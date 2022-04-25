Війська РФ зранку завдали ракетного удару по Коростеню, - мер Москаленко. ВIДЕО

Вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Коростень на Житомирщині.

Про це у відеозверненні повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:30 в районі більше залізничному стався вибух ракети. Інформації про загиблих немає, але такий вибух стався, що налякало людей", - зазначив Москаленко.

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Як повідомлялося, вранці ракетних ударів зазнали Львівщина, Вінниччина та Рівненщина.