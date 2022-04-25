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Новости Война
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Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию. Вся Луганщина без света, - ОВА

підстанція

Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. Без света вся Луганская область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

"Недавно построенная близ Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Разрабатываем альтернативные варианты электропитания области, - сообщил глава Луганщины Сергей Гайдай.

"Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время запитывала большую часть городов и сел области. Также раньше электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, что в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. До сегодняшнего дня подстанция оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - добавляет он.

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Автор: 

армия РФ (19365) обстрел (27351) Тарифы на электроэнергию (2170) Луганская область (6501)


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Хтось вперто нагадує відсодок захоленої області. Може поки неварто лагодити, а вивозити мирняк.
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25.04.2022 11:24 Ответить
Вові Зеленському необхідно просити в американців крилаті ракети з дальністю до 1000 км... Бо, як бачимо, перебіг подій повністю влаштовує всіх наших західних "партнерів," окрім самих українців. І це лайно, котре нам організували, може затягтися.
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25.04.2022 11:45 Ответить
Эти атаки нужны для сковывания ВСУ. Кацапы очень боятся ленд лиза.
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25.04.2022 12:18 Ответить
 
 