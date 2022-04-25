Ryanair збирається відновити польоти над Україною восени 2022 року
Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair планує восени 2022 року відновити польоти над Україною. Перші рейси заплановані на 30-31 жовтня.
Про це йдеться на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
В компанії планують, що перші її літаки вирушать з Києва до Відня, Мілана, Барселони та Рима. Здійснювати рейси планують з аеропорту "Бориспіль".
Рейси заплановані до кінця 2022 року. Також є можливість забронювати рейси на 2023 рік - на січень, лютий та березень.
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Думаю, просто елементарний піар-хід для привернення уваги, ірландці ******* відкривати нові рейси, а за деякий час їх скасовувати...
А взагалі, ірландці порядніше, ніж МАУ: за скасований рейс повернули кошти через 16 днів, а МАУ не може повернути все 2 місяці...
Сделка заключена американской авиакомпанией JSX и включает в себя оснащение 100 самолетов терминалами Starlink для передачи высокоскоростного интернета.
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