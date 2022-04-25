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Новини
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Ryanair збирається відновити польоти над Україною восени 2022 року

ryanair

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair планує восени 2022 року відновити польоти над Україною. Перші рейси заплановані на 30-31 жовтня.

Про це йдеться на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

В компанії планують, що перші її літаки вирушать з Києва до Відня, Мілана, Барселони та Рима. Здійснювати рейси планують з аеропорту "Бориспіль".

Рейси заплановані до кінця 2022 року. Також є можливість забронювати рейси на 2023 рік - на січень, лютий та березень.

Читайте: Літак з висланими дипломатами РФ пролетів 15 тисяч кілометрів через закрите небо над ЄС. КАРТА

Автор: 

авіасполучення (3073) Ryanair (468)


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Тоже интересный звоночек. Неужто они уверены, что к осени всё кончится.
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25.04.2022 12:40 Відповісти
Мадярський Візейр продає з Києва, Одеси і Львова на липень... Їм Орбан щось шепнув після розмови з ******?
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25.04.2022 13:16 Відповісти
россия закончится к осени?
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25.04.2022 15:49 Відповісти
Вони щось знають?
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25.04.2022 13:01 Відповісти
Аналітика Ryanair крутіше, ніж аналітики Пентагона?

Думаю, просто елементарний піар-хід для привернення уваги, ірландці ******* відкривати нові рейси, а за деякий час їх скасовувати...

А взагалі, ірландці порядніше, ніж МАУ: за скасований рейс повернули кошти через 16 днів, а МАУ не може повернути все 2 місяці...
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25.04.2022 13:07 Відповісти
Starlink от Илона Маска заключает первую сделку по Wi-Fi в полете.

Сделка заключена американской авиакомпанией JSX и включает в себя оснащение 100 самолетов терминалами Starlink для передачи высокоскоростного интернета.

Интернет от Starlink на самолетах JSX будет предоставляться клиентам JSX бесплатно, сообщили в авиакомпании. Причем первый самолет с интернетом от Starlink отправится в полет к концу года. https://t.me/charter97_org/71139 https://t.me/charter97_org/71139

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25.04.2022 13:36 Відповісти
чепуха рассчитанная на людей несведущих как работает система продаж авиакомпаний и непонимающих что деньги компании нужны круглый год, независимо от обстоятельств
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25.04.2022 16:29 Відповісти
 
 