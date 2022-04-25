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Новини Війна
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Війська РФ зранку завдали ракетного удару по Коростеню, - мер Москаленко. ВIДЕО

Вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Коростень на Житомирщині.

Про це у відеозверненні повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:30 в районі більше залізничному стався вибух ракети. Інформації про загиблих немає, але такий вибух стався, що налякало людей", - зазначив Москаленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жмеринка та Козятин під ракетними обстрілами військ РФ. Є жертви і поранені, - Вінницька ОВА

Як повідомлялося, вранці ракетних ударів зазнали Львівщина, Вінниччина та Рівненщина.

Автор: 

залізниця (1508) обстріл (28672) ракети (4030) Коростень (12) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+23
Москаленко - уходи!

Комсомолец, убежденный коммунист, пророссийский мэр, коррупционер. Каждые выборы запугивает бюджетников "Или явка и нужные результаты или с вами будут разбираться и без премий останетесь". Окопался во власти со своей бандой недобитых коммунистов. То их украинский язык раздражает, то они саботируют декоммунизацию, то им подавай культурный обмен с Россией и Белорусью. Подонки, просто подонки.

Тянул в Коростень то Симоненко с выступлениями, то Януковича. Ненавидит идею независимой Украины лютой ненавистью. Давал интервью "Первому каналу", где поливал грязью борцов за независимость Украины. Давал интервью телеканалу "Наш", чтобы показать лояльность городских властей России.

Ты же 100% ждал русских, как второго пришестия Христа, сволочь. Ты же натягал к музею "Скеля" под школой №2 техники советской и устроил там капище победобесия. Ты же протянул в город завод МДФ с русским капиталом вопреки и принудил всех работников стать клиентами русского банка "Альфа". Ты же со своими дружками коммунистами недобитыми хапнул землю под бывшими военными частями в городе и теперь навариваешь на продаже земли под коттеджи миллионы.

А теперь натянул кепку с тризубом и в патриота играешь, лишь бы у власти остаться.

Уходи, подонок. А то будет тебе такой День Деруна в Коростене, что пятый угол искать будешь!
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25.04.2022 13:29
+15
У этого петуха москальського орден от Путина. От которого он до сих пор не отказался.
И шайку ОПЗЖ прикрывает.
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25.04.2022 13:09
+15
Кацапы пытаются замедлить поставки оружия. Понимают свиньи, что ленд лиз это конец свинарнику.
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25.04.2022 13:16
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Звідки був обстріл - всі знають.
Але поплічникам не подобається, коли їх називають тим, чим вони є.
Прилазять сюди і накидаються та обзивають.
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25.04.2022 13:05 Відповісти
The New York Times @nytimes
In comments sections, in social media, even in the official pronouncements of the state, Ukrainians are using a new word built from several languages that is not only a condemnation of Russian actions, but also an offering to the Russian language.
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25.04.2022 13:08 Відповісти
У этого петуха москальського орден от Путина. От которого он до сих пор не отказался.
И шайку ОПЗЖ прикрывает.
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25.04.2022 13:09 Відповісти
*путина
Сорри, новые правила правописания забываю.
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25.04.2022 13:15 Відповісти
***** же
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25.04.2022 13:26 Відповісти
Не повірила,глянула в вікіпедії-точно є медалька "300 лєт расейському флоту"(щоб ті лоханки в один день потопилися всі).Дивно,що дядько так і не викинув в каналізацію ту москальську криваву ********.Міський голова українського Коростеня з медалькою від пуйла-це на голову не налазить
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25.04.2022 13:28 Відповісти
Да, Москаленко наверное до сих пор партбилет хранит. С каким бы удовольствием он встретил армию РФ. Ох, как же он ждал их, гад. Такой облом - не дошли до Коростеня. Т
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25.04.2022 13:31 Відповісти
В якому стані наша ракетна галузь. Ми ж космічна держава.
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25.04.2022 13:14 Відповісти
мабуть майже в ніякому.., нажаль
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25.04.2022 13:18 Відповісти
- У 2019-му році КБ "ЛУЧ" заявило, що для завершення ракетної програми потрібно 2 роки та 40 млн доларів.
- Ну, так що?!! Де?!! Вже 2022 рік!
- Повторюємо: потрібно 2 роки і 40 млн.
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25.04.2022 13:27 Відповісти
Бомбят узловые станции Коростень, Жмеринка, Козатин. Москали бояться новых поставок оружия
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25.04.2022 13:16 Відповісти
Кацапы пытаются замедлить поставки оружия. Понимают свиньи, что ленд лиз это конец свинарнику.
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25.04.2022 13:16 Відповісти
Коли ми вже Своїх зрадників покараємо??
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25.04.2022 13:17 Відповісти
кацапня чує свою смерть, бігом все робить щоб сповільнити постачання зброї

може в європи попросити ремонтні машини для жд
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25.04.2022 13:19 Відповісти
У них успешно получается. Достаточно замедлить поставки вооружения на несколько дней и это может стоить на очень дорого.
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25.04.2022 13:32 Відповісти
Вице-спикер Госдумы, экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол пообщался с прибывшими из Украины без ног военнослужащими. Он заявил, что «обязательно встанет на ноги вместе с ребятами».
https://tayga.info/177247
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25.04.2022 13:24 Відповісти
а що з коментарями сталось на сайті? чому все зависає в облакє
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25.04.2022 13:26 Відповісти
Москаленко - уходи!

Комсомолец, убежденный коммунист, пророссийский мэр, коррупционер. Каждые выборы запугивает бюджетников "Или явка и нужные результаты или с вами будут разбираться и без премий останетесь". Окопался во власти со своей бандой недобитых коммунистов. То их украинский язык раздражает, то они саботируют декоммунизацию, то им подавай культурный обмен с Россией и Белорусью. Подонки, просто подонки.

Тянул в Коростень то Симоненко с выступлениями, то Януковича. Ненавидит идею независимой Украины лютой ненавистью. Давал интервью "Первому каналу", где поливал грязью борцов за независимость Украины. Давал интервью телеканалу "Наш", чтобы показать лояльность городских властей России.

Ты же 100% ждал русских, как второго пришестия Христа, сволочь. Ты же натягал к музею "Скеля" под школой №2 техники советской и устроил там капище победобесия. Ты же протянул в город завод МДФ с русским капиталом вопреки и принудил всех работников стать клиентами русского банка "Альфа". Ты же со своими дружками коммунистами недобитыми хапнул землю под бывшими военными частями в городе и теперь навариваешь на продаже земли под коттеджи миллионы.

А теперь натянул кепку с тризубом и в патриота играешь, лишь бы у власти остаться.

Уходи, подонок. А то будет тебе такой День Деруна в Коростене, что пятый угол искать будешь!
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25.04.2022 13:29 Відповісти
вічний очільник міста з 1998го року, а до того секретар райкому компартії з 20 річним стажем. да ему сам путин должен позавидовать!!!
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25.04.2022 13:30 Відповісти
Там на виборах мера стояло питання,чи цей мер,чи зелене падло,люди вибради меньше зло,зелебобіки в своїх группах,кровью сцяли...
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25.04.2022 16:20 Відповісти
Русняве чмо, а не мер. Старезна совкова парткомівська приблуда, давно просить ********. Сором вам, коростенці, що обираєте оце вами керувати.
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25.04.2022 17:35 Відповісти
 
 