Луганщина без світла, - ОВА

підстанція

Війська РФ знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ . Без світла вся Луганська область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області, – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

"Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан", - додає він.

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Автор: 

армія рф (17516) обстріл (28672) електроенергія (6210) Луганська область (4883)


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Хтось вперто нагадує відсодок захоленої області. Може поки неварто лагодити, а вивозити мирняк.
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25.04.2022 11:24 Відповісти
Вові Зеленському необхідно просити в американців крилаті ракети з дальністю до 1000 км... Бо, як бачимо, перебіг подій повністю влаштовує всіх наших західних "партнерів," окрім самих українців. І це лайно, котре нам організували, може затягтися.
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25.04.2022 11:45 Відповісти
Эти атаки нужны для сковывания ВСУ. Кацапы очень боятся ленд лиза.
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25.04.2022 12:18 Відповісти
 
 