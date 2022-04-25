Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - ОВА
Пожежа на Кременчуцькому НПЗ, яка виникла внаслідок вчорашніх ракетних ударів військ РФ, ліквідована.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Пожежа на Кременчуцькому НПЗ ліквідована сьогодні, близько 10 години ранку", - уточнив він.
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Вась Шторм #420717
показати весь коментар25.04.2022 12:55 Відповісти Мені подобається 1
Геннадій
показати весь коментар25.04.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 0
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