Росіяни захопили Новотошківське на Луганщині

Новотошківське на Луганщині захоплене російськими військами після тривалого знищення ударами з повітря.

Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Захоплювати там було нічого. російські війська взяли випалену землю Новотошківського", - написав він.

Гайдай зазначив, що окупанти зайняли Новотошківське після тривалого знищення авіаударами.

"За інші населені пункти громади тривають бої, тактика у ворога та сама - усе "рівняють з землею", - додав він.

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