Ракетні удари по Кременчуку: 9 влучань у ТЕЦ та НПЗ, значні руйнування, 1 людина загинула, 7 - поранені

Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Відбувся найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.

Про це глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - зазначив він.

"У рашистів – нічого святого. Вони відповідатимуть за кожне зруйноване життя. Тримаємо стрій! Усе буде Україна", - додає Лунін.

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