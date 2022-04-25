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Ракетні удари по Кременчуку: 9 влучань у ТЕЦ та НПЗ, значні руйнування, 1 людина загинула, 7 - поранені

ракета

Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Відбувся найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.

Про це глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Маємо значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - зазначив він.

"У рашистів – нічого святого. Вони відповідатимуть за кожне зруйноване життя. Тримаємо стрій! Усе буде Україна", - додає Лунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Кременчуку вдарили вже 9 російських ракет, - голова ОВА Лунін

Автор: 

армія рф (17516) Кременчук (293) обстріл (28672) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+77
Прикро, дуже прикро, що ворог безкарно, просто так розстріює міста, вбиває мирних людей і знищує нашу економіку. Ще недавно одна розумна людина попереджала, що кацапи можуть обстрілювати ракетами наші міста і що тоді сталося? А з нього просто поржали в всі гроші направили на "Велике крадівництво". Ще раз прошу пана Зеленського, єрмака, подоляка, абдристовича, мамамію, безумну, верещалку, все РНБО та ВР негайно розробити і направити на міста "Інструкцію по збиттю ракет кусками елітного асфальту". В мене всьо, починайте розводити срач, що не на часі, ящо я ворог... Можу зразу повідомити, що я дійсно ворог для московії.
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25.04.2022 08:48
+21
Хочу повідомити пана, що "Велике крадівництво" виникло при Великому керівникові у 2019 році і всі, виключно всі бюджетні гроші( вільні і невільні і навіть вивільнені з оборони), направлялися на це "будівництво". І це зрозуміло, на популізмі повторно виграти вибори з лозунгом "До цього всі крали, а він зробив". Раніше гроші направлялися рівномірно на всі потреби в тій кількості, якільки їх заробляли. А у період з 2014 по 2019 роки більше бюджетних коштів направлялося на оборону, результатом чого ми маємо армію, яка сьогодні боронить Україну. Дуже велика подяка нашим партнерам США, Англії, Канаді, ЄС, Турції та іншим країнам, які нам допомогли зброєю і грошима, гуманітаркою і дипломатвією. Самим би встояти було би важко. Дійсно "велике крадівництво" триває і сьогодні, про це завили іноземні інвестори,волонтери, що більша частина грошей і "гуманітарки" розкрадається посадовими особами, особливо на митниці. А всим в державі, наскільки мені відомо, керує одна людина.
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25.04.2022 10:04
+16
а ти знаєш як асфальтом ракети збивати?
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25.04.2022 09:45
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Прикро, дуже прикро, що ворог безкарно, просто так розстріює міста, вбиває мирних людей і знищує нашу економіку. Ще недавно одна розумна людина попереджала, що кацапи можуть обстрілювати ракетами наші міста і що тоді сталося? А з нього просто поржали в всі гроші направили на "Велике крадівництво". Ще раз прошу пана Зеленського, єрмака, подоляка, абдристовича, мамамію, безумну, верещалку, все РНБО та ВР негайно розробити і направити на міста "Інструкцію по збиттю ракет кусками елітного асфальту". В мене всьо, починайте розводити срач, що не на часі, ящо я ворог... Можу зразу повідомити, що я дійсно ворог для московії.
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25.04.2022 08:48 Відповісти
Пропозиції розумні, але в вашому тексті є одна суттєва помилка - насправді велике крадівництво триває не три, а тридцять років. Більше того, боюся що воно триває і досі
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25.04.2022 08:58 Відповісти
Хочу повідомити пана, що "Велике крадівництво" виникло при Великому керівникові у 2019 році і всі, виключно всі бюджетні гроші( вільні і невільні і навіть вивільнені з оборони), направлялися на це "будівництво". І це зрозуміло, на популізмі повторно виграти вибори з лозунгом "До цього всі крали, а він зробив". Раніше гроші направлялися рівномірно на всі потреби в тій кількості, якільки їх заробляли. А у період з 2014 по 2019 роки більше бюджетних коштів направлялося на оборону, результатом чого ми маємо армію, яка сьогодні боронить Україну. Дуже велика подяка нашим партнерам США, Англії, Канаді, ЄС, Турції та іншим країнам, які нам допомогли зброєю і грошима, гуманітаркою і дипломатвією. Самим би встояти було би важко. Дійсно "велике крадівництво" триває і сьогодні, про це завили іноземні інвестори,волонтери, що більша частина грошей і "гуманітарки" розкрадається посадовими особами, особливо на митниці. А всим в державі, наскільки мені відомо, керує одна людина.
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25.04.2022 10:04 Відповісти
Хочу повідомити пана, блажєн кто вєруєт... Справа ваша, але терміни програми Велике Крадівництво я вам назвав. Різниця між теперішнім часом і часами попередніх гетьманів тільки в тому що раніше цей процес так не називали, але суті це не міняє. До речі в крадівництві активно приймали участь європейці.
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25.04.2022 10:20 Відповісти
Пане, не відводьте наш погляд в бік європейців і зобувати нарід, що ніби крали всі. Звичайно таке є і буде і навіть в США крадуть, але тут масшаби. Про Гетьманів Ви написали правду, були такі, як "чучма", який створив олігархів з допомогою кацапів і пів бізнеса віддав їм. Продовжив велику справу пан зек по поганялу "хам", який навіть посади роздавав кацапам. Але був такий, як Порошенко, який фактично з нуля створив армію і не просто армію, а у воюючій країні і з новими зразками техніки і озброєнням. Цей пан більше бюджету направляв на розвиток армії і економіки, яка запрацювала і давали прибутки. Завдяки децентралізації почали розвиватися громади. Але прийшов новий, "нє варующій", із філтьму про Голобородька, який так рвався до булави і отримавши її, почав забирати гроші зі всіх статей і в тому числі і з місцевого бюджета не на армію, не на виготовлення ракет, бо війна не закінчена, а на "Велике крадівництво". Я нічого не переплутав з Гетьманами?
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25.04.2022 10:35 Відповісти
Постоянно слышу пиар Порошенко о том что чуть ли не он сам создал "Нептун". Заинтересовался я годом создания "Нептуна". Оказывается "Нептун" начали создавать в 2010м.
https://mil.in.ua/uk/articles/detalno-pro-raketu-neptun/
Стугна - 2006г принят на вооружение
Стугна П - 2011 принят на вооружение
Как то так. Иногда собственный пиар играет с тобой злую шутку.
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25.04.2022 12:20 Відповісти
Звичайно так. Розпочато створення проекту, а все було закінчено якраз при Турчинові і Порошенко. На паперах щось було, але нічого не робилося. Реальна роботі розпочалася у 2014 році. Приклад по "Нептун", яку закінчили у 2019 році і в цьому ж році пан Зеленський заморозив її виробництво. Правда для відводу очей ще один раз там щось імітував у 2020 році, але виготовлення розпочато було тільки за 2 місяця після війни на вимоги опозиції. Десь так. А "Стугну" робили при Володі для арабів, а коли Пашинський віддав їх на другий день війни ЗСУ, то доблєсні "опричніки" із ДБП моментально порушили справу.
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25.04.2022 12:40 Відповісти
Вы не правы. Достаточно сделать выборку информации в гугле за определенный период чтобы в этом убедиться. Испытания проводились и в 19, и в 20, и в 21м годах.
Вот например. https://mil.in.ua/uk/tag/derzhavnyj-vyprobuvalnyj-poligon-alibej/
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25.04.2022 14:39 Відповісти
Я знаю про що пишу. Випробовування ракети закінчилися фактично в 2019 році,тоді пан Порошенко повідомив, що проект готовий і потрібно ставити ставити у ракетні дивізіони. А написати можуть подоляки, єрмаки, що закінчили випробовування ще тільки вчора. На такий разводняк я давно не ведуся, тим більше тих людей, які постійно брехали. Я приведу приклад чужої, але правтльної статті про "Нептун":
Вся спецура і агентура Кремля роками працювала над однією задачею - зупинити виробництво «Нептунів» Україною.
Бо Україна плюс «Нептун» дорівнює РФ мінус Чорноморський флот.

«Нептун» - ракета з дальністю 300 км, випускається з пускової на колесах, з будь-якого місця узбережжя (ворог не здатний відслідкувати пуск), ракета летить низько, збити її важко, одну можна на підльоті до корабля загороджувальним вогнем, дві поспіль - неймовірно. Тобто кораблі ЧФ РФ на воді видима, легка, доступна ціль (не будуть же вони ховатися під турецьким берегом) .
Саме тому проти «Нептуна» Кремлем була проведена така шалена робота, що результат - спалення «Москви» це Рука Бога, не інакше…
А тепер розкажу в подробицях. Не буду називати людей та посадовців, які свідомо чи не свідомо блокували «Нептун», а назву тих, які стали Рукою Бога… Навіть не тому, що не хочу розганяти зраду, а тому що перших неймовірно багато ( місця не вистачить), а других неймовірно мало.
Головний герой - єдиний в Україні ГОЛОВНИЙ КОНСТРУКТОР КБ «Луч» - Користильов. «Нептун» це його геній, його дітище.
В квітні 2019 року «Нептун» був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з'явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!
Уточню, що і до зміни влади у «Нептуна» були проблеми. Блокування було шалене. Проте в майданівській владі у «Нептуна» були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)
А ще додам, що стада моїх близьких колег (навіть з провладної коаліції), більше того навіть друзів, фронтових друзів лили брехливий бруд на Нептун, бігали по ефірах та владних кабінетах і репетували, що «Нептун» це афера, що треба зупинити фінансування проекту… Сподіваюся, що їм зараз, як мінімум, соромно…
Однак не зважаючи на протидію, як я вже казала, в квітні 2019 року КБ Луч на випробовуваннях показало всій країні, як Нептун вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений.
Ніхто у владі не лобіював не захистив «Нептун». Ніхто!!! Однак, дякуючи опозиційним каналам «Прямому», «Еспресо» та «5 каналу» вся Україна дізналася, як нам потрібен «Нептун». В кожному ефірі на військову тематику спікери опозиції, і я в тому числі повторювали одне й теж саме: «Влада профінансуй проект Нептун». Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! Нептунів, які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект Нептунів був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ….
Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу.
Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було.
Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців…
В лютому 3 ракети «Нептуна» були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки..
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25.04.2022 15:33 Відповісти
А почему автора статьи не указали? Автор - Татьяна Черновол. Она специалист-ракетчик? Не смешите. Зашли бы на сайт который я вам указал и посмотрели бы сколько еще испытаний и каких было на протяжении этих лет. Не запускают в серию сырой продукт. Это я по своему опыту вам говорю. У нас не такое серьезное производство, но и то приходится доводить и вылизывать. Если у меня что-то не так пойдет - ничего страшного. Ну убыток будет. Но не смертельно. А с ракетой - сами должны понимать.
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25.04.2022 17:40 Відповісти
Тетяна Чорновіл журналіст-розслідувач, військова, яка за допомогою "Стугна" знищила танк, "град" і ще одну одиницю кацапської бронетехніки. Та, яка вивозила вироби із зруйновааного російською ракетою складу. То ж вона точно в темі. Я розумію, що тільки бігус може бути спеціалістом і в ракетах, і в "свинарчуках" і по "вагнерівцях". Я ще вірю Президенту Порошенко, який підтвердив готовий проект для виробництва ще у 2019 році, довіряю Турчинову, який говорив теж саме. І не довіряю єрмакам, подолякам, татаровим та іншим фейковим захисникам України, які розповсюджують брехню і стараються заплутати цю історію дописами про пізніші випробовування. Випробовування можна проводити і через три роки і через сім, в залежності, що ви ще бажаєте отримати від ракети. Можливо збільшити дальність польоту до 1000 кілометрів, можлитво її дія на "татрі", яку закупили замість тих машин, які є в проекті, а можливо її дія на іншому судні, щоб тільки знищити українські проекти катерів, які вироблялися на "Кузні" під "Нептун". І що, зробили? Слова так і залишилися словами, а 5-й президент, Турчинов, Коростильов зробили ракету вже у 2019 році і це не слова, не обіцянки - а факт!
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25.04.2022 19:58 Відповісти
Вот еще вдержка по поводу шасси Краза.
"Водночас якраз виготовлення серійних комплексів "Нептуна" зараз зіткнулося з проблемою - https://defence-ua.com/news/avtokraz_zaborguvav_pratsivnikam_668_mln_grn_zamovlen_nemaje_pro_natsionalizatsiju_mova_ne_jde-3078.html банкрутство приватного "КрАЗ" , на шасі якого і створювався комплекс."
https://defence-ua.com/news/avtokraz_zaborguvav_pratsivnikam_668_mln_grn_zamovlen_nemaje_pro_natsionalizatsiju_mova_ne_jde-3078.html
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25.04.2022 17:48 Відповісти
так, Алекс Петров-подоляк. Виробництво автомобіля "Краз", як і ракету "Нептун", як і ракету "Вільха", як і ракету "Грім 2", як і "Вербу", як і "Богдана", як і "Стугну", як і "Корсар" та інше знищував Зеленський і його команда. Вони закупили у свого кориша лукашенко автомобілі МАЗ, ну щоб виручити його економіку, а свою знищити, бо він їм давав дорожний бітум, електроенергію (ще одна тема, як знищувалися українські шахти). Також влада регулярно закупляла автобуси МАЗ, тродейбуси МАЗ, а своє виробництво знищувало. Це я так, щоб бьуло більше широко зрозуміло "патриотизм" молодої команди "молодих регіоналів". Вони закупляли "Татру", а підприємство "ЯКраз" доводили до банкрутства. Як там арахамія вже не закуповує електроенергію з білорусі?
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25.04.2022 20:05 Відповісти
Так пане, крадуть скрізь. Різниця тільки в тому що там за таке саджають, а у нас ні. Щодо європейців, то скажу точніше - вони самі в корупції участі майже не беруть, а от зберігають 'нажітоє нєпосільним трудом' наших з превеликим задоволенням. Більше того, продають золоті паспорти. Який вплив мала така політика європейців на обороноздатність України можете здогадатися
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25.04.2022 13:19 Відповісти
В действительности оборонный бюджет не уменьшался ни в 20 ни в 21. Он так и держался между 5 и 6 процентами ВВП.
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25.04.2022 11:18 Відповісти
Влучно. Але є але. Прсто не було виконано на протязі 2,5 роки оборонне замовлення, то і виділені гроші не використовувавалися. Ніби виділені, а не освоєні. Десь так. Малювали гарну статистику і виходить навмисно, виходить, що знали, що роблять.
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25.04.2022 12:02 Відповісти
Не зовсім безкарно. Пожежа на двох нафтобазах Брянська, в військовій частині і нафтопереробному заводі.
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25.04.2022 09:02 Відповісти
Така в нас карма, треба страждати усім разом і боротися. Хто хотів, міг поїхати звідси в іншу країну. Хтось не думав, що так може бути, а тепер також страждає, що не встиг поїхати. Хтось знав, що так буде і нікуди не їхав, хоча міг і тепер страждає. Хтось знав, що таке буде і лишився, щоб боротися. Всі в одному човні тепер. Робимо, що можемо, всі разом тепер і перемога буде за нами. Всі в одному човні. Втрати ще будуть, їх буде багато. І матеріальні і людські. Але іншої реальності немає у нас зараз. Тепер, все, що нам треба знати це те, що заповідав нам наш пророк: «Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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25.04.2022 09:11 Відповісти
Ваш пост елемент чиєїсь передвиборчої програми ? Ви ту єрєсь за гроші тролите? Цікаво, багато платять?
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25.04.2022 09:12 Відповісти
Не раскрытым остался вопрос: Как этот выссер приблизит или будет способствовать нашей победе? Или такие "мелочи" его не интересуют?
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25.04.2022 09:33 Відповісти
а ти знаєш як асфальтом ракети збивати?
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25.04.2022 09:45 Відповісти
Якщо ви констатацію явних фактів називаєте висером, то чим же ваш висер буде сприяти нашій перемозі?
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25.04.2022 09:46 Відповісти
Єдність України сприяє наближенню перемоги, а висер пана підриває єдність. Хай ще один раз, але майже під кожним постом є такий пан, що більше схоже на кацапщину.
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25.04.2022 10:53 Відповісти
А как твой высер может приблизить победу? Почему высказанное мнение должно приближать победу???? Вот ваши все высеры- так точно ее удаляют каждую минуту. Вы совсем зеленожопые ипанутые на весь периметр. Хотя чего- твой высер и высеры зеленогнойных уродов , как ты, приближает ваши шлюх урода к корыту " Украина", каждый день ваша, суки, поддержка, дает им возможность У ВАС, утырки и всей страны воровать миллиарды, сдавать страну врагу, и самое страшное- НЕ ОТВЕЧАТЬ за это.
Зеленый конченный зомбиленд- это хуже зомбиленда *****.
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25.04.2022 10:11 Відповісти
це у пана висер, а я здається дав коротеньку довідку про дії тих панів, які створили таку ситуацію, від якої страждають невинні люди, які їм довірили своє майбутнє і майбутне карїни і своїх дітей. Я вірю в перемогу і знаю, що вона в руках Армії, волонтерів, народу України і друзів США, Англії, Канади, ЄС, Турції і навіть Япронії і ніяк не гаварящіх бункерних голів, які просто по "стечению обстоятельств"опинилися на верхівці влади під час війни. Чи я помиляюся і вони записують свої відоси прямо з передової?Чи в нас вже заборонено мати свою думку і ставити запитання владі? Здається, що ні, у них є "єдиний канал" і там вони розповідають про свої здобутки. Але Ви мене змусили задати їх ще одне запитання, яке цікавить сьогодні всіх: "Хто дав команду розмінувати Кримський перешейок, що дозволив за пару годин відрізати нас від моря і окупувати Херсонську, частину Запорізької і Миколаївської областей і повністю Азовське море з портами і оточити Маріуполь? Цим запитанням я нікого не віддаляю від перемоги? Можливо я її прискорюю, відсторонивши ворогів, щоб вони це не повторили?
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25.04.2022 10:19 Відповісти
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25.04.2022 12:08 Відповісти
Та "єресь" від зелених ублюдків сьогодні вже десятками тисяч людських життів оплачується. Чи не занадто велика плата за ваш ідіотизм?
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25.04.2022 09:45 Відповісти
а хто такі "зелені ублюдки" ? Мені це невідомо. Ви якась секта з власним сленгом?
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25.04.2022 09:53 Відповісти
Смотри, утырок в зеркало- ты один из них!!!!Ты здобул....)))))
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25.04.2022 10:13 Відповісти
Твоя кацапська вражає! Пиши ще.
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25.04.2022 10:56 Відповісти
дороги шикарные дороги и все!
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25.04.2022 09:42 Відповісти
73% всьо?
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25.04.2022 09:44 Відповісти
Обязательно добавьте в инструкцию "о сбитии ракет катерами Гюрза производства Кузни на Рыбальском". Одна жадная скотина шлепала эти совершенно бессмысленные катера на бюджетные деньги вместо выделения 40 млн Лучу на ЗРК средней дальности. Луч просил эти деньги на создание ЗРК за ДВА ГОДА. Вот тогда бы было чем отбивать налеты КР...
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25.04.2022 10:27 Відповісти
Ця розумна людина, яка попереджала, - часом не один міністр уряду Януковича? Нині сивочолий, який 5 років благословляв кумівсько-корумповану олігархічну систему і провалив ключові реформи: судочинства, держуправління і економічну, які зробили б країну сильною на рівні західних країн.
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25.04.2022 11:49 Відповісти
Не час для срачу, переможемо, а потім треба буде суворо спитати.
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25.04.2022 08:53 Відповісти
😊 якщо не буде срачу, то цілком можливо що не переможемо
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25.04.2022 09:01 Відповісти
так почему зеленский разводит срач если ему ракеты не дают с заграницы? а сам свои просрал
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25.04.2022 09:20 Відповісти
Вот гниды лапотные и так после последнего обстрела проблемы с топливом.Пора уничтожать все их нефтебазы в приграничной полосе.
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25.04.2022 08:54 Відповісти
Ну так снова в Брянской обл. две нефтебазы базы горят. И не просто с нефтью, а по 10 тысяч тонн солярки в каждой.
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25.04.2022 09:38 Відповісти
По Кременчуку вчора особисто уїб#в Олаф Шольц. Дякую підарас
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25.04.2022 08:54 Відповісти
Запад дайте ракеты с большей дальность, чем Нептуны и с моря нас никто уже обстреливать не будет. Вы же видите, что это фашисты сатанисты бомбящие города людей даже на Пасху.
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25.04.2022 09:01 Відповісти
Знову запад винен, що зеля похерів ракетні програми?
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25.04.2022 09:18 Відповісти
Стреляют из акватории Каспийского моря со стратеговтТу 95 ракетами шо то типа Х 55. В мире нет такого ПВО способного сбить самолет на таком расстоянии.
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25.04.2022 09:24 Відповісти
Зато подобная ракета сбивается на ура-она дозвуковая.
Но для этого нужно дальнее ПВО,способное засечь подобные "подарки"
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25.04.2022 09:36 Відповісти
Скільки!!! Скільки ще безкарно рашиссти будуть обстрілювати ракетами Україну ?!
Сподіваюсь Командування ЗСУ працює над вирішенням цого питання....
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25.04.2022 09:02 Відповісти
что значит бескарно ? а ты что новости не смотришь или только ныть умеешь?
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25.04.2022 09:22 Відповісти
З за бугра гарно видно
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25.04.2022 09:26 Відповісти
Брянськ подивіться і не панікуйте. Сьогодні відкривається офіційно лендліз... А там самі робіть висновки.
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25.04.2022 09:15 Відповісти
а что это первый раз обстерливают? толку от твоего нытья ? вы что косите под дурачков - на войне всегда кто-то кого-то обстреливает и убивает
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25.04.2022 09:24 Відповісти
О каких "наших" ракетах ты говоришь?
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25.04.2022 09:36 Відповісти
Как минимум одна ракета калибр залетела в Кременчуг с направления Приднестровья.
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25.04.2022 09:06 Відповісти
А пускали из чего? Из пальца?
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25.04.2022 09:26 Відповісти
Калибры в основном морского базирования,а летят они по программе,какую заложат.
Х-101 тоже летят по программе и можна даже в полете перенацелить
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25.04.2022 09:38 Відповісти
та хоть уже куйни такой не пишите , плять...- из Молдовы.
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25.04.2022 11:31 Відповісти
у нас є ПВО чи вже все ? Пів України ракети пролетіли збито 20% ..
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25.04.2022 09:08 Відповісти
У корыта мацква спроси.
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25.04.2022 09:14 Відповісти
за спрос треба відаовідати , а ти я бачу з понімаюших ?
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25.04.2022 09:30 Відповісти
на маленькие города не хватает пво иди сдавайся и переставай истерить как шакал
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25.04.2022 09:26 Відповісти
Как минимум одна ракета калибр залетела в Кременчуг с направления Приднестровья.
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25.04.2022 09:12 Відповісти
На території КремТЕЦ є цілий ліс!!!Поставте ППО,і захистите і НПЗ і весь промисловий вузол!
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25.04.2022 09:17 Відповісти
а ты для начала купи ппо - а мы уж поставим
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25.04.2022 09:27 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Гниди касабські.
..

Коротко . Мордор та ***** повинен бути знищений.
Без цього світ постійно буде в напрузі.
...
Слава нації
Смерть москалям
Г
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25.04.2022 09:25 Відповісти
10 ракет і літак пролетіли пів України і влучили по Кременчуку . 8 ракет влучило і літак скинув 9 ...Є питання до штабу ЗСУ ,щому так сталося ? Одне що спрацювало бездоганно - це оповіщення на Андроїд ..
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25.04.2022 09:28 Відповісти
Розумію, що запитання риторичне (кацапи довбойоби), але в чому логіка бити по ТЕЦ?
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25.04.2022 10:36 Відповісти
Це ,що команда бєніренигата : хай знищать побільше а потім бєня і його свора відбудують-закон про наглядові ради вже проскочив у раді????Чи не тому пробуксовує допомога від країн-донорів?
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25.04.2022 10:50 Відповісти
де коментарі головного "Зе" з приводу вчорашніх 9 по Кременчуку и сьогоднішніх 12 по станціях... чи він ще досі на шашликах? шо пво все ж таки просрали?
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25.04.2022 11:38 Відповісти
 
 