Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован, - ОВА

Пожар на Кременчугском НПЗ, возникший вследствие вчерашних ракетных ударов войск РФ, ликвидирован.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар на Кременчугском НПЗ ликвидирован сегодня, около 10 часов утра", - уточнил он.

Читайте также: Ракетные удары по Кременчугу: 9 попаданий в ТЭЦ и НПЗ, значительные разрушения, 1 человек погиб, 7 - ранены