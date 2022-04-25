Ryanair собирается возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair планирует осенью 2022 возобновить полеты над Украиной. Первые рейсы запланированы на 30-31 октября.

Об этом говорится на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

В компании планируют, что первые ее самолеты отправятся из Киева в Вену, Милан, Барселону и Рим. Совершать рейсы планируют из аэропорта "Борисполь".

Рейсы намечены до конца 2022 года. Также есть возможность забронировать рейсы на 2023 год – на январь, февраль и март.

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