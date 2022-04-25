Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - ОВА

Пожежа на Кременчуцькому НПЗ, яка виникла внаслідок вчорашніх ракетних ударів військ РФ, ліквідована.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Пожежа на Кременчуцькому НПЗ ліквідована сьогодні, близько 10 години ранку", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетні удари по Кременчуку: 9 влучань у ТЕЦ та НПЗ, значні руйнування, 1 людина загинула, 7 - поранені