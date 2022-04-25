Ryanair собирается возобновить полеты над Украиной осенью 2022 года
Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair планирует осенью 2022 возобновить полеты над Украиной. Первые рейсы запланированы на 30-31 октября.
Об этом говорится на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.
В компании планируют, что первые ее самолеты отправятся из Киева в Вену, Милан, Барселону и Рим. Совершать рейсы планируют из аэропорта "Борисполь".
Рейсы намечены до конца 2022 года. Также есть возможность забронировать рейсы на 2023 год – на январь, февраль и март.
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Думаю, просто елементарний піар-хід для привернення уваги, ірландці ******* відкривати нові рейси, а за деякий час їх скасовувати...
А взагалі, ірландці порядніше, ніж МАУ: за скасований рейс повернули кошти через 16 днів, а МАУ не може повернути все 2 місяці...
Сделка заключена американской авиакомпанией JSX и включает в себя оснащение 100 самолетов терминалами Starlink для передачи высокоскоростного интернета.
Интернет от Starlink на самолетах JSX будет предоставляться клиентам JSX бесплатно, сообщили в авиакомпании. Причем первый самолет с интернетом от Starlink отправится в полет к концу года. https://t.me/charter97_org/71139 https://t.me/charter97_org/71139