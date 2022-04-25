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Ryanair собирается возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

ryanair

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair планирует осенью 2022 возобновить полеты над Украиной. Первые рейсы запланированы на 30-31 октября.

Об этом говорится на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

В компании планируют, что первые ее самолеты отправятся из Киева в Вену, Милан, Барселону и Рим. Совершать рейсы планируют из аэропорта "Борисполь".

Рейсы намечены до конца 2022 года. Также есть возможность забронировать рейсы на 2023 год – на январь, февраль и март.

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Автор: 

авиасообщение (793) Ryanair (132)


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Тоже интересный звоночек. Неужто они уверены, что к осени всё кончится.
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25.04.2022 12:40 Ответить
Мадярський Візейр продає з Києва, Одеси і Львова на липень... Їм Орбан щось шепнув після розмови з ******?
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25.04.2022 13:16 Ответить
россия закончится к осени?
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25.04.2022 15:49 Ответить
Вони щось знають?
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25.04.2022 13:01 Ответить
Аналітика Ryanair крутіше, ніж аналітики Пентагона?

Думаю, просто елементарний піар-хід для привернення уваги, ірландці ******* відкривати нові рейси, а за деякий час їх скасовувати...

А взагалі, ірландці порядніше, ніж МАУ: за скасований рейс повернули кошти через 16 днів, а МАУ не може повернути все 2 місяці...
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25.04.2022 13:07 Ответить
Starlink от Илона Маска заключает первую сделку по Wi-Fi в полете.

Сделка заключена американской авиакомпанией JSX и включает в себя оснащение 100 самолетов терминалами Starlink для передачи высокоскоростного интернета.

Интернет от Starlink на самолетах JSX будет предоставляться клиентам JSX бесплатно, сообщили в авиакомпании. Причем первый самолет с интернетом от Starlink отправится в полет к концу года. https://t.me/charter97_org/71139 https://t.me/charter97_org/71139

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25.04.2022 13:36 Ответить
чепуха рассчитанная на людей несведущих как работает система продаж авиакомпаний и непонимающих что деньги компании нужны круглый год, независимо от обстоятельств
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25.04.2022 16:29 Ответить
 
 