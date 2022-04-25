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Новини Війна
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Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - ОВА

нпз

Пожежа на Кременчуцькому НПЗ, яка виникла внаслідок вчорашніх ракетних ударів військ РФ, ліквідована.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на Кременчуцькому НПЗ ліквідована сьогодні, близько 10 години ранку", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Кременчуку: 9 влучань у ТЕЦ та НПЗ, значні руйнування, 1 людина загинула, 7 - поранені

Автор: 

Кременчук (294) НПЗ (590) обстріл (28672) пожежа (4341) ракети (4030) Лунін Дмитро (73)


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Может я и не прав,но заводы,аэродромы,нефть, под землей наверно было бы,даже очень,а аэродром и завод вместе и с вылетом не на одну полосу.
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25.04.2022 12:55 Відповісти
Українські гниди навели ракети, дуже вже влучно((((
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25.04.2022 21:49 Відповісти
 
 