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Новости Война
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Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован, - ОВА

нпз

Пожар на Кременчугском НПЗ, возникший вследствие вчерашних ракетных ударов войск РФ, ликвидирован.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован сегодня, около 10 часов утра", - уточнил он.

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Автор: 

Кременчуг (351) НПЗ (241) обстрел (27351) пожар (5960) ракеты (3576) Лунин Дмитрий (54)


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Может я и не прав,но заводы,аэродромы,нефть, под землей наверно было бы,даже очень,а аэродром и завод вместе и с вылетом не на одну полосу.
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25.04.2022 12:55 Ответить
Українські гниди навели ракети, дуже вже влучно((((
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25.04.2022 21:49 Ответить
 
 