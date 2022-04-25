Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован, - ОВА
Пожар на Кременчугском НПЗ, возникший вследствие вчерашних ракетных ударов войск РФ, ликвидирован.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован сегодня, около 10 часов утра", - уточнил он.
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Вась Шторм #420717
показать весь комментарий25.04.2022 12:55 Ответить Мне нравится 1
Геннадій
показать весь комментарий25.04.2022 21:49 Ответить Мне нравится 0
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