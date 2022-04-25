Ryanair збирається відновити польоти над Україною восени 2022 року

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair планує восени 2022 року відновити польоти над Україною. Перші рейси заплановані на 30-31 жовтня.

Про це йдеться на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

В компанії планують, що перші її літаки вирушать з Києва до Відня, Мілана, Барселони та Рима. Здійснювати рейси планують з аеропорту "Бориспіль".

Рейси заплановані до кінця 2022 року. Також є можливість забронювати рейси на 2023 рік - на січень, лютий та березень.

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