Війська РФ знеструмили нову Кремінську підстанцію. Вся Луганщина без світла, - ОВА

Війська РФ знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ . Без світла вся Луганська область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області, – повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай.

"Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож, до сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан", - додає він.

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