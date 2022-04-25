Війська РФ зранку завдали ракетного удару по Коростеню, - мер Москаленко. ВIДЕО
Вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Коростень на Житомирщині.
Про це у відеозверненні повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 8:30 в районі більше залізничному стався вибух ракети. Інформації про загиблих немає, але такий вибух стався, що налякало людей", - зазначив Москаленко.
Як повідомлялося, вранці ракетних ударів зазнали Львівщина, Вінниччина та Рівненщина.
Топ коментарі
+23 За державу обидно #516614
показати весь коментар25.04.2022 13:29
+15 Монах Инок
показати весь коментар25.04.2022 13:09
+15 Мобильный крематорий
показати весь коментар25.04.2022 13:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але поплічникам не подобається, коли їх називають тим, чим вони є.
Прилазять сюди і накидаються та обзивають.
In comments sections, in social media, even in the official pronouncements of the state, Ukrainians are using a new word built from several languages that is not only a condemnation of Russian actions, but also an offering to the Russian language.
И шайку ОПЗЖ прикрывает.
Сорри, новые правила правописания забываю.
- Ну, так що?!! Де?!! Вже 2022 рік!
- Повторюємо: потрібно 2 роки і 40 млн.
може в європи попросити ремонтні машини для жд
https://tayga.info/177247
Комсомолец, убежденный коммунист, пророссийский мэр, коррупционер. Каждые выборы запугивает бюджетников "Или явка и нужные результаты или с вами будут разбираться и без премий останетесь". Окопался во власти со своей бандой недобитых коммунистов. То их украинский язык раздражает, то они саботируют декоммунизацию, то им подавай культурный обмен с Россией и Белорусью. Подонки, просто подонки.
Тянул в Коростень то Симоненко с выступлениями, то Януковича. Ненавидит идею независимой Украины лютой ненавистью. Давал интервью "Первому каналу", где поливал грязью борцов за независимость Украины. Давал интервью телеканалу "Наш", чтобы показать лояльность городских властей России.
Ты же 100% ждал русских, как второго пришестия Христа, сволочь. Ты же натягал к музею "Скеля" под школой №2 техники советской и устроил там капище победобесия. Ты же протянул в город завод МДФ с русским капиталом вопреки и принудил всех работников стать клиентами русского банка "Альфа". Ты же со своими дружками коммунистами недобитыми хапнул землю под бывшими военными частями в городе и теперь навариваешь на продаже земли под коттеджи миллионы.
А теперь натянул кепку с тризубом и в патриота играешь, лишь бы у власти остаться.
Уходи, подонок. А то будет тебе такой День Деруна в Коростене, что пятый угол искать будешь!